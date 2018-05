Làm đẹp da với Carbon hoạt tính

Carbon hoạt tính hay còn được gọi là Activated Carbon, là một dạng carbon được xử lý hoạt hóa ở nhiệt độ trên 1.000 độ C. Nhiệt độ này tạo ra một loại carbon có cấu trúc mao mạch, hình tổ ong lớn làm gia tăng bề mặt tiếp xúc. Chỉ với 3g Carbon hoạt tính đã có thể phủ đầy một sân vận động quốc tế, chứng tỏ khả năng hút bụi bẩn của Carbon hoạt tính rất cao.

Cấu trúc dạng tổ ong của Carbon hoạt tính.

Do đặc tính hấp thụ cao, nên loại carbon này được khoa học ứng dụng trong việc khử độc và lọc khí giúp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Trong y học, Carbon hoạt tính tham gia vào một số thành phần của thuốc điều trị nhiễm khuẩn do ngộ độc thức ăn, viên sáng mắt, mặt nạ, khẩu trang phòng chống độc. Ngoài ra, chất này còn phát ra tia hồng ngoại có khả năng kháng khuẩn, ngăn giảm tia đất, chính vì thế mà nó được ứng dụng trong rất nhiều sản phẩm tiêu dùng hàng ngày như lót giày than hoạt tính, gối than hoạt tính và đệm than hoạt tính. Đặc biệt, Carbon hoạt tính còn được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực làm đẹp với tác dụng hút sạch cặn bẩn, ô nhiễm nằm sâu bên dưới làn da.

Làn da là cơ quan nhạy cảm của cơ thể vì phải tiếp xúc thường xuyên và chịu ảnh hưởng trực tiếp của môi trường bên ngoài. Bên cạnh đó, phụ nữ có sở thích làm đẹp, thường xuyên lạm dụng trang điểm, vô tình làm cho các lỗ chân lông trở nên ngộp thở dễ bị viêm nhiễm, sạm da. Các chất cặn bẩn ô nhiễm, cặn trang điểm tiếp xúc với làn da và đi sâu vào bên dưới lỗ chân lông gây nên tình trạng tắc nghẽn, giảm thiểu oxy là nguyên nhân trực tiếp làm cho da bị lão hóa, xuất hiện nhiều nếp nhăn. Bước chăm sóc và bảo vệ căn bản nhất là làm sạch làn da bằng các loại sữa rửa mặt sạch sâu chuyên dụng.

Pond’s Pure White là sữa rửa mặt làm sạch sâu ứng dụng công nghệ Carbon hoạt tính.

Khoa học đã ứng dụng thành công Carbon hoạt tính vào sữa rửa mặt. Và viện nghiên cứu Pond's là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ Carbon hoạt tính vào sản phẩm sữa rửa mặt. Bề mặt xốp của chất này có thể hút sạch cặn bẩn ô nhiễm ẩn sâu bên dưới làn da.

Các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu Pond’s cũng cho biết, với tính năng độc đáo kết hợp cùng công nghệ tiên tiến, sữa rửa mặt sáng mịn tinh khiết Pond’s Pure White không chỉ có khả năng hút độc tố, làm sạch mà còn giúp duy trì làn da sáng mịn, duy trì độ ẩm tự nhiên, mang lại làn da căng tràn sức sống.

(Nguồn: Pond’s Pure White)