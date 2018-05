Trị mụn, ngừa vết thâm cho nam

Bác sĩ da liễu Phạm Thị Kim Anh cho biết: "Theo thống kê, nam giới ở độ tuổi 18 - 30 bị mụn trứng cá nhiều hơn nữ giới 20%. Tuy nhiên, do cấu trúc da khác nhau, ít được chăm sóc tốt nên khi bị mụn tấn công, làn da nam giới thường để lại những vết sẹo thâm lớn. Hiện nay, có nhiều loại thuốc điều trị mụn trứng cá và giúp hạn chế thâm do mụn nhưng cần phải hiểu rõ tác dụng, chỉ định của từng loại để đạt hiệu quả tốt".

Thuốc điều trị mụn có hai dạng là thuốc điều trị tại chỗ (thuốc bôi, mỹ phẩm, sữa rửa mặt) và thuốc điều trị toàn thân (thuốc uống, tiêm). Tuy nhiên, dạng thuốc bôi thường được ưa chuộng bởi sự tiện lợi, an toàn và chỉ tác động cục bộ lên vùng da cần điều trị. Thuốc điều trị mụn trứng cá được phân ra làm hai nhóm chủ yếu gồm:

Nhóm thuốc làm mềm lớp sừng, bong vảy (Salicylic Acid…): loại Acid Beta -hydroxyl này có tác dụng làm mềm lớp sừng trên bề mặt da, làm bong các nút sừng ở cổ tuyến bã, giúp chất bã thoát ra ngoài dễ dàng hơn, giảm tắc nghẽn chất bã trong túi tuyến bã. Ngoài ra, Salicylic Acid có tính kháng viêm, vì thế, chỉ cần 2% hàm lượng giúp bong các nút sừng ở các loại mụn đầu trắng, mụn bọc nhỏ. Đây là thành phần được ứng dụng nhiều nhất trong các chế phẩm trị mụn trứng cá.

Nhóm thuốc kháng khuẩn (Benzoyl Peroxide, Dipotassium Glycyrrhizinate…): thường dùng các kháng khuẩn chống viêm như Benzoyl Peroxide 5% hoặc 10%. Nhóm thuốc này vừa có tác dụng diệt vi khuẩn gây viêm, lại vừa có tác dụng chống viêm nên thích hợp để điều trị các loại mụn viêm, mụn mủ.

Tuy nhiên, lựa chọn thuốc điều trị chỉ là bước đầu tiên. Để có hiệu quả tốt và hạn chế những vết sẹo thâm do mụn để lại cần tuân thủ đúng những nguyên tắc sau:

- Kiên trì thoa thuốc trị mụn đều đặn: sử dụng thuốc đúng liều lượng theo chỉ định là cần thiết. Lưu ý thời gian điều trị thường kéo dài từ 4 đến 8 tuần. Trường hợp bị mụn nặng cần kết hợp với thuốc uống nhằm tránh để lại sẹo rỗ do mụn và thời gian điều trị có thể kéo dài 6 tháng.

- Hạn chế dùng tay cạy, nặn mụn: nặn mụn sẽ dẫn đến viêm khiến khuẩn mụn lây lan nhanh và để lại sẹo thâm.

- Có thể sử dụng các chế phẩm điều trị có chứa thành phần ngăn ngừa vết thâm sau mụn: vết thâm hình thành khi da bị tổn thương như mụn, trầy xước. Dưới tác động của tia tử ngoại (UVA, UVB), dãy tế bào Melanocytes (nhà máy sản xuất hắc tố melanin) bị kích thích hoạt động quá mức, tạo thành những vết thâm trên da. Đối với tình trạng mụn nặng cần ưu tiên điều trị mụn trước khi điều trị thâm do mụn. Nhưng đối với những mụn vừa và nhỏ có thể sử dụng các chế phẩm trị mụn có kết hợp thành phần ngừa vết thâm như: vitamin C, vitamin B3… hỗ trợ làm giảm vết thâm sau mụn.

Ngoài ra, vấn đề chung của các bạn là quá nôn nóng trong quá trình điều trị, do đó, tùy tiện sử dụng thuốc trị mụn không xác định nguồn gốc, có chứa corticosteroids gây viêm nhiễm, nhiễm trùng khiến da bị tổn thương nghiêm trọng như sưng tấy, để lại sẹo, thâm. Khi mới dùng các chế phẩm chứa corticosteroids thấy bớt mụn nhưng dùng kéo dài sẽ gây teo da, giãn mạch, mụn càng nghiêm trọng hơn và khó điều trị. Do đó, cần lưu ý chọn thuốc trị mụn có nguồn gốc, thành phần rõ ràng từ các công ty dược mỹ phẩm uy tín.

