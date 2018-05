Sự khác biệt giữa người dễ béo và khó béo

Lý do thứ nhất: người khó béo chọn ăn vừa đủ cảm thấy thỏa mãn thay vì ăn cho đến khi no căng. Người khó béo dừng ăn ngay khi họ thấy thỏa mãn, đối với họ, no bụng nghĩa là khi họ cảm thấy thỏa mãn, không phải khi họ thấy no căng. Người dễ béo thì ngược lại, họ phải ăn đến khi no căng bụng mới cảm thấy thỏa mãn. Việc ăn no căng khiến cơ thể nhận được quá nhiều năng lượng dẫn đến béo phì.

Chất xơ hòa tan Konjaglu khi uống vào bụng sẽ trương nở và chiếm chỗ trong bụng. Khi uống chất xơ này cùng với thức ăn, chất xơ chiếm chỗ cộng vào với thức ăn khiến cho bạn cảm thấy no căng bụng mặc dù bạn chỉ ăn lượng thức ăn đủ để thỏa mãn.

Lý do thứ hai: người khó béo nhận ra rằng cảm giác đói không phải là vấn đề cấp bách. Đối với họ, đôi khi phải nhắc họ mới ăn, dù họ đã đói. Đối với người dễ béo thì ngược lại, đói là một việc cấp thiết và cần phải ăn ngay. Vì vậy khi họ ăn, họ ăn thật nhiều để bù đắp cảm giác đói đã trải qua. Cảm giác đói đối với người dễ béo phì là cảm giác tai hại đối với việc giảm cân.

Chất xơ hòa tan Konjaglu có thể được dùng để uống lúc đói để làm mất đi cảm giác đói cồn cào. Khi đó, bạn chỉ cảm thấy đói đôi chút để rồi một, hai giờ đồng hồ sau đó, khi bạn ăn, bạn không phải ăn đến nỗi no căng.

Lý do thứ ba: người khó béo không dùng thức ăn để chữa muộn phiền và stress. Đối với họ, thức ăn ngon ngọt, béo ngậy không giúp họ cảm thấy giải stress hay đỡ muộn phiền. Để giải sầu họ tìm cách khác. Người dễ béo thì tìm đến thức ăn ngon ngọt, béo ngậy để giải sầu. Càng buồn và stress, họ càng ăn nhiều những thức ăn bất lợi cho giảm cân..

Chất xơ hòa tan Konjaglu có thể được uống cùng lúc với khi bạn ăn vặt những món ăn ngọt và béo khi buồn. Chất xơ hòa tan tạo màng bao bọc xung quanh thức ăn khiến bạn chỉ tiêu hóa được một phần đường và chất béo. Phần còn lại sẽ được tiêu hóa đào thải ra ngoài cùng với chất xơ hòa tan (chất xơ hòa tan không được cơ thể tiêu hóa, sẽ luôn luôn bị thải ra khỏi cơ thể, kéo theo những thức ăn khác).

Dùng chất xơ hòa tan tuy không san bằng sự khác biệt giữa người dễ béo và người khó béo, nhưng phần nào giúp cân bằng khiến cho việc ăn kiêng để giảm cân dễ dàng hơn.

Konjaglu là sản phẩm chất xơ hòa tan hỗ trợ giảm cân dạng gói bột hòa tan vào nước. Khi uống vào trước bữa ăn có tác dụng tạo cảm giác no, khiến bạn ăn ít lại, giúp hỗ trợ quá trình ăn kiêng để giảm cân. Ngoài tác dụng tạo cảm giác no, khi vào ruột sản phẩm còn có tác dụng hút những chất đường và mỡ có trong thức ăn và cuốn chúng theo ra ngoài khi bài tiết, ngăn không cho chúng đi vào máu. Có thể dùng chất xơ này sau những bữa ăn ngọt và béo mà bạn nghi ngờ sẽ khiến bạn tăng cân để “chữa cháy”.

Konjaglu được chiết xuất từ củ rễ thảo dược từ Nhật nên có thành phần tự nhiên và không gây các tác dụng phụ đến hệ thần kinh và tim mạch. Cũng giống như ăn nhiều rau, sản phẩm còn giúp nhuận trường, ngăn ngừa tiểu đường và giảm cholesterol. Sản phẩm có thể được sử dụng lâu dài mà không gây hại cho sức khỏe đồng thời an toàn cho mẹ và bé.

Sản phẩm được phân phối bởi: Công Ty TNHH dược phẩm Uyên My.

ĐT: 08 38156677. Đặt mua trực tuyến tại: www.uyenmy.com.vn. Tại Hà Nội: 0912 346 759.

(Nguồn: Uyên My)