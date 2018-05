Khắc phục biến chứng cho những trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ hỏng

Chị Hoa là một trong những trường hợp mắt bị hỏng nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ và phải sống chung với tình trạng này suốt 10 năm qua. “Hồi đó tôi tìm hiểu không kĩ cắt mắt 2 mí ở đâu đẹp, cứ nghĩ cắt mắt, treo chân mày là sẽ đẹp thôi nào ngờ đâu... Với tôi đây như là một cú sốc lớn trong 10 năm qua, tôi mất niềm tin vào mọi thứ”, chị chia sẻ. Nhờ được bạn bè giới thiệu, chị tìm đến Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc để tìm vận may cho đôi mắt hỏng. Bác sĩ nhận định, chị bị cắt mắt quá lố, sai kỹ thuật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ nâng mi khiến đôi mắt trông lờ đờ, buồn ngủ, thiếu sức sống, mi mắt bị sụp xuống nửa con ngươi, nếp mí to và giả tạo. Sau cắt mắt 2 mí, cung vòng mắt của chị đã được mở rộng, đôi mắt to tròn, độ cao mí được điều chỉnh hài hòa, đôi mắt đã lấy lại thần thái tự nhiên.