'Tạm biệt' mụn trứng cá trong 4 bước

Mụn trứng cá ảnh hưởng trực tiếp tới ngoại hình và sự tự tin của mọi người. Đặc biệt, khi lứa tuổi mắc bệnh chủ yếu là thanh thiếu niên với nhu cầu giao tiếp cao. Hiện nay, có nhiều phương pháp chữa trị mụn nhưng cách thức tốt nhất vẫn là ngăn ngừa và không cho mụn có cơ hội xuất hiện. Bạn có thể thực hiện 4 bước sau để tránh cho mụn xuất hiện.

Giữ sạch cho da

Mụn trứng cá là biểu hiện của viêm nang lông tuyến bã do bụi bẩn hoặc do tác động của vi khuẩn. Mụn thường xuất hiện vào thời kỳ thanh thiếu niên. Ở tuổi này cùng với sự phát triển của cơ thể, các tuyến bã và mồ hôi cũng phát triển mạnh mẽ, bài tiết mạnh hơn, dễ khiến da viêm nhiễm và nổi mụn. Do vậy, việc giữ cho da sạch sẽ là yếu tốt tiên quyết để ngăn ngừa mụn.

Bạn cần lựa chọn mỹ phẩm hợp lý để da luôn sạch đẹp. Bạn nên chọn những loại phù hợp với da của mình, tránh dùng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, thành phần. Đồng thời, bạn cũng không nên lạm dụng mỹ phẩm quá nhiều, nên để cho da có khoảng thời gian nghỉ ngơi, hô hấp và phục hồi.

Một làn da tươi sáng, mịn màng và tràn đầy sức sống giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp.

Giữ tinh thần thoải mái, lạc quan

Mụn trứng là sự phát triển tất yếu đối với hầu hết mọi người nên bạn cũng đừng quá bi quan, lo lắng. Dù không ai thích có mụn trên mặt rồi nhưng người đối diện cũng không vì thế mà đánh giá thấp bạn nên bạn hãy tự tin trong giao tiếp. Bạn nên tránh để tâm lý bị ức chế, hay trở nên tự ti trong cuộc sống hằng ngày bởi những điều này sẽ càng khiến mụn "tấn công" nhiều hơn. Luôn vui vẻ và mỉm cười cũng là một trong những bí quyết giúp bạn có làn da tươi sáng.

Sinh hoạt điều độ

Thức khuya, dùng chất kích thích như rượu, bia hay ăn nhiều đồ nóng, dầu mỡ cũng là tác nhân gây ra mụn. Nếu mặt bạn tự nhiên xuất hiện mụn trứng cá, hãy ghi nhớ những món ăn bạn đã dùng bởi có khả năng bạn bị dị ứng với chúng. Đặc biệt, việc uống nhiều nước là phương pháp hữu hiệu giúp bạn tránh xa được mụn. Một lịch sinh hoạt khoa học và điều độ không chỉ giúp bạn từ chối "những vị khách không mời" mà còn mang tới cho bạn cơ thể khỏe mạnh.

Làm mát cơ thể và phòng ngừa mụn từ bên trong

Bước quan trọng cuối cùng là phòng ngừa mụn từ bên trong. Ngoài việc uống nhiều nước để giúp thanh lọc cơ thể, các bạn có thể sử dụng thêm những phương thuốc nam dân dã, hữu ích và không gây phản ứng phụ. Một trong số đó có thể kể tới phương thuốc Kim ngân hoa và Ké đầu ngựa sắc uống. Đây là vị thuốc tiêu độc phổ biến được dùng lâu đời trong dân gian và tác dụng đã được công nhận. Hiện nay, trên thị trường đã có loại thuốc viên được sản xuất theo công thức sử dụng hai loại dược liệu quý này, tiện dụng và hữu hiệu trong việc phòng ngừa và điều trị mụn trứng cá. Kim Ngân vạn ứng với sự kết hợp giữa hoa Kim ngân và Ké đầu ngựa, mang lại nét tươi trẻ với làn da sạch mụn.

Co Co