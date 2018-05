Không lo vòng một chảy xệ với túi ngực siêu nhẹ B-shape mới

Mọi phái đẹp đều mong muốn sở hữu bộ ngực nảy nở, giúp tôn lên vóc dáng và đường cong quyến rũ. Nhiều phụ nữ Việt Nam không hài lòng với kích thước ngực của mình do các yếu tố bẩm sinh như ngực nhỏ hoặc chảy xệ, không còn săn chắc trong quá trình mang thai và cho con bú. Nâng ngực bằng túi là giải pháp giúp tăng cường kích thước vòng một đầy đặn.

Công nghệ nâng ngực bằng túi ngực siêu nhẹ B-shape vẫn giữ nguyên kích thước so với túi ngực thông thường. Khác biệt lớn nhất của phương pháp này nằm ở chất liệu sinh học bên trong vỏ silicon, giúp giảm 30% trọng lượng túi ngực, giảm lực tác động lên cơ ngực, không gây cảm giác nặng nề cho khách hàng, không làm giãn cơ ngực và chảy xệ ngực về sau.

Phương pháp này tạo nên bước tiến mới trong ngành thẩm mỹ nâng ngực bằng túi trên thế giới, đồng thời không làm gia tăng bệnh về ngực, không gây ung thư vú. Sau phẫu thuật, phái đẹp vẫn mang thai và cho con bú bình thường mà không có bất kỳ nguy hiểm nào do túi ngực gây ra. Với thành phần an toàn, nâng ngực bằng túi siêu nhẹ B-shape đã nhận được chứng nhận an toàn từ CE (châu Âu).

Túi siêu nhẹ B-shape giảm 30% trọng lượng so với túi ngực bình thường.

Túi ngực siêu nhẹ hoạt động theo cơ chế hút các chất dịch và máu ở khoang đặt túi vào bên trong bề mặt xốp. Nhờ vậy, việc hình thành vỏ bao xơ được hạn chế tối đa. Ngoài ra, túi ngực này được thiết kế đặc biệt, giúp bám dính ngay lập tức vào khoang đặt túi và không dịch chuyển sang vị trí khác (gây lệch túi ngực), vì thế, tạo được khuôn ngực căng tròn cân đối, mềm mại tự nhiên như thật.

Công nghệ cấy ghép túi ngực siêu nhẹ B-Shape có mặt tại Việt Nam thông qua quá trình liên kết hợp tác chặt chẽ của Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu với công ty sản xuất túi ngực B-Shape của Đức.

Ngực căng tròn mềm mại tự nhiên như thật.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp cùng đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ ngực giàu kinh nghiệm, có tay nghề chuyên môn cao, Á Âu nỗ lực đem đến cho khách hàng dịch vụ nâng ngực hiệu quả tại thị trường Việt Nam. Chính sách chăm sóc hậu phẫu chất lượng quốc tế.

Sau khi nâng ngực, khách hàng được chăm sóc tại phòng nghỉ dưỡng chất lượng 5 sao tại Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu, đồng thời còn được cung cấp một thẻ bảo hành túi ngực trọn đời, cam kết đem lại hiệu quả ổn định, lâu dài. Nhân ngày 20/10, Á Âu giảm giá 10% chi phí nâng ngực bằng túi ngực siêu nhẹ B-shape dành cho 20 khách hàng đăng ký đầu tiên.

Kết quả nâng ngực bằng túi ngực siêu nhẹ B-shape tại Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu.

Liên hệ: Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu

32D Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM (đối diện cửa Bắc chợ Bến Thành)

41B Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: 0906 82 70 70 - 0902 400 269

Website: benhvienaau.vn

Facebook: BenhVienThamMyAAu

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu)