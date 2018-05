Giảm mỡ thừa cho người béo lâu năm

Quá cân - chuyện không của riêng ai

Béo phì gây ra nhiều tác hại liên quan đến vấn đề sức khoẻ và tâm lý. Bên cạnh nguy cơ tiềm ẩn như tiểu đường, các bệnh về tim mạch... béo phì còn khiến bạn mất tự tin khi giao tiếp với mọi người, đánh mất nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống.

Giảm béo không chỉ làm đẹp mà còn để khoẻ hơn. Đây cũng là chuyện khiến phái đẹp và cả nam giới đau đầu. Có rất nhiều cách giảm béo, thế nhưng, không ít trường hợp vẫn đi tìm câu hỏi: đâu mới là con đường giảm cân nhanh mà không béo trở lại?

Đáp ứng yêu cầu khắt khe từ hai phái, các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm hỗ trợ giảm béo từ thiên nhiên 7-Dayslim. Giải pháp góp phần này giúp hàng triệu người Mỹ và các nước khác giảm béo thành công trong thời gian ngắn, cơ thể thêm săn chắc, khỏe đẹp, da mịn và sáng hơn.

Giảm béo giúp cơ thể khoẻ mạnh và tự tin hơn.

Cân nặng được cải thiện sau 7 ngày

7-Dayslim là thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân của Mỹ được nhập khẩu vào Việt Nam. Sản phẩm có dạng viên nang, uống một lần trong ngày trước bữa ăn đầu tiên.

Cơ chế hoạt động của mỗi viên nang khi vào cơ thể là góp phần giảm cảm giác thèm ăn, đốt cháy, làm tiêu hao mỡ thừa và đưa ra ngoài bằng con đường bài tiết tự nhiên (mồ hôi, tiểu đại tiện).

Để tránh việc giảm cân gây ra mệt mỏi, mỗi viên nang của 7-Dayslim hỗ trợ cung cấp một lượng vi chất cần thiết giúp đảm bảo sức khoẻ và nguồn năng lượng cần thiết cho một ngày dài.

7-Dayslim có tác dụng giảm béo sau 7 ngày.

Giảm béo với thành phần từ thiên nhiên

7-Dayslim là được chiết xuất từ thiên nhiên, thành phần chính gồm chiết xuất lôi công đằng, quả bứa, rễ gừng, trà xanh…

Không chỉ giảm béo, các thành phần tự nhiên trong 7-Dayslim còn có tác dụng tăng cường sức khoẻ, giúp máu huyết lưu thông.

Duy trì cân nặng

Không chỉ giảm cân nhanh, 7-Dayslim còn có tác dụng duy trì cân nặng. Giảm cân nhanh đồng nghĩa với tăng cân trở lại nhanh - đó là điều nhiều người lo ngại. Tuy nhiên, phương pháp từ Mỹ có thể giải quyết vấn đề này. Khi cân nặng về mức mong muốn, bạn có thể ngừng sử dụng sản phẩm.

Giải pháp này giảm béo từ sâu bên trong, loại bỏ mỡ thừa dưới da, mỡ nội tạng… nên giảm béo nhanh mà không “tái béo”.

Cải thiện làn da

Do cân nặng giảm nhanh nên sau giảm cân, không ít người hải đối mặt với tình trạng da chùng nhão, thiếu sức sống. Với công thức hiện đại, viên nang 7-Dayslim sẽ tiến hành song song hai tác động. Trong khi các tế bào mỡ được phá hủy và loại bỏ thì collagen dưới da cũng được kích thích tăng sinh nhanh. Collagen dưới da được sản sinh, sắp xếp, làm mới, nhờ đó làn da bạn sau giảm cân tránh nhăn, nhão, sạm màu.

Xem thông tin sản phẩm tại đây. Phân biệt hàng chính hãng bằng mã cào an ninh và kiểm tra trực tiếp tại đây. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Giấy phép quảng cáo số: 3907/2017/ ATTP-XNCB, do Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm cấp.

(Nguồn: 7-Dayslim)