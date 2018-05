Tinh chất dưỡng da, ngăn lão hóa iS CLINICAL

Lão hóa là một tiến trình tự nhiên của cơ thể. Da bị lão hóa do yếu tố thời gian, tác động của môi trường và dần mất đi độ đàn hồi, xuất hiện các nếp nhăn, khô sạm. Điều này xảy ra do sự suy giảm collagen. Theo nghiên cứu, sự tổng hợp collagen sẽ giảm dần khoảng 1% mỗi năm. Vào độ tuổi 60, chỉ còn một nửa collagen chức năng được tổng hợp so với độ tuổi 20. Để ngăn ngừa quá trình lão hóa và duy trì làn da khỏe đẹp, nhiều người nổi tiếng và các chuyên gia chăm sóc da trên thế giới đã sử dụng bộ ba sản phẩm Youth serum - Youth complex - Youth eye complex từ hãng dược mỹ phẩm iS CLINICAL của Innovative Skincare, Mỹ.

Youth serum là tinh chất serum điều trị lão hóa một cách chuyên sâu, giúp kích thích tái tạo collagen. Serum chứa dịch chiết từ các thành phần tự nhiên kết hợp các protein thủy phân. Tinh chất có tác dụng điều trị nếp nhăn, rãnh nhăn sâu, bổ sung độ ẩm thiết yếu cho da, mang lại làn da săn chắc, sáng khỏe, duy trì hiệu quả lâu dài. Youth complex là tinh chất trẻ hóa da, làm giảm các nếp nhăn nhăn, cải thiện toàn diện cấu trúc da, duy trì độ ẩm, mềm mịn. Bên cạnh đó, Youth eye complex giúp trẻ hóa da vùng mắt, làm đầy các nếp nhăn, vết chân chim quanh mắt, giảm thâm quầng và bọng mắt hiệu quả.

Bộ sản phẩm Youth của iS CLINICAL chứa các thành phần thảo dược. Trong đó, có nhiều loại đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ da chống lại các yếu tố lão hóa. Công nghệ sử dụng các peptide, được biết đến như một loại công nghệ sử dụng protein, amino axit hay còn gọi là công nghệ di truyền ngoài DNA.

Các đoạn peptide ngắn có trong Youth mang lại nhiều tác dụng; tạo nền tảng cho sự tổng hợp collagen; tăng độ dày của da và làm giảm nếp nhăn. Thành phần Glucosaminoglycans ( GAGs) có trong sản phẩm được chiết xuất từ thực vật, đậu nành, protein từ lúa mì, giúp sửa chữa, phục hồi các tế bào bị hư hỏng. Copper tripepetide đưa tín hiệu kích thích tổng hợp collagen, chữa lành các thương tổn, gắn kết các amino acid, cải thiện da. Các sản phẩm trên không chứa paraben, phù hợp cho mọi loại da.

(Nguồn: Aesthetic and Health)