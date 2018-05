Võ sư 40 tuổi 'sáng ăn như vua, tối giống ăn mày'

Bùi Văn Hải sinh năm 1975, quê Long An. Xuất thân là một võ sĩ, anh tìm tòi và đưa võ thuật vào điện ảnh. Hiện anh là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cascadeur Bảo An. Những phim mà Hải Long An tham gia đóng gồm: Long Ruồi, Lửa Phật, Để Mai Tính...