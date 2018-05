Giảm nửa chi phí trồng răng Implant với kỹ thuật 'All on 4'

Khái niệm bước tiến mới “All on 4”

Mất hàm có nhiều phương pháp điều trị như gắn răng giả, cầu răng và cấy ghép Implant. Người ta sử dụng răng giả và cầu răng vì chi phí rẻ nhưng lại bất tiện vì không chắc chắn, phát sinh nhiều bệnh lý... Còn phương pháp trồng răng sứ truyền thống phải cấy từ 6 đến 8 Implant tốn nhiều chi phí, do vậy, dù biết trồng răng Implant là biện pháp tối ưu nhưng nhiều người đành “ngậm ngùi” chọn 2 giải pháp còn lại.

Từ vấn đề trên, phương pháp “All on 4” ra đời nhằm đem lại hiệu quả cũng như sự tiện lợi cho bệnh nhân, tiết kiệm được nửa chi phí so với cấy ghép Implant thông thường. “All on 4” là kỹ thuật hiện đại trong chỉnh nha, chỉ sử dụng 4 Implant cố định tại 4 vị trí khác nhau để tái tạo toàn hàm. Những vùng không gắn Implant sẽ được dán cầu răng sứ cố định, đem đến sự cứng cáp, chắc chắn và thuận tiện.

4 Implant làm trụ chắc chắn cho toàn hàm.

Ưu điểm của kỹ thuật “All on 4”

Kỹ thuật Implant “All on 4” có nhiều ưu điểm vượt trội như: cần cấy ít implant, ít nâng xoang ghép xương, giảm thiểu tối đa thời gian và ít gây đau đớn cho bệnh nhân; sử dụng abutment (mối nối), răng sứ giả khi cần có thể tháo ra để sửa chữa hoặc vệ sinh định kỳ mà không cần phải phá bỏ, không ảnh hưởng gì đến implant và niêm mạc; bệnh nhân có thể về nhà, sinh hoạt và ăn uống bình thường ngay sau khi cấy ghép implant all on 4; giảm thiểu tối đa chi phí cho khách hàng.

Kĩ thuật Implant “All on 4” mang lại nhiều ưu điểm cho một hàm răng đều đẹp.

Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc là cơ sở áp dụng kỹ thuật cấy ghép Implant mới “All on 4” tại Việt Nam. Đặc biệt, nhân dịp cuối năm chuẩn bị đón Tết, JW ra mắt nhiều công nghệ hiện đại với chi phí ưu đãi, bao gồm những giải pháp toàn diện cho tất cả các bệnh lý về răng miệng như:

Niềng răng vô hình - niềng răng bằng mắc cài trong suốt: giải quyết răng hô, móm, mọc lệch lạc.

Răng sứ nguyên khối - răng giả như thật: đặc biệt không đau, không ê buốt, không nhiễm màu, trường tồn với thời gian.

Cấy ghép Implant All on 4 - phục hình nhiều răng đã mất: giải quyết về vấn đề mất răng, tiêu xương chân răng, mất răng toàn hàm.

Tẩy trắng răng Laser Whitening - răng trắng sáng sau một giờ: không ê buốt, không mòn răng.

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi cấy ghép Implant kỹ thuật mới tại JW.

