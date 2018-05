Người đẹp 7x tiết lộ bí quyết trẻ đẹp vượt thời gian

Giám đốc điều hành của BB Thanh Mai - MC Thanh Mai cũng là "người đẹp không tuổi". Cô vẫn trẻ đẹp vượt thời gian sau hai thập kỷ sau 2 thập kỷ: ảnh trái năm1993, phải năm 2017. BB Thanh Mai do cô làm chủ nhận nhiều giải thưởng lớn. Tháng 7/2017, MERZ - tập đoàn dược phẩm và thiết bị y khoa, thẩm mỹ thế giới trao cho BB Thanh Mai danh hiệu “The best Clinic in Asia Pacific” - thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương.