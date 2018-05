Giữ dáng đẹp, eo thon như thí sinh Hoa hậu Việt Nam

Hành trang dinh dưỡng quản lý cân nặng lành mạnh – Cùng bạn nỗ lực chinh phục Ngôi vị Hoa Hậu Việt Nam. Bộ 5 sản phẩm:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein thực vật – Nutrilite All Plant Protein Powder

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite GreenTrim

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite CB Plus

Thực phẩm bổ sung BodyKey by Nutrilite – chocolate

Thực phẩm bổ sung chất xơ từ rau quả Nutrilite

Giúp hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giữ gìn vóc dáng hiệu quả, lành mạnh. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Chịu trách nhiệm bởi Công ty TNHH Amway Việt Nam - Lô 230 Khu công nghiệp Amata, Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Số giấy xác nhận quảng cáo: 01397/2016/XNQC-ATTP.