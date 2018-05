Lấy lại nét xuân cho làn da

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng nguyên nhân gây lão hóa da không phải do tuổi tác mà 80% là do môi trường. Khi tiếp xúc với các tác nhân có hại từ môi trường như ánh nắng mặt trời, khói thuốc lá, không khí ô nhiễm, stress, hóa chất có trong thuốc uốn, nhuộm tóc, bột giặt, nước ngọt, thức ăn nhanh… trong da sẽ xuất hiện các “gốc tự do”. Đây chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng ô-xy hóa; phá hủy các tế bào da và làm xuất hiện các biểu hiện lão hóa như nếp nhăn, tàn nhang, sạm nám, lỗ chân lông to...

Sản phẩm Prevage Anti-aging + Intensive Repair Daily Serum giúp ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa, mang lại cho bạn làn da sáng khỏe, trẻ trung.

Sản phẩm Prevage Anti-aging + Intensive Repair Daily Serum giúp nhanh chóng cải thiện các dấu hiệu lão hóa mà bạn có thể cảm nhận được sau 15 phút thoa sản phẩm lên da. Prevage được hiểu đầy đủ là Prevent Aging, nghĩa là một dòng sản phẩm có khả năng ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa với thành phần chính là Idebenone (chất oxy hóa mạnh) đồng thời được điều chế dạng tinh chất, cho phép chứa nồng độ dưỡng chất cao. Sau khi sử dụng, làn da sẽ tươi trẻ, các nếp nhăn mờ đi, da trông rạng rỡ hơn.

Nếu bạn đang lo lắng về các đốm nám cứng đầu, khó loại bỏ thì sản phẩm này chính là giải pháp cho bạn bởi trong hiệu quả tác động của mình, chúng thể hiện khả năng làm trắng sáng mạnh mẽ, đến 96%.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn mang đến cảm giác dễ chịu khi sử dụng nhờ cấu trúc mềm mượt nhưng không hề bóng nhờn hay bết dính.

(Nguồn: Elizabeth Arden)