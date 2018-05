Sạch nám, trắng da nhờ vitamin C

Vitamin C có tính tan trong nước, đóng vai trò quan trọng trong sinh lý cơ thể người. Chức năng chủ yếu của Viamin C là sản xuất collagen, một chất đạm chính của cơ thể giúp liên kết các cấu trúc cơ thể với nhau (mô liên kết, sụn khớp, dây chằng...) cần thiết cho sự lành vết thương, sự mạnh khỏe của nướu răng. Bên cạnh đó, dưỡng chất này còn có tác dụng ổn định thành mạch máu, ngăn ngừa các mảng bầm ở da, tăng sức đề kháng cơ thể, hạn chế sự phát triển của siêu vi trùng gây bệnh, tăng hấp thụ chất sắt có trong thức ăn giảm phòng chống bệnh thiếu máu.

Vitamin C cũng là một chất dinh dưỡng chống oxy hóa mạnh có tác dụng chống lão hóa, giúp làm đẹp và sáng da, ngăn ngừa các vết nám, tàn nhang, đồi mồi và hạn chế các bệnh do thoái hóa gây ra. Cơ thể con người không thể tạo ra Vitamin C được vì vậy nên việc bổ trợ bằng thực phẩm và y dược phẩm là rất quan trọng.

Thực phẩm có chứa nhiều Viamin C là các họ nhà cam quýt, chanh, bưởi, dâu tây, dứa... và có trong các loại củ quả như: cà chua, cà rốt, dưa, rau dền. Mặc dù thế, những thực phẩm này vẫn không cung cấp đủ lượng Vitamin C cho cơ thể và sự thiếu hụt này khiến bạn thường hay mệt mỏi, uể oải, da thì khô, sần sùi, nhợt nhạt... Đôi lúc còn sản sinh ra những vết nám, tàn nhang, đồi mồi .. với cái nắng gay gắt của khí hậu nước ta.

Để có một cơ thể khỏe mạnh, một làn da hồng hào, trắng mịn, xua tan đi những nỗi lo về nám, tàn nhang, đồi mồi, Công ty cổ phần hóa học Vitamin Nhật Bản đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm Vitamin C viên KK.

Sản phẩm Vitamin C viên KK

Sản phẩm đã được Bộ Y tế Cục an toàn thực phẩm chứng nhận và cấp giấy phép lưu hành tại Việt Nam. Để được mua hàng chính hãng tránh hàng giả hàng nhái và có được hiệu quả tốt, người sử dụng nên liên hệ trực tiếp với nhà nhập khẩu độc quyền.

Doanh nghiệp tư nhân Nhật Việt (Javimex Corporation). Địa chỉ: 454 đường 30/4, khu 5, phường Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện Thoại : (0650) 3837529 - 38173333 - 3817986 Fax : (0650)383.6666.

E-mail: javimex@hcm.vnn.vn.

Hotline: 0908001755 (Ms: Tuyet).

E-mail: ngoctuyet1755@gmail.com.

Skype: ngoctuyet1755.

Yahoo messenger: ngoctuyet8001755.

(Nguồn: Doanh nghiệp tư nhân Nhật Việt)