Phụ nữ Mỹ tiếp xúc hơn 100 hóa chất qua mỹ phẩm

6 món mỹ phẩm mùa hè có thể tự làm ở nhà / Bí quyết làm đẹp từ thảo dược của các geisha

Tờ Guardian vừa đưa ra một báo cáo từ nghiên cứu của Chiến dịch mỹ phẩm an toàn, trong đó phát hiện ra rằng, phụ nữ Mỹ tiếp xúc với hơn 100 hóa chất khác nhau hàng ngày, thông qua việc dùng mỹ phẩm. Một trong các hóa chất này là nguyên nhân gây ra các bệnh ung thư hay dị tật bẩm sinh.

Trung bình, một phụ nữ Mỹ mỗi sáng sẽ sử dụng khoảng 12 sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp như xà phòng, sữa tắm, sữa rửa mặt, lotion, mỹ phẩm trang điểm, kem chống nắng, nước hoa... Tuy vậy, các thương hiệu mỹ phẩm mà họ tin tưởng có thể ẩn chứa những nguy cơ. Ví dụ, thành phần trong kem chống nắng được gọi là octinoxate có thể giúp lọc tia UV nhưng nó cũng liên quan đến tuyến giáp. Oxybenzone có thể là con dao hai lưỡi, bảo vệ chống lại các tia UV nhưng cũng gây kích thích hoặc dị ứng với ánh sáng trong một số trường hợp.

Theo cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (Food and Drug Administration, viết tắt FDA), mỹ phẩm không phải chịu sự giám sát chặt chẽ như thực hay dược phẩm. FDA không có quyền kiểm tra và thử thành phần mới trước khi tung ra thị trường, cũng không được thu hồi. Các nhà sản xuất chính là người quyết định sự an toàn của sản phẩm.

Tại Mỹ, các quy định về thành phần mỹ phẩm của chính phủ vẫn còn ít và không có gì ngoài bảng đánh giá thành phần mỹ phẩm (của ban hội thẩm Cosmetic Ingredient Review (CIR)), trong đó chỉ cấm 11 loại hóa chất (gồm cả hóa chất trong thuốc nhuộm, thuốc ép tóc, trang điểm) và không có hình phạt cho các công ty vi phạm.

Có khoảng 10.500 thành phần hóa học được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân, theo thống kê của tổ chức phi chính phủ Environmental Working Group. Chỉ 13% trong số này được kiểm nghiệm là an toàn trong vòng 30 năm qua. Trong khi đó tại thị trường châu Âu, các cơ quan chức năng đã liệt vào danh sách cấm hơn 1.300 loại hóa chất khác nhau trong các sản phẩm làm đẹp.

"Đạo luật về thực phẩm, dược và mỹ phẩm (Food, Drug and Cosmetic Act - FDCA) hiện nay cho phép các công ty giữ kín thành phần nước hoa vì bí mật thương mại. Điều đó có nghĩa là người tiêu dùng không biết chút gì về loại hóa chất mà họ tiếp xúc khi sử dụng các sản phẩm có mùi thơm. Cơ quan quản lý cũng không có cách nào biết được những thành phần có thể gây hại chứa trong các sản phẩm đó", Erin Switalski, giám đốc điều hành của tổ chức Tiếng nói phụ nữ vì Trái Đất (Women's Voices for the Earth) cho biết.

Chính vì vậy, bên cạnh việc hạn chế trang điểm mỗi ngày, bạn cũng cần tránh các hóa chất độc hại ảnh hưởng đến mình bằng cách tìm đến các loại mỹ phẩm có thành phần tự nhiên, hoa quả tự chế để dưỡng tóc hay dưỡng da. Tránh phụ thuộc vào mỹ phẩm trong việc làm đẹp để bảo vệ sức khỏe bản thân.

Thùy Liên

Ảnh: V.A