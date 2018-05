Hậu thẩm mỹ, nữ chuyên viên bất động sản ký hợp đồng gần trăm tỷ

Cả thời trung học, Nguyễn Mai Thu Trang (Thanh Hóa) nhiều lần bị bạn bè trêu chọc là “cá rô đực” vì vòng một khiêm tốn. Các đường nét trên khuôn mặt kém hài hoà, góc cạnh có phần nam tính khiến cô mặc cảm, tự tin.

“Cá rô đực” Thu Trang biến đổi nhan sắc sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Vào TP HCM lập nghiệp, ở tuổi 25, Thu Trang hiện là chuyên viên tư vấn động sản cho một tập đoàn lớn. Trang luôn cố gắng không ngừng để tồn tại trong môi trường làm việc cạnh tranh khốc liệt. Vài lần cô bị cấp trên khiển trách, đồng nghiệp xì xào vì để mất hợp đồng giá trị. Thu Trang hoang mang khi biết lý do khách hàng liên tục từ chối tư vấn vì không mấy thiện cảm với ngoại hình của cô. Đó cũng là một động lực lớn khiến cô quyết định thay đổi diện mạo bằng phẫu thuật thẩm mỹ.

Nhược điểm ngực lép, mặt góc cạnh, gò má cao, mũi thô mắt sụp mí của Thu Trang đã được khắc phục sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Thẩm mỹ viện Đông Á.

Thu Trang cho biết khá lo lắng trước khi làm đẹp vì sợ phẫu thuật không như ý muốn. Tuy nhiên, những ánh mắt, lời chê bai vẻ ngoài giúp cô gái trẻ vượt qua tất cả. Khuyết điểm lớn nhất trên cơ thể cô muốn trùng tu là vòng một. Sau nâng ngực Nano Perfect tại Thẩm mỹ viện Đông Á, cô sở hữu đôi gò bồng đào căng tràn sức sống, đẹp ở mọi tư thế mà vẫn thoải mái vận động. Người đẹp không ngần ngại diện trang phục thoáng mát, sexy và không còn phải cố che đậy vì bị “lép”.

Vòng một căng tròn của Thu Trang sau khi nâng ngực.

Về khuôn mặt, các bác sĩ tại Thẩm mỹ viện Đông Á đã phẫu thuật chỉnh lại phần mũi bị hư, lộ sóng, đầu mũi thô to do từng nâng trước đây của Thu Trang bằng phương pháp nâng mũi Sline Dr. Park. Phần nếp mí mờ nhạt được khắc phục nhờ cắt mí Dr. Park, giúp đôi mắt to tròn, rõ mí, đều và đẹp hơn. Để xoá bỏ vẻ nam tính, những đường nét góc cạnh gò má cao, cô được cấy mỡ má.

Nhan sắc xinh đẹp giúp cô nàng ghi điểm trong mắt mọi người và thành công trong cuộc sống.

Sau hơn hai tháng hồi phục, cô xuất hiện với thân hình nóng bỏng cùng gương mặt thanh tú, khiến mọi người bất ngờ. Nhan sắc xinh đẹp giúp cô tự tin thể hiện bản thân trước mọi người, nhờ vậy công việc cũng thuận lợi hơn. Mới đây, Thu Trang vừa đàm phán thành công hợp đồng bất động sản với giá trị lớn hơn 90 tỷ đồng.

"Phụ nữ ai cũng muốn mình đẹp, nhưng bạn nên hiểu rõ gương mặt hay cơ thể mình để chỉnh sửa cho hài hòa nhất, không nên lạm dụng dẫn đến nghiện thẩm mỹ, tự biến mình thành thảm họa. Cuối cùng, bạn cần tìm hiểu kỹ càng và chọn cơ sở uy tín để phẫu thuật”, Thu Trang tâm sự.

* Quá trình thay đổi diện mạo của Nguyễn Mai Thu Trang





