JW - Bệnh viện chuyên phẫu thuật hô móm hai hàm tại Việt Nam

Tùy thuộc vào tình trạng hô, móm của bạn, bác sĩ sẽ có những cách điều trị phù hợp sau: Nguyên nhân do răng: niềng răng toàn diện là giải pháp tốt nhất. Nguyên nhân do hàm: phẫu thuật hàm hô móm là cách giải quyết hiệu quả. Nguyên nhân do răng và hàm: kết hợp niềng răng và phẫu thuật hàm. Quan sát hình mô phỏng trên, khách hàng sẽ hiểu rõ hơn về cách thức điều trị móm hàm dưới thiểu sản hàm trên của JW.