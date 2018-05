Lý do khuyến khích bạn giảm cân trong mùa hè

Chị em thường lên kế hoạch giảm cân vào đầu năm mới. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy, mục tiêu này có thể dễ dàng thực hiện hơn trong mùa hè. Dưới đây là những thuận lợi của mùa hè cho kế hoạch giảm cân của bạn.

Thời tiết

Tiến sĩ Romy Block, trợ lý giáo sư lâm sàng, Chicago cho biết: "Tâm trạng của con người được cải thiện đáng kể nhờ thời tiết, nhất là những tháng mùa hè". Nhiệt độ ấm cùng ánh nắng mặt trời giúp cơ thể hấp thụ được nhiều vitamin D. Điều này góp phần làm giảm lượng cortisol trong cơ thể, làm cải thiện tâm trạng và tăng năng lượng. Vivian Eisenstadt, một huấn luyện viên thể chất ở Los Angeles cho rằng trong những tháng mùa đông, ngay cả khi di chuyển một đoạn đường ngắn, con người vẫn có xu hướng chọn phương tiện di chuyển nhanh chóng và tiện lợi thay vì đi bộ hoặc cưỡi xe đạp. Thời tiết ấm hơn, chúng ta sẽ không ngại đi bộ vận động cơ thể. Nhờ thời tiết ấm áp, con người có tâm lý thích ra ngoài nhiều hơn thay vì ở trong nhà.

Nhiều thực phẩm tươi ngon, lành mạnh

Vào mùa hè, các loại hoa quả như đào, mận, dưa hấu, bí, cà chua... luôn có sẵn và tươi ngon, kích thích tiêu thụ nhiều trái cây, rau quả tăng vitamin và giảm lượng calo không cần thiết từ thực phẩm khác nạp vào cơ thể. Judy Barbe, chuyên gia dinh dưỡng, tác giả cuốn sách Your 6-Week Guide to LiveBest cho biết thêm, ngày hè oi bức khiến con người thích ăn các món chế biến đơn giản, ít dầu mỡ. Thay vì món hầm, mọi người sẽ thích một món tươi hoặc món hấp, nướng. Đó chính là các cách chế biến thức ăn lành mạnh so với các phương pháp nấu ăn khác.

Mùa hè đem lại nhiều thực phẩm tươi ngon, lành mạnh. Ảnh: onemillionwallpapers

Thói quen ăn mặc trong mùa hè

Thay vì chọn bộ quần áo dày cộp, rộng thùng thình khiến bạn quên mất thân hình của cơ thể mình, vào mùa hè, con người có xu hướng ăn mặc đơn giản và ôm sát, lộ vóc dáng của cơ thể. Đây chính là động lực giảm cân mỗi lúc bạn soi chính mình vào gương.

Con người thích hoạt động hơn

Huấn luyện viên Andrea Andrus tại Houston cho rằng không phải ai cũng thích hoặc đủ khả năng để tập luyện trong phòng tập. Thời tiết mùa hè khuyến khích bạn ra ngoài tập luyện ở những nơi như công viên, vỉa hè rộng rãi hoặc xung quanh khu phố của bạn. Mùa hè oi bức làm cho con người thích các hoạt động bơi lội, đó là bộ môn giải nhiệt, tập luyện thể thao rất tốt cho việc giảm cân.

Mùa hè giúp con người tươi vui, năng động và yêu thể thao hơn. Ảnh: imgarcade

Tâm trạng con người tươi vui hơn khi mùa hè đến

Không phải ngẫu nhiên mà các kỳ nghỉ, hoạt động vui chơi diễn ra nhiều hơn trong mùa hè. Mùa hè chính là mùa du lịch, thời điểm nghỉ giải lao, thư giãn giữa năm. Trước khi mùa hè đến, nhiều công ty du lịch đã bắt đầu truyền thông về những kỳ nghỉ hè sôi động. Các bãi biển là sự lựa chọn hàng đầu. Tại đây, con người có xu hướng mặc đồ bơi. Tâm lý mong muốn mình trông đẹp khi diện đồ bơi khiến nhiều người có thêm động lực giảm cân.

Mùa hè cũng chính là mùa cưới, lúc con người mong muốn mình đẹp nhất trong ngày trọng đại của cuộc đời, làm tăng thêm làn sóng giảm cân vào mùa hè.

Xu hướng ít căng thẳng

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thời tiết và những hoạt động ngoài trời diễn ra vào mùa hè làm con người giảm stress. Một trong số những nguyên nhân gây ra stress là lối sống và cân nặng. "Mức độ căng thẳng giảm khi chúng ta ở bên ngoài, đồng thời kéo theo sự gia tăng của các hooc môn đem lại tinh thần tốt làm giảm sự căng thẳng", chuyên gia dinh dưỡng Judy Barbe nói.

Hồng Diễm (Theo The Active Times)