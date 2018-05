Tác hại của nắng đối với mắt

Khi tiếp xúc với ánh nắng chói chang trong thời gian dài, mắt có thể bị các tổn thương như:

Viêm giác mạc: Trong ánh nắng có tia cực tím với cường độ quá mạnh làm cho mắt bị khô, đỏ, có cảm giác như bị phỏng, đau, có vật lạ trong mắt hay sợ sáng.

Phỏng võng mạc: Các tia sáng mạnh có thể vào sâu hơn trong mắt, gây tổn thương cho võng mạc. Võng mạc là một lớp thần kinh nhạy cảm với ánh sáng. Nếu lớp này bị phỏng, nhất là vùng trung tâm mắt (hoàng điểm) thì mắt sẽ nhìn mờ, không phục hồi được.

Đục thủy tinh thể hay cườm khô: Tia cực tím ở những nguồn sáng mạnh cũng có thể gây những phản ứng hóa học trong thủy tinh thể, làm đục thủy tinh thể và mắt mờ dần. Vì thế, những người sống ở vùng biển bị cườm nhiều hơn. Ngoài ra, nắng chói cũng làm tăng tiến trình lão hóa mắt.

Suy thoái hoàng điểm: Bệnh này có liên quan đến tuổi già, và trong quá trình lão hóa gây tổn thương cho hoàng điểm. Ở những nước Âu Mỹ, tỷ lệ này khoảng 20-30% cho những người trên 60 tuổi. Nếu tuổi càng lớn, tỷ lệ này càng cao. Khi ra nắng nhiều, các tia độc hại sẽ gây tổn thương hệ thần kinh ở vùng hoàng điểm, mắt sẽ bị mờ, nhìn hình ảnh méo mó.

Để phòng ngừa tác hại của nắng, bạn nên đeo kính râm có chống tia cực tím bất cứ khi nào đi ra nắng. Bảo vệ mắt không phải chỉ giới hạn ở những nơi có nắng nhiều mà phải đeo kính râm ở tất cả những nơi có tia bức xạ mạnh.

Ngoài ra, vào những ngày nắng oi ả, bạn nên tránh ra ngoài vào những giờ nắng nóng cao điểm, nhất là từ 12-13h vì đây là thời điểm tia cực tím hoạt động mạnh nhất. Bạn cũng không nên nhìn lên trời bằng mắt trần ngay cả khi trời có mây vì mây không ngăn được tia cực tím.

Bạn cũng lưu ý nằm nghỉ ở nơi có bóng mát, nếu không có kính bảo vệ thì không nên nhìn vào nơi ánh sáng chói như đèn hàn xì, mặt trời những ngày nhật thực hoặc dùng thuốc nhỏ mắt chứa các vitamin, acid amin để phòng ngừa các bệnh về mắt do các tia sáng.

Đặc biệt, bạn nên ung cấp dinh dưỡng cho mắt theo một chế độ ăn uống hợp lý, khoa học như ăn nhiều rau quả để có thêm nhiều vitamin A, C, E và các chất chống phân tử tự do như kẽm, selenium…

Thuốc nhỏ mắt New V.Rohto: Ngoài các thành phần Vitamin B5, B6, Acid amin giúp kích hoạt sự hô hấp mô mắt, giảm mệt mỏi, New V.Rohto được bổ sung Sodium Chondroitin Sulfate, thành phần của nước mắt giúp nuôi dưỡng và giữ ẩm cho mắt.

Thành phần: Sodium Chondroitin Sulfate, Vtamin B5, Vitamin B6, Potassium L-Aspartate, Tetrahydrozoline Hydrochloride, Chlorpheniramine Maleate.

Chỉ định: Mỏi mắt, xung huyết kết mạc, bệnh mắt do tia cực tím hay các tia sáng khác (thí dụ mù tuyết), nhìn mờ do tiết dịch, mắt ngứa, viêm mi, phòng bệnh về mắt khi bơi lội hoặc do bụi, mồ hôi rơi vào mắt. Khắc phục tình trạng khó chịu do dùng kính tiếp xúc cứng, giữ ẩm cho mắt.

Chống chỉ định: Không dùng cho người bị tăng nhãn áp. Hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước khi sử dụng trong trường hợp bj đau mắt nặng, tiền căn dị ứng với thước nhỏ mắt.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam): 16 VSIP, đường số 5, KCN VN-Singapore, Thuận An, Bình Dương. ĐT: (08) 3822 9322 – E-mail: enquiries@rohto.com.vn

(Nguồn: V.Rohto)