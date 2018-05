Những kiểu móng xinh xắn cho mùa hè

Một biến tấu khác của móng ombre là đại diện nổi bật cho mùa hè này. Bạn có thể chọn những cặp màu sơn cùng tông màu nhưng đậm nhạt khác nhau, hoặc các màu gần nhau… Bạn hãy kết hợp trang phục có màu gần với màu móng để có vẻ ngoài thời trang. OPI gợi ý cho bạn các cặp màu như: xanh Jade Is The New Black & Hint of Mint, hồng If You Moust You Moust & Pink Friday…