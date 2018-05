Người sống độc thân sẽ rút ngắn 10 năm tuổi thọ

3 đặc điểm chung của những người trường thọ / Số đo vòng eo tiết lộ tuổi thọ của bạn

Ngày càng nhiều người trên thế giới thích cuộc sống độc thân bởi cho rằng đó là cách để hưởng thụ tự do và niềm vui không giới hạn. Tuy nhiên một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí American Journal of Epidemiology cho rằng cuộc sống độc thân có thể tồn tại nhiều hiểm họa sức khỏe nghiêm trọng, làm gia tăng đáng kể nguy cơ tử vong sớm. Các nhà nghiên cứu phát hiện phụ nữ độc thân có tuổi thọ thấp hơn từ 7 đến 15 năm so với người đã kết hôn. Nam giới sống một mình chết sớm hơn từ 8 đến 17 năm so với đàn ông có gia đình.

Các chuyên gia đến từ Đại học khoa học Louisville tiến hành 90 nghiên cứu trên 500 triệu người trong suốt 60 năm qua. Kết quả ghi nhận nam giới độc thân có nguy cơ tử vong cao hơn 32% so với đàn ông đã lập gia đình. Phụ nữ độc thân có nguy cơ tử vong cao hơn 23% so với chị em đã kết hôn. Đặc biệt trong nhóm tuổi từ 30 đến 39, người độc thân có nguy cơ tử vong cao hơn 128% so với người có gia đình. Trong nhóm tuổi 70, nguy cơ tử vong của người độc thân cao hơn 12%.

Người đứng đầu nghiên cứu, giáo sư xã hội học David Lohr Graves cho rằng tình trạng sức khỏe của người độc thân lâu năm thực sự đáng lo ngại. Kết quả theo dõi cho thấy các cặp vợ chồng nhận được sự hỗ trợ xung quanh từ bạn đời, gia đình và xã hội nhiều hơn những người độc thân. Ví dụ một người sau khi kết hôn sẽ được vợ hoặc chồng nhắc nhở chế độ ăn uống lành mạnh và điều trị sớm khi bị bệnh.

Nói một cách tương đối, sau khi kết hôn, cuộc sống của con người trở nên lành mạnh hơn, không còn coi sức khỏe là trò đùa, nhờ vậy mà tuổi thọ gia tăng đáng kể.

Trần Ngoan