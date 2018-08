Mẹ muốn lấy vóc dáng nhanh nên cho con bú trong 6 tháng đầu

Thông tin được bác sĩ Phạm Xuân Khiêm - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Emcas và bác sĩ Đoàn Duy Dũng - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện thẩm mỹ Emcas chia sẻ với độc giả trong buổi Tư vấn trực tuyến làm đẹp lúc mang thai và sau sinh diễn ra lúc 14h-16h trên VnExpress.

Theo bác sĩ Phạm Xuân Khiêm, để mẹ lấy lại vóc dáng nhanh, trong 6 tháng đầu, trẻ nên bú sữa mẹ 100%. Lượng mỡ dự trữ sẽ được chuyển thành sữa cho con bú nên trong giai đoạn này, cơ thể người mẹ sẽ lấy lại dáng nhanh nhất. Mẹ không nên ăn quá nhiều, đặc biệt có thể trở lại tập luyện thể dục từ tháng thứ hai như đi bộ, tập yoga và có thể đến tư vấn chuyên gia dinh dưỡng để có được những lời khuyên phù hợp với từng thể trạng.

Ngoài ra, sau khi sinh con, nhiều chị em bị trầm cảm. Đối diện vấn đề này, phái đẹp nên nói chuyện ngay với người bạn thân nhất và gặp ngay bác sĩ tâm lý, nguyên nhân có thể đến từ thay đổi nội tiết, đặc biệt là thay đổi về gen.

Dưới đây là phần tư vấn của các bác sĩ đến từng độc giả.

- Sau khi sinh khoảng bao lâu thì tôi có thể áp dụng các phương pháp giảm cân hay thẩm mỹ lấy lại vóc dáng? (Giang, 31 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm:

Việc giảm cân khác hoàn toàn với lấy lại vóc dáng. Trong đó, giảm cân thuộc về điều trị bệnh lý khi chỉ số BMI>25, còn lấy lại vóc dáng được tiến hành theo từng bước. Không nhất thiết phải tiến hành qua phẫu thuật.

Tôi lấy một ví dụ để bạn dễ hiểu, chúng ta tạo dáng cho một cây nào đó thì phải tỉa cành và gom các nhánh gọn dần. Vì vậy, lấy lại vóc dáng bằng độ định hình (không phải đồ lót chật), trong hai tuần đầu, bạn có thể giảm 2,5cm và sau 8 tuần giảm được 7,5cm.

Vậy thời gian áp dụng giảm cân và mặc đồ định hình có thể tiến hành bất kỳ lúc nào, riêng phẫu thuật lấy lại vóc dáng phải sau tháng 12.

Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Emcas (trái) và bác sĩ Đoàn Duy Dũng - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện thẩm mỹ Emcas (phải).

- Tôi đang dự định bọc răng sứ trong thời kỳ nghĩ thai sản. Vậy khi nào thì có thể làm được, và nó có ảnh hưởng đến quá trình cho con bú hay không. Cảm ơn bác sĩ. (Khanh Mai, 26 tuổi)

- Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm:

Chào em,

Việc bọc răng sứ trong thời kỳ nghỉ thai sản là hoàn toàn có thể. Chỉ có sử dụng kháng sinh sẽ làm cho sữa bị đắng, em bé khó có thể bú được.

Tuy nhiên, em cần lưu ý do răng và nướu là một loại collagen, bị ngấm nước do tác dụng của hoóc môn trong thời kỳ mang thai nên rất dễ lỏng lẽo. Việc bọc răng sứ làm ảnh hưởng đến khớp cắn gây đau vùng chung quanh tai.

- Nhờ bác sĩ tư vấn giúp em sau sinh ăn uống và tập luyện ra sao để vừa đủ sữa cho em bé, mẹ lại về dáng nhanh. (Trần hồng hạnh, 34 tuổi, 19 ngõ 11 tả thanh oai)

- Bác sĩ Đoàn Duy Dũng:

Chào bạn,

Hầu hết phụ nữ sau sinh đều được khuyên ăn uống nhiều để có đủ sữa cho em bé nhưng thực chất, ăn uống đều phải khoa học. Trong thực tế, mỗi người một ngày cần khoảng 1.000-2.000 kcal. Khi cho con bú, lượng kcal sẽ cần nhiều hơn, đồng nghĩa với việc, người mẹ phải ăn nhiều hơn so với bình thường. Trong quá trình mang thai, người mẹ có thể tăng từ 10-20 kg, đây là năng lượng dự trữ thường ở lượng mỡ tích tụ để chuẩn bị nuôi con khi ra đời.

Để lấy lại vóc dáng nhanh, bác sĩ khuyên trong 6 tháng đầu, trẻ bú sữa mẹ 100%. Lượng mỡ dự trữ sẽ được chuyển thành sữa cho con bú nên trong giai đoạn này, cơ thể người mẹ sẽ lấy lại dáng nhanh nhất. Mẹ không nên ăn quá nhiều, đặc biệt có thể trở lại tập luyện thể dục từ tháng thứ hai như đi bộ, tập yoga. Cuối cùng, bác sĩ vẫn khuyên bạn nên đến tư vấn chuyên gia dinh dưỡng để có được những lời khuyên phù hợp hơn. Cảm ơn bạn.

- Ai cũng bảo sinh con xong là cơ thể phụ nữ xuống cấp, tôi thấy rất đúng. Vòng eo của thời con gái tuy không thon lắm, nhưng cũng chỉ 70 cm, sanh đứa đầu tiên vòng em lên 75cm, sanh đứa thứ 2 hiện vòng eo là 82 cm, tôi đã tập thể dục nhiều cách, nhưng không xuống eo, bác sĩ chỉ giúp tôi cách nào giảm eo hữu hiệu với. (Tuyết Xuân, 25 tuổi)

- Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm:

Chào bạn,

Câu hỏi của bạn cũng là vấn đề đang được nhiều chị em quan tâm.

Có hai cách lấy lại vòng eo. Với cách không phẫu thuật, bạn nên mặc đồ định hình liên tục 4-6 tháng, vòng eo sẽ xuống khoảng 7,5cm (giới hạn tối đa cho việc co cơ, ngang, chéo, thẳng bụng).

Với cách phẫu thuật, phải sử dụng đường rạch da bằng đường mổ bắt con (16cm), may 2 bờ ngoài của cơ thẳng bụng, cơ chéo bụng, vòng eo có thể giảm 10-12 cm.

Chúc bạn mau lấy lại vòng eo như mong ước!

Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm.

- Xin bác sĩ cho biết cho con bú kéo dài có ảnh hưởng đến thẩm mỹ vòng một không? Sau sinh, làm gì để giữ vẻ đẹp vòng một? (Phạm Phan)

- Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm:

Chào bạn,

Đây là câu hỏi của rất nhiều bạn. Đôi khi tự tìm hiểu rồi làm sai cách dẫn đến ngưng cho con bú hoặc lấy máy hút sữa làm vòng một không còn hình ảnh đẹp nữa. Cách làm đúng là bạn vẫn cho con bú. Nếu đi làm, bạn có thể tự vắt sữa trong ly hoặc bình. Điều quan trọng là bạn mặc áo nâng ngực đúng kích cỡ, không ép mô tuyến vú (để cho tuyến vú tự thở).

Buổi tối, bạn không được thả lỏng mà nên có áo ngực dạng thể thao. Bạn giữ như thế suốt trong quá trình cho con bú (12-18 tháng).

Chúc bạn có vòng một như ý nhé!

- Vợ em sau sinh có xu hướng hay buồn và tự ti về làn da, nhan sắc. Mặc dù với em không có vấn đề gì nhưng tâm lý vợ em rất buồn. Mong bác sĩ cho em lời khuyên để vợ em cảm giác tích cực hơn ạ? Em cám ơn. (Nguyễn Thanh Nhật, 35 tuổi, Công Viên Lê Thị Riêng)

- Bác sĩ Đoàn Duy Dũng:

Chào bạn,

Cảm ơn bạn về câu hỏi này. Đây cũng là câu hỏi của rất nhiều người chồng hoặc người nhà của các phụ nữ sau sinh. Qua mô tả của anh có thể vợ anh bị triệu chứng trầm cảm sau sinh. Sau khi sinh, phụ nữ sẽ thấy da xấu đi, dáng không còn như xưa nên rất tự ti về bản thân. Nếu không được giải tỏa về tâm lý, tình trạng này sẽ tăng lên dẫn đến những sang chấn tâm lý, lúc đầu là nhẹ, sau có thể nặng hơn, gây ảnh hưởng đến bản thân phụ nữ, kể cả em bé. Vì vậy, là người chồng, bạn nên quan tâm hơn về những lo lắng buồn phiền của vợ, trước hết là động viên tinh thần, sau có thể tìm hiểu rõ nguyên nhân gây ra vấn đề này. Theo các chuyên gia tâm lý, trầm cảm sau sinh có hai nguyên nhân chính là do hoóc môn hoặc do mặc cảm về nhan sắc nên tùy từng nguyên nhân, anh có thể giúp vợ thoát khỏi tình trạng này.

- Em dự định sinh mổ, em tìm hiểu và biết rằng sinh mổ sẽ để lại sẹo cũng như mất thời gian phục hồi mới có thể cải thiện được. Cho em hỏi thời gian để tiến hành cải thiện bụng tốt nhất là khi nào và phương pháp ra sao? Em cảm ơn. (Trâm, 26 tuổi, Quận 3)

- Bác sĩ Đoàn Duy Dũng:

Chào em,

Như em chia sẻ, em có dự định sinh mổ, điều này bác sĩ không ủng hộ em. Sinh mổ hay không phải do bác sĩ sản khoa của em quyết định vì đến hiện tại, quan điểm sinh thường vẫn tốt hơn cho trẻ. Nhưng nếu bắt buộc phải sinh mổ, chắc chắn phía dưới bụng sẽ có vết sẹo như em chia sẻ. Thời gian để cơ thể em trở lại cân bằng là 12 tháng sau khi sinh và thời điểm này là thời điểm có thể xử lý vết sẹo hoặc làm đẹp vùng bụng. Nếu chỉ chỉ là sẹo xấu, bác sĩ sẽ cắt sẹo và khâu lại cho đẹp hơn. Nhưng hầu hết các trường hợp có kèm thêm dư mỡ và da chùng nên bác sĩ sẽ kết hợp vừa hút mỡ cắt da dư và sửa sẹo cùng một lúc. Cảm ơn em.

- Chào bác sĩ Khiêm. Em tên Vi năm nay 28 tuổi. Em dự định năm sau sẽ sinh em bé. Nhưng do thấy các chị đã sinh rồi da bụng và da ngực bị chùng nhão và không khắc phục được. Bác có thể cho em lời khuyên nên làm gì trước khi mang thai để tránh tình trạng này được không ạ? (Phan Tường Vi, 1990 tuổi)

- Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm:

Chào em,

Câu hỏi của em cũng là quan tâm của nhiều bạn nữ trước khi làm mẹ.

Để cho da còng một và vòng 2 không bị chùng nhão và nứt gãy, em cần bổ sung vitamin C và những chất có trong rau, hạt từ thời còn chập chững vào mẫu giáo. Vì vậy, em cần bổ sung ngay lượng trái cây điều đặn mỗi ngày từ bây giờ. Ăn chế độ của người thai kỳ cho 3 tháng đầu, 3 tháng giữa và 3 tháng cuối sẽ đảm bảo cân nặng chỉ tăng trong suốt quá trình mang thai 7,5 - 9,5kg. Ngoài ra, các bạn có thể sử dụng phương pháp tăng sợ collagen vùng da bụng với công nghệ RF, laser hoặc với Lipomatic.

- Tôi đã sinh mổ một lần, vùng bụng tích mỡ dày và cứng. Tôi dự định sinh con thứ bằng phương pháp đẻ mổ, liệu khi làm thủ thuật đẻ mổ có thể bóc tách mỡ vùng bụng luôn được không? Có ảnh hưởng đến việc nuôi con bằng sữa mẹ và sự hồi phục, tính thẩm mỹ của vết khâu hay không? Mong bác sĩ tư vấn giúp, xin cảm ơn! (Minh, 33 tuổi, Hoàng Ngân, Thanh Xuân, HN)

- Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm:

Chào Minh,

Đây cũng là vấn mà các bà mẹ quan tâm. Tuy nhiên, bạn nên biết khi phẫu thuật mổ bắt con, bác sĩ luôn chú ý đến mẹ tròn con vuông, không thể chú ý đến việc bóc mỡ, cắt da ngay trong lúc đó vì như thế việc chảy máu sẽ kéo dài. Cho nên, theo tôi không nên kết hợp mổ bắt con với bóc mỗ vùng bụng. Còn lại phẫu thuật mổ bắt con không ảnh hưởng đến việc nuôi con bằng sữa.

Điều lưu ý là vết mổ bắt con rất ít người được đẹp vì nước ối và chất gây màu trắng đi ngang qua vết mổ kích thích mô sợi, nên rất ít trường hợp có vết mổ bắt con đẹp.

- Sau khi sinh có nên quay lại tập gym ngay lập tức hay phải nghỉ một thời gian thưa bác sĩ? (Khánh, 24 tuổi)

- Bác sĩ Đoàn Duy Dũng:

Chào em,

Ngay sau khi sinh cơ thể bị thay đổi nhiều, đặc biệt là vùng bụng và sàn chậu nên cần một thời gian cho ổn định trở lại. Nếu em tập gym ngay sau khi sinh có thể gây sang chấn, đặc biệt có thể gây chảy máu. Vì vậy, bác sĩ khuyên em nên quay trở lại tập luyện từ tháng thứ hai nhưng em vẫn nên đến gặp chuyên gia để có được những lời khuyên cụ thể cho cơ địa của em.

Bác sĩ Đoàn Duy Dũng.

- Phụ nữ sinh xong da thường bị nám, đốm nâu nhiều. Có cách nào chăm sóc để da để sau khi sinh trở lại khoẻ đẹp như xưa không bác sĩ? (Nguyễn Thị Thuý Hằng, 37 tuổi, 71 đường D2A Nam Long Q9)

- Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm:

Chào bạn,

Đây là lĩnh vực rất hay. Sắc tố da thay đổi dưới tác động của hoóc môn nhau thai. Thông thường nám và sạm da sẽ phục hồi sau khi sanh 3-6 tháng. Khoảng 5% da vẫn còn bị sạm sau 6 tháng. Việc xử lý phải thông qua một xét nghiệm để xem sự cân bằng về nội tiết đang thay đổi ở mức như thế nào. Bạn có thể bổ sung nội tiết tố nữ để giúp da sáng màu trở lại. Trong cách này có thể phải cần đến điều trị với laser. Lưu ý laser phải điều trị sau khi có kết quả xét nghiệm về nội tiết của cơ thể.

- Thưa bác sĩ, tôi đã sinh con được 2 năm nhưng cân nặng không hề giảm vẫn 68kg. Mặc dù, tôi đã nhịn ăn nhưng bụng rất to. Tôi đã uống thuốc giảm cân nhưng giảm rất ít và thấy mệt. Tôi đang muốn đi hút mỡ, xin bác sĩ cho tôi biết hút mỡ có an toàn không, có phải kiêng cữ gì không và hiệu quả thế nào? Cảm ơn bác sĩ. (Quý, 30 tuổi)

- Bác sĩ Đoàn Duy Dũng:

Chào bạn,

Với câu hỏi của bạn tôi muốn trả lời hai ý.

Ý thứ nhất tại sao không giảm được cân mặc dù đã nhịn ăn và uống thuốc giảm cân. Giảm cân được hay không quyết định ở việc năng lượng thải ra phải lớn hơn năng lượng nạp vào. Mặc dù đã sử dụng các phương pháp như bạn nói nhưng vấn đề trên không thực hiện được thì việc không giảm cân được là đương nhiên, đôi khi còn gây tăng cân. Ở những người có cơ địa béo khả năng tiết kiệm chất rất tốt, mặc dù ăn một lượng nhỏ nhưng cơ thể chuyển hóa hoàn toàn lượng thức ăn đó nên đôi khi, so sánh lượng thức ăn với những người khác không nói lên được bạn ăn ít hay nhiều. Để giảm cân, bạn cũng cần đến những chuyên gia. Họ sẽ có bạn những lời khuyên tốt nhất.

Ý thứ hai hút mỡ có an toàn không, bác sĩ trả lời cho bạn rằng hút mỡ chỉ là thủ thuật không phải là phẫu thuật nên an toàn nếu bạn thực hiện ở những cơ sở đủ điều kiện. Bản chất của việc hút mỡ chỉ là lấy bớt lượng mỡ dự trữ ra ngoài nên nếu sau khi hút mỡ bạn không giữ cân, lượng mỡ trở lại đôi khi còn nhiều hơn ban đầu. Vì vậy, sau khi hút mỡ, việc ăn kiêng vẫn phải được thực hiện kể cả duy trì chế độ tập luyện mới có thể giữ được kết quả sau khi hút mỡ.

- Chào bác sĩ Khiêm, em năm nay 25 tuổi, em có cơ địa dễ bị rạn da do em thấy khi em béo lên da ở vùng đùi bị rạn nhiều, em muốn hỏi bác sĩ cách ăn uống, chăm sóc da trước và trong khi mang thai như thế nào để tốt cho em bé và mẹ không bị rạn nhiều? Xin chân thành cảm ơn bác sĩ! (Nguyễn Thị Thanh Lam, 25 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm:

Chào em,

Rạn da liên quan đến sợi collagen có dai và chắc hay không. Nếu bạn tăng cân nhiều mà sợi collagen vẫn dai và chắc thì không có rạn da. Vậy làm sao để sợi collagen luôn săn chắc:

- Bổ sung vitamin C và chế độ ăn rau đều đặn.

- Tăng cường số lượng sợi collagen bằng công nghệ hút mỡ dưới RF, laser. Lưu ý, uống collagen không làm tăng sợi collagen cho da mà chỉ tăng collagen tuýp 4 cho vùng khớp xương.

Ngoài ra, việc mặc đồ đúng cách cũng góp phần làm cho lớp cơ có độ vững chắc, không bị giãn, từ đó làm cho lớp da không bị chùng nhão và gãy.

Về ăn uống, em nên có tư vấn dinh dưỡng riêng cho từng thời kỳ mang thai trong lúc khám thai định kỳ. Một cách tổng quát là, 3 tháng đầu, em cần bổ sung đủ đạm thực vật lẫn động vật với khối lượng 60%, rau tươi 10%, lipic 10%. Tổng năng lượng trong một ngày khoảng 1.800 - 2.500 calo và cân nặng trong suốt thai kỳ giữ ở mức 7,5 - 9,5kg

- Thưa bác sĩ, tôi đã từng nâng ngực cách đây 2 năm và giờ đang có thai. Tôi lo lắng sau khi sinh con tôi có thể cho con bú được hay không, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của em bé hay không? Cám ơn bác sĩ. (Xuân, 28 tuổi, 113 Trần Văn Đang, quận 3)

- Bác sĩ Đoàn Duy Dũng:

Chào bạn,

Bạn có thể cho con bú được bình thường và không ảnh hưởng đến sức khỏe em bé bởi vì:

- Hiện túi ngực đang dùng trên thế giới đều đã được kiểm định bởi các tổ chức y tế, chủ yếu vẫn là túi gel. Gel được bọc trong một lớp vỏ vững chắc, không bị rò rỉ nên không ảnh hưởng đến tổ chức xung quanh túi ngực và cơ thể chị em phụ nữ.

- Khi đặt túi ngực, các bác sĩ đưa túi xuống dưới cơ ngực lớn hoàn toàn tách biệt với tuyến sữa. Vì vậy, tuyến sữa cũng không bị ảnh hưởng bởi túi ngực nên có thể cho con bú bình thường.

Emcas có chương trình gì để giúp các bà mẹ sau sinh giảm cân hay không? (Thanh Ngoc, 29 tuổi)

- Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm:

Chào em,

Bệnh viện có chương trình giảm cân sau sanh cho các bà mẹ. Quy trình được tiến hành như sau:

- Khám và tư vấn để xem có đang trong giai đoạn nuôi con bằng sữa.

- Tư vấn chế độ ăn để đảm bảo 800-1.200 calo nếu không nuôi con bằng sữa và 1.600-2.000 nếu nuôi con bằng sữa.

- Tính chỉ số BMI cho từng bà mẹ. Nếu 25 thì áp dụng theo phương pháp giảm cân của Emcas có thể phối hợp với phẫu thuật.

- Cho tôi hỏi, sau sinh được bao lâu thì nên quấn bụng? Có nên quấn bụng với các loại muối gừng được bán hiện nay không? Và việc định hình bụng bằng nịt như thế là liên tục suốt ngày ạ?

Ngoài ra có nên sử dụng máy hút sữa? Sử dụng loại hút bằng tay hay bằng điện thì không ảnh hưởng đến vòng một ạ? (huỳnh thị phước, 28 tuổi, 164/44 trần quốc thảo p7 quận 3)

- Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm:

Chào bạn,

Việc quấn bụng chỉ để làm mất nước của tế bào mỡ, không phá vỡ tế bào mỡ. Do vậy, bạn sẽ không đạt được kết quả lấy lại vóc dáng. Tôi lấy một ví dụ, bạn đi biển, nhiệt độ không quá 41-42 độ C. Nhưng sau khi tắm nắng, bạn đã bỏng da. Vậy, để mỡ tan chảy từ 50 độ C trở lên sẽ không tránh khỏi tổn thương da.

Do vậy, bạn sử dụng đồ định hình theo từng bước:

- Hai tuần đầu xuống được một size quần.

- 4-6 tuần kế tiếp, bạn giảm thêm một size.

- Cuối tháng thứ 4, bạn có thể giảm thêm một size.

Sử dụng máy hút sữa dù là bằng tay hay điện sẽ có thể làm nhão mô tuyến và bể các "bình sữa' bên trong.

- Bình thường mặt em cũng đã bị nám, trong quá trình mang thai nám càng sạm hơn. Em hỏi bác sĩ trong suốt quá trình mang thai em có thể bôi thuốc trị nám có làm ảnh hưởng gì đến thai nhi không. Xin chỉ dẫn của bác sĩ. (nguyễn thị hoài, 38 tuổi, khu 3 xã Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ)

- Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm:

Chào bạn,

Bị nám trong quá trình mang thai là do nội tiết tố từ bào thai. Sử dụng thuốc điều trị nám sẽ ảnh hưởng đến quá trình mang thai vì chất hydroquinone sẽ làm dị dạng thai.

Việc sử dụng thuốc bôi có hydroquinone là nên tránh. Các loại dưỡng da cần tham khảo ý kiến của bác sĩ theo dõi quá trình mang thai của bạn để đảm bảo an toàn. Ở góc độ thẩm mỹ, tôi chỉ khuyên bạn giữ ẩm với mặt nạ tự nhiên và tránh nắng thật tốt.

- Em chuẩn bị sinh, trước đây vòng một của em khá khiêm tốn khi mang thai có phát triển hơn. Sau khi sinh, vòng một có trở về trạng thái bình thường hay không hay cỡ sẽ như lúc mang thai và giảm đi đôi chút. Em cảm ơn. (mai, 23 tuổi, Quận 8)

- Bác sĩ Đoàn Duy Dũng:

Chào em,

Khi mang thai, tuyến sữa sẽ phát triển để chuẩn bị đón nhận sự ra đời của đứa trẻ. Vì vậy, vòng một của bạn đương nhiên sẽ cải thiện hơn, rất ít trường hợp sau sinh kích thước to hơn so với ban đầu. Nhưng hầu hết, vòng một sẽ trở lại như ban đầu hoặc nhỏ hơn ngay sau khi dừng cho con bú.

Có những trường hợp bị hiện tượng chửa ngực (ngực sẽ phát triển tăng kích thước rất lớn khi mang thai). Sau khi cho con bú xong có thể ngực bị chảy xệ rất nhiều ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Những trường hợp này, bác sĩ khuyên bạn nên mặc những áo nâng đỡ không nên thả rông ngực vì tình trạng chảy xệ sẽ tăng lên.

- Việc phẫu thuật tầng sinh môn nên áp dụng từ tháng thứ mấy sau khi sinh con thưa bác sĩ? Bạn em bảo nên làm ngay sau khi sinh còn mẹ em bảo để sau một năm tử cung co lại, cơ thể trở về như cũ mới nên làm. (Nga Trần, 35 tuổi, quận 7)

- Bác sĩ Đoàn Duy Dũng:

Chào bạn,

Chúc mừng bạn có người mẹ rất hiểu biết. Khi sinh nở, cơ thể bạn chịu áp lực rất nhiều từ hoóc môn và đứa trẻ. Bụng và sàn chậu sẽ bị giãn nở khi mang thai và thường sau khoảng 12 tháng, cơ thể mới trở lại cân bằng như trước. Vì vậy, muốn sửa chữa lại bất kỳ vấn đề nào trên cơ thể tốt nhất là khi cơ thể ở trạng thái cân bằng hay nói khác đi mẹ bạn đúng.

- Tôi nâng ngực trước khi lấy chồng, hiện tôi đang mang thai, thỉnh thoảng ngực bị căng tức khó chịu, đó có phải do túi ngực gây ra? Tôi có nên lấy nó, chờ sinh con và cho con bú sữa xong mới nên đặt lại không thưa bác sĩ? (Ngoc Diep, 29 tuổi)

- Bác sĩ Đoàn Duy Dũng:

Chào bạn,

Trước hết, tôi muốn bạn hiểu túi ngực hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc tiết sữa và cho con bú, cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé. Quá trình mang thai, ngực của bạn sẽ to dần nên đôi khi bạn cảm thấy căng tức. Bạn có thể yên tâm để túi ngực lại trong cơ thể và chờ con ra đời bình thường. Nhân đây, bác sĩ vẫn khuyên bạn mặc những chiếc áo nâng đỡ ngực khi cho mang thai và sau sinh, không nên thả rông ngực. Điều này sẽ làm cho ngực đỡ bị chảy xệ nhiều, nhất là ở những người đã đặt túi ngực.

- Nhờ bác sĩ tư vấn về việc phòng và xử lý các vết rạn da khi mang thai? Xin cảm ơn. (Cao Thức, 27 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm:

Chào bạn,

Việc phòng bệnh bao giờ cũng quan trọng hơn là đợi có rạn da rồi mới chữa. Vậy, phòng bệnh bao gồm:

- Chế độ ăn trái cây, rau, tốt nhất là ăn nhiều rau, trái cây trong giai đoạn 3-9 tuổi.

- Cân bằng dinh dưỡng giữa chất đạm, mỡ và carbonhydrate. Điều quan trọng là thức ăn không có những chất phụ gia.

- Chế độ tập luyện bằng những động tác tăng cường sự dẻo dai như gập người, bơi, hít đất, yoga...

- Mặc quần áo đúng cách: Ví dụ từ tháng thứ 3 của thai kỳ nên dùng áo ngực để hỗ trợ sức nặng của bờ vú, mặc áo định hình cho vòng hai.

Việc xử lý vết rạn chỉ có bằng công nghệ can thiệp bên dưới lớp da như RF, laser chỉ với mục đích làm cho vết rạn nhỏ lại chứ không thể mất đi, có thể kết hợp sử dụng chỉ polydioxanone để làm hẹp vết rạn. Sau cùng, để mất vết rạn nứt, chỉ sử dụng phẫu thuật cắt bỏ da thừa.

Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm.

- Chào bác sĩ. Em mới sinh thường bé đầu mà tính 5 năm nữa mới sinh tiếp. Giờ muốn đi thu hẹp vùng kín nhưng sợ lần sinh tiếp cũng phải làm lại. Bác cho em hỏi nên để sau này làm luôn hay sao ạ. (Bảo Bảo, 25 tuổi, Lê hồng phong , quận 10)

- Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm:

Chào bạn,

Vấn đề này được các bà mẹ quan tâm và đôi khi có ý nghĩa sai lệch cho rằng sinh con theo ngã tư nhiên sẽ càng làm rộng âm đạo. Thực tế, sinh con qua ngã âm đạo hay không thì đường ống tự nhiên này vẫn rộng ra vào thời điểm sinh con. Cho nên, việc thu hẹp âm đạo chỉ có tác dụng giảm bệnh lý sa sinh dục và có thể làm tăng cảm giác trong lúc quan hệ.

Ngoài ra, niêm mạc và cơ thắt vùng âm đạo luôn bị giãn ra khi quan hệ nhiều lần, chứ không tùy thuộc vào thời điểm bạn sinh con.

- Tôi muốn quấn bụng ngay sau khi sinh để về dáng nhanh có hiệu quả không và có ảnh hưởng gì không thưa bác sĩ? (Sinh, 28 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Đoàn Duy Dũng:

Chào em,

Khi mang thai, thành bụng sẽ bị nong giãn nên sau sinh, da và cơ vùng bụng sẽ bị chùng và cần một thời gian để co hồi trở lại, thời gian này cần 8-12 tháng. Việc quấn bụng ngay sau sinh rất hiệu quả vì nó làm giảm thời gian co hồi của thành bụng và làm cho bạn tự tin hơn khi mặc đồ. Tôi xin khẳng định với bạn rằng quấn bụng không ảnh hưởng đến sức khỏe hay việc nuôi con.

- Chào bác sĩ, em năm nay 25 tuổi vừa mới sinh một bé. Em muốn nâng ngực rồi sinh tiếp 2 bé được không ạ? Em nghe nói nâng ngực mà mang thai thì da ngực dễ bị nứt vì cơ địa em không tốt, bác sĩ có cách nào giúp em? (Phạm thị Hoàng Châu, 25 tuổi, Bàn cờ, Quận 3)

- Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm:

Chào em,

Sau sinh, vòng một diễn tiến theo hai hướng: nhỏ lại chiếm 60% và chảy sệ 40%. Việc phục hồi vòng một sau sinh trong trường hợp bị teo nhỏ thường áp dụng phương pháp đặt túi nâng ngực. Cách này được đo đạc và cân nhắc theo độ giãn da và sụ che phủ của mô tuyến còn lại. Da có bị rạn nứt thêm hay không lại tùy thuộc vào sự bền, dai của sợi collagen.

Ngay từ bây giờ em nên có chê độ ăn rau và bổ sung vitamin C hợp lý nhất.

- Tôi đã có hai đứa con, bé đầu sinh thường, bé thứ hai sinh mổ. Giờ con tôi đã hai tuồi, hai bên má của tôi xuất hiện nhiều mảng nám lớn. Tôi đã đi thẩm mỹ viện xóa nám mà vẫn còn. Xin hỏi bác sĩ có cách nào không để điều trị không? Tôi nghe bảo sử dụng tế bào gốc làm đẹp da. Xin bác sĩ tư vấn cho tôi. (Ngoc Nga, 35 tuổi, Tân Phong, Quận 7)

- Bác sĩ Đoàn Duy Dũng:

Chào bạn,

Nám sau sinh hầu hết do vấn đề mất cân bằng hoóc môn khi mang thai. Tình trạng của bạn bị khá nặng vì xuất hiện những mảng lớn ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Hiện có nhiều cách để điều trị nám nhưng đầu tiên vẫn khuyên bạn sử dụng liệu pháp hoóc môn bởi vì nếu vẫn có tình trạng mất cân bằng hoóc môn nám có thể trở lại ngay. Sau khi đã cân bằng được hoóc môn, chúng ta có thể sử dụng laser để điều trị. Trong câu hỏi bạn có nhắc đến tế bào gốc, đây là một phương pháp mới trong y học và phát triển rất mạnh. Bác sĩ có thể sử dụng tế bào gốc tự thân của bạn để đưa xuống dưới những vết nám làm cho những vết nám mờ dần, đôi khi làm mất hẳn. Đặc biệt, phương pháp tế bào gốc cải thiện làn da tốt.

- Sau sinh tóc em bị rụng khá nhiều, làm sao để hạn chế tối đa tình hình này? (Linh, 27 tuổi, Thủ Đức)

- Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm:

Chào bạn,

Câu hỏi của em cũng được rất nhiều phụ nữ quan tâm. Tôi xin giải đáp như sau: tóc rụng sau sinh thường liên quan đến nội tiết tố bị xáo trộn, có thể đi kèm mất ngủ, đau nửa đầu. Bạn nên làm theo các bước:

- Khám và đo lại nồng độ nội tiết.

- Sử dụng dầu dừa vì trong dầu dừa có rất nhiều vitamin B3 và H để giữ cho tóc luôn mượt và săn chắc. Vitamin B3 và H không có tác dụng ngừa rạn da, mà đôi khi các bạn lầm tưởng về tác dụng của dầu dừa. Ngoài ra, bạn có thể uống hà thủ ô đều đặn nhé.

- Hiện em và chồng em vừa ly hôn được một tháng vừa sinh con được 6 tháng. Lý do chồng chê bai về nhan sắc của em. Em đang chuẩn bị cho cuộc đại trùng tu. Em dự định, sửa mũi, tiêm cằm, tiêm giảm mỡ vùng bụng và căng da vùng bụng. Em nên làm ở đâu và bắt đầu như thế nào thưa bác sĩ? (Mai Loan, 25 tuổi)

- Bác sĩ Đoàn Duy Dũng:

Chào bạn,

Bác sĩ rất thông cảm với trường hợp của bạn. Sau khi mang thai, hầu hết nhan sắc của phụ nữ sẽ giảm đi gây cho bạn mất tự tin đặc biệt trước người chồng của mình. Nhưng bạn mới vừa sinh con được 6 tháng, cơ thể của bạn vẫn còn đang trong quá trình trở lại cân bằng (cần từ 8-12 tháng). Sau khi cơ thể trở lại cân bằng (nên là 12 tháng sau sinh), bạn mới nên đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn nên lựa chọn những cơ sở thẩm mỹ có đủ điều kiện, có uy tín để thực hiện những phẫu thuật này. Tại đây, bạn sẽ được các bác sĩ tư vấn để đưa ra tiến trình phù hợp. Chúc bạn thành công.

Bác sĩ Đoàn Duy Dũng.

- Chào bác sĩ, sau khi sinh con tôi rất buồn, không muốn chăm con, không muốn gần chồng. Xin hỏi tôi bị gì và phải làm sao? (Le Van)

- Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm:

Chào em,

Sau khi sinh con, khoảng 0,5% các bạn nữ bị rơi vào tình trạng trầm cảm sau sinh. Xã hội càng phát triển thì tỷ lệ này càng tăng. Biểu hiện của trầm cảm sau sinh là không muốn gần em bé, không muốn nói chuyện, thậm chí không muốn ăn uống... Đối diện vấn đề này, bạn nên nói chuyện ngay với người bạn thân nhất và gặp ngay bác sĩ tâm lý, nguyên nhân có thể đến từ thay đổi nội tiết, đặc biệt là thay đổi về gen.

Ở góc độ thẩm mỹ, tôi chỉ khuyên bạn tìm ngay cho mình chế độ tập luyện, nghỉ ngơi và quan trọng là tìm người trò chuyện để nói được hết những gì mình đang nghĩ.

Với các bạn chuẩn làm mẹ thì nên chuẩn bị tâm lý sẽ có sự thay đổi rất lớn về mặt thể chất ở vòng một, vòng hai, vùng kín. Lưu ý, đừng vì những cảm giác e ngại về việc mình sẽ bị xấu rồi chọn lựa cách sinh con và cho con bú sai lệch.

- Sinh nhiều con thường sẽ ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ. Vậy trên quan điểm của chuyên gia về thẩm mỹ, bác sĩ có ý kiến hay lời khuyên gì về việc sinh bao nhiêu lần? Và làm sao để sinh nhiều lần mà vẫn đẹp? (Phạm Phan)

- Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm:

Chào em,

Dưới góc độ từng là bác sĩ có thực hành về sản khoa thì việc sinh con nên hạn chế ở số lượng 2-3 con và khoảng cách mỗi lần mang thai 2-4 năm. Việc sinh nhiều con sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ quan sinh dục và các bộ phận khác của cơ thể như là bệnh lý sa sinh dục, bệnh lý của bàng quang, tim mạch và tiểu đường...

Ở góc độ thẩm mỹ, việc sinh nhiều con chắc chắn sẽ làm vòng một và hai khó lấy lại hình ảnh như trước đây. Chảy sệ vòng một, thâm nám và giãn rộng quầng vú là điều dễ gặp; thoát vị thành bụng, thoát vị rốn và nhão da là những vấn đề bạn sẽ đối diện ở vòng hai. Bên cạnh đó, bạn sẽ mất tự tin khi giữ hạnh phúc cá nhân vì ảnh hưởng tâm lý từ một vóc dáng không còn cân đối.

Điều quan trọng bậc nhất bạn nên lưu ý là cung cấp chế độ sinh dưỡng và nguồn thực phẩm sạch ngay từ bé để giữ cho nguồn collagen và số lượng sợ collagen luôn ở mức ổn định và không dễ bị đứt gãy.

Cho nên, để sinh nhiều lần mà vẫn đẹp là điều hiếm gặp. Bạn nên cân nhắc và thỏa luận với ông xã và nhũng người thân.

Phát Đạt