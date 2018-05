Massage - tắm lá thuốc theo cách người Dao đỏ ở Đà Nẵng

Tận hưởng tắm lá thuốc với 39 vị thuốc bí truyền

Bài thuốc tắm của người Dao đỏ được dựa theo một truyền thuyết. Không biết từ bao giờ, cứ vào ngày cuối cùng của năm, người Dao lại lên rừng hái lá thuốc nấu nước tắm cho cả nhà. Khi làm việc nhiều, cơ thể mỏi mệt, thời tiết thay đổi, nhức đầu, khản cổ, đi đường xa, đau chân, đau tay…, họ đều dùng phương pháp này.

Bài thuốc quý này được người Dao truyền lại cho phụ nữ trong nhà, trở thành một trong những phương thuốc bí truyền được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Sau bao năm chỉ lưu truyền trên những ngọn núi cao, cheo leo của bản Tả Phìn (Sa Pa), bài thuốc bí truyền tắm lá thuốc người Dao đỏ đã được ứng dụng tại Cham spa & massage, trở thành phương thuốc được yêu thích.

Tại Cham spa & massage, thuốc tắm được đun nấu trực tiếp dưới than củi từ 3 đến 4 giờ, thứ nước màu nâu đỏ, sóng sánh như rượu vang và có mùi thơm ngậy cô lại là nước cốt dùng để pha nước tắm. Bước vào căn phòng nhỏ kín đáo, hơi nước nóng từ thùng gỗ pơ mu khói tỏa mù mịt, xông làn hương thảo dược quyện mùi thơm từ gỗ pơ mu giúp người dùng khỏe cả khứu giác lẫn cơ thể.

Ngâm mình trong bồn tắm, hít thở hơi nước nóng ấm đẫm hương thơm, bạn sẽ thấy cơ thể mình “giãn” ra sảng khoái. Bạn chỉ nên ngâm chừng 15 đến 20 phút, vì ngâm lâu sẽ có cảm giác say như say sóng, say thuốc lào. Lúc ấy, cơ thể bạn sạch sẽ, tinh tươm, da dẻ hồng hào, tươi nhuận…

Tắm lá thuốc của người Dao là bài thuốc hay, có tác dụng tốt đối với sức khỏe, đặc biệt là công dụng làm đẹp cho chị em. Những trường hợp không có các biểu hiện say thuốc, không bị kích ứng da có thể tắm thường xuyên.

Thông qua quá trình thẩm thấu qua da, sự lưu chuyển khí khi hít thở… dịch chiết, tinh dầu của dược liệu giúp người tắm giãn mạch toàn thân, thúc đẩy tuần hoàn huyết dịch, cải thiện công năng hấp thu của da. Phương pháp này còn giúp da loại trừ độc tố, khiến lỗ chân lông săn chắc, không cho phong tà lọt vào trong, khí huyết lưu thông dễ dàng, hệ thống mao mạch giãn nở và da dẻ sáng đẹp, mịn màng.

Tắm lá thuốc kết hợp liệu trình massage

Đặc biệt, tại Cham spa & massage, tắm lá thuốc của người Dao đỏ còn kết hợp với liệu trình massage theo phương pháp y học cổ truyền. Dưới tác động của những động tác xoa bóp bài bản, dịch chiết dược liệu sẽ tác động nhanh và sâu hơn vào các huyệt vị, giúp cơ thể bạn điều chỉnh cân bằng âm dương, phục hồi công năng tạng phủ và làm lưu thông huyết mạch, giúp thần khí tươi nhuận, thắm sắc.

Tắm lá thuốc của người Dao đỏ còn kết hợp với liệu trình massage theo phương pháp y học cổ truyền.

Phương pháp này làm tăng sức sống cho da, mềm mịn, săn chắc hơn, các tế bào chết cũng được đào thải. Ngoài ra, tắm lá thuốc còn có thể cải thiện sức khỏe, giúp bạn giãn cơ và giảm đau. Áp lực của nước ấm có tác dụng xoa bóp cơ thể, thúc đẩy quá trình hồi lưu của máu và dịch bạch huyết làm giảm sưng nề, giúp cơ thể thải độc, tránh được một số bệnh như đau nhức cơ, xương khớp, cao huyết áp, phong thấp…

Tận hưởng dịch vụ tắm lá thuốc của người Dao đỏ kết hợp với massage tại Cham spa & massage sẽ giúp bạn tìm lại trạng thái cân bằng và hơn hết là sự bình an trong tâm hồn.

Đặc biệt, liệu pháp này còn hỗ trợ tăng cường thể lực cho phụ nữ sau sinh, người mới ốm dậy. Người lao động nặng nhọc, mệt mỏi sau khi tắm sẽ thấy cơ thể nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái, hồi phục sức khoẻ.



