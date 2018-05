Mùi hương quyến rũ cho ngày hè

Như những dòng nước hoa khác của Lolita Lempicka, The First Fragrance cũng gắn liền với những câu chuyện cổ tích. Mùi hương của nó làm người đối diện phải thổn thức vì vẻ đẹp lộng lẫy của mình. Trái táo sơ khai còn nguyên vết cắn dở của nàng Eva, lấp lánh những dây lá thường xuân mạ vàng quấn khắp thân. Phần cuốn táo mang dấu vết mũi tên tình yêu của thần Cupid trong thần thoại. Sóng sánh dưới lớp thủy tinh hình trái táo là dung dịch màu tím cổ tích The First Fragrance.

The First Fragrance với hương thơm đánh thức mọi giác quan.

Những làn hương hoa trái như những thiên sứ xinh đẹp say mê nhảy múa trên làn da mềm mại của phái đẹp trong suốt 8 tiếng. Hương thơm tươi mát của hoa cam thảo, dây lá thường xuân hòa cùng hương Violet, thủy tiên và một chút ngọt thơm của Vanilla tấu lên khúc nhạc mê say của mùa hè. Cảm giác tươi mát, sảng khoái pha chút dư vị ngọt ngào làm nàng Lolita như đắm chìm trong thế giới của mùi hương.

Và đó là cách để The First Fragrance chinh phục phái đẹp trên thế giới. Họ trải nghiệm để rồi bị hương thơm tươi mát quyến rũ cho đến lớp hương cuối cùng.

Lolita Lempicka The First Fragrance- mùi hương cho những ngày hè.

(Nguồn: Lolita Lempicka)