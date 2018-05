Xóa dấu vết thời gian vùng mắt sau 15 phút

Nhiều phụ nữ nghĩ rằng, thời gian mới là kẻ thù nguy hiểm nhất của làn da. Tuy nhiên, "Làn da bạn lão hoá không chỉ đơn thuần do tuổi tác mà chính là do oxy hóa” - ông Joseph A. Lewis II, nhà khoa học dược mỹ phẩm và nhà nghiên cứu chất chống oxy hóa tại Indebenone chia sẻ. Kẻ thù tồn tại trong cơ thể chúng ta là gốc tự do. Nó lại chính là nguyên nhân gây nên chuỗi oxy hóa và phá hủy hàng loạt các cấu trúc tế bào như DNA, Protein (gồm Collagen và Elastin) và các chất béo (như Ceramide, Cholesterol). Đồng thời, những ánh nắng mặt trời, môi trường ô nhiễm, stress, ngủ không đủ giấc là nguyên nhân chủ yếu kích thích gốc tự do dưới làn da hoạt động mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh ánh nắng mặt trời, các yếu tố khác từ bên ngoài như bụi bẩn, khói thuốc, khí thải ô nhiễm… có ảnh hưởng không nhỏ đến làn da, đặc biệt là vùng da mỏng manh quanh mắt. Nếu chúng ta chỉ bảo vệ da với lớp màng chống nắng SPF là chưa đủ để chống lão hóa. Chỉ số EPF mới là chuẩn mực đánh giá trong các cuộc kiểm định chống oxy hóa, vì đây chính là cuộc kiểm định có khả năng đánh giá toàn diện các tổn thương do gốc tự do gây nên cho làn da.

Thông qua cuộc kiểm định này, Idebenone đã vượt qua hàng loạt các đối thủ như: Lipoic Acid, Kiretin, Vitamin C, Vitamin E hay Coenzym Q10 để trở thành chất chống oxy hóa mạnh với chỉ số EPF 95/100.

Indebenone là thành phần đã được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực y học. Từng được coi là phương thuốc trong công nghệ cấy ghép nội tạng. Chiết xuất màu cam này có khả năng ngăn cản quá trình oxy hóa do môi trường bên ngoài gây ra và đảm bảo cho các cơ quan còn mới nguyên trước khi cấy ghép vào cơ thể. Indebenone còn được dùng trong việc điều trị các căn bệnh về thoái hóa não và mất trí nhớ như Alzhemer bằng khả năng bảo vệ các tế bào não khỏi sự tấn công của các gốc tự do.

Hơn thế, Indebenone có trong các sản phẩm dưỡng da giúp ngăn chặn hiệu quả hiện tượng oxy hóa do môi trường bên ngoài lẫn bên trong làn da. Nếu như các chất chống oxy hóa hiện tại chỉ có khả năng ức chế hoạt động của các gốc tự do trên bề mặt tế bào da thì Indebenone lại có thể vô hiệu hóa cả 3 loại gốc tự do (sơ cấp, thứ cấp, gốc tự do trên bề mặt da).

Từ kinh nghiệm hơn 100 năm trong ngành mỹ phẩm thế giới, Elizabeth Arden đã cho ra mắt sản phẩm tinh chất trẻ hóa vùng mắt Prevage Anti-aging + Intensive Repair Eye Serum. Dòng sản phẩm Prevage đã được ứng dụng “Công nghệ vận chuyển Indebenone” tiên tiến - Hệ thống vận chuyển giúp giải phóng Indebenone vào các thời điểm cần thiết khi gốc tự do bắt đầu hoạt động, đồng thời, tăng cường sản sinh và tạo nguồn dự trữ chất chống oxy hóa một cách thông minh, đảm bảo việc sử dụng Indebenone được hiệu quả mà vẫn dịu nhẹ với làn da. Sự kết hợp giữa “Công nghệ vận chuyển Indebenone” và hợp chất Azarin sẽ mang lại hiệu quả nâng cơ và xóa mờ nếp nhăn. Chỉ sau 15 phút sử dụng, vùng da mỏng manh quanh mắt sẽ bắt đầu đón nhận những hiệu quả từ sản phẩm. Những dấu ấn thời gian như nếp nhăn, quầng thâm, bọng mắt… có thể bị đẩy lùi.

Dành riêng cho đôi mắt 2 phút massage mỗi ngày với tinh chất Prevage Anti-aging + Intensive Repair Eye Serum cảm nhận những hiệu quả đầu tiên sau 15 phút đầu sử dụng và cùng Elizabeth Arden nhân lên vô số lần 15 phút này cho đôi mắt của bạn.

(Nguồn: Elizabeth)