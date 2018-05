Nạp 'vitamin không khí' điều hòa huyết áp cao

Cao huyết áp là bệnh có trị số huyết áp cao hơn so với bình thường, có người gọi bệnh này là bệnh tăng xông (tension), là bệnh lý chiếm tới 8-12% dân số với chỉ số huyết áp là trên 140/90 mmHg, bệnh diễn biến âm thầm và gây tử vong nặng nề cho người bệnh. Do đó, cách chữa trị huyết áp cao là vấn đề cần lưu ý trong cộng đồng vì những hậu quả to lớn của nó.

Chỉ số cao huyết áp với từng lứa tuổi

Chỉ số huyết áp với từng lứa tuổi thường dao động vào khoảng từ 90/60 mmHg - 139/89 mmHg. Huyết áp được gọi là cao khi từ 140/90 mmHg trở lên và thấp khi trị số huyết áp nhỏ hơn 90/60 mmHg thường xuyên. Mặc dù vậy, chỉ số huyết áp này vẫn không cố định, nguyên nhân chính là huyết áp thường thay đổi phụ thuộc vào cơ địa, giới tính, độ tuổi của từng đối tượng khác nhau, thậm chí là thay đổi vào từng thời điểm khác nhau trong ngày.

Nạp “vitamin không khí” điều trị huyết áp cao

Bình thường, trong không khí ở những nơi có lượng nước hoặc có khí hậu trong lành đều chứa một lượng lớn ion âm, loại khí có nhiều công năng đối với cơ thể, hay còn được gọi là “vitamin không khí”.

Trong y học hiện đại, các nhà khoa học nhận thấy, ion âm có tác dụng bảo vệ, điều tiết đối với hệ thần kinh trung khu của con người. Ion âm có thể cải thiện chức năng trao đổi khí cho phổi, điều tiết hệ thống tạo máu, thúc đẩy sự trao đổi chất, tăng khả năng miễn dịch và điều hòa huyết áp. Nếu thiếu ion âm sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể như choáng đầu, tức ngực… Bởi vậy bổ sung năng lượng, nạp Ion âm giúp cơ thể chống chọi lại bệnh tật, đặc biệt hỗ trợ việc điều hòa huyết áp cho người trung niên và lớn tuổi.

Ion âm tốt cho việc hỗ trợ điều hòa huyết áp.

Giải pháp từ công nghệ Super Ion

Super Ion là công nghệ kết hợp giữa khí của y học cổ truyền phương Đông và khoa học kỹ thuật hiện đại phương Tây. Giữa dòng điện ion âm và sóng tần số cao, những ion này được chuyển hóa xuyên qua các tế bào giúp thanh lọc máu và cân bằng độ PH của máu. Với tần số 70Hz nhiệt độ bên trong cơ thể tăng lên, thúc đẩy các chất bã, chất độc hại, axit glycerit và cholesterol trên thành huyết quản bị loại bỏ và đào thải qua hệ bài tiết, giúp lượng máu lưu thông tốt hơn và điều hòa huyết áp.

Với công việc bận rộn của một Phó giám đốc Hội đồng Anh, chị Anh Thơ liên tục di chuyển và có đôi lúc stress căng thẳng, mệt mỏi. Chị chọn các nạp “vitamin không khí” bằng công nghệ Super ION để thanh lọc cơ thể. Với kỹ thuật hiện đại, Super Ion không những giúp nạp năng lượng đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể mà còn có thể điều hòa bệnh cao huyết áp nhanh chóng.

Khi Super Ion chuyển động ở tần số cao sẽ kích thích sự ma sát, thúc đẩy tuần hoàn máu, thư giãn thần kinh, giảm đau nhức cơ bắp, bổ sung nguyên khí, hoạt huyết thông mạch, ổn định huyết áp, hỗ trợ điều trị cho người bị rối loạn tiền đình, thiếu máu não.

Công dụng của Super Ion

Đối với sức khỏe: thanh lọc máu, điều chỉnh độ PH trong máu; thúc đẩy sự tuần hoàn, loại trừ xơ vữa động mạch; điều trị dứt điểm huyết áp cao; tăng nồng độ phân tử canxi, natri… trong máu.

Đối với làm đẹp: giảm cân, thon gọn cơ thể, săn chắc da; loại trừ nếp nhăn, vết chân chim; chống lão hóa, tăng cường độ đàn hồi cho da.

Chị Anh Thơ (bà xã Bình Minh) tươi tắn, tràn đầy năng lượng sau khi trải nghiệm công nghệ nạp năng lượng đào thải độc tố Super Ion. Xem thêm tại đây.

