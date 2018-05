Nhiều chị em đi giảm béo để xử lý hậu quả sau Tết

Đã béo, Tết xong lại còn béo hơn

Để giữ vóc dáng thon gọn, chị Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) tự dặn lòng phải kiềm chế ăn uống vô độ dịp Tết. Cuối cùng, chị vẫn khổ sở với chuyện cân nặng tăng vùn vụt sau Tết. Chị kể: “Ăn ở nhà này cái bánh, nhà kia cái kẹo, về nhà mình tiếp khách thêm vài miếng mứt, uống cốc nước ngọt... thế là sau mấy ngày Tết tăng thêm 2-3kg”.

Chị Lan Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng dở khóc dở cười vì sau Tết tăng đến mấy size quần do ăn uống quá độ. “Trước Tết, tôi cố gắng giảm được mấy kg, nhưng Tết xong đâu lại vào đấy, có khi còn béo hơn vì ăn uống nhiều gấp đôi bình thường”. Mấy ngày nay chị nhịn ăn buổi trưa, chỉ ăn lưng bát cơm và uống nước cả ngày để xử lý hậu quả sau Tết. “Nhịn thế này cũng không ăn thua, mình chỉ thấy mệt thôi chứ chưa xuống được lạng nào”, chị nói.

Không chỉ chị Liên, chị Lan Anh mà rất nhiều chị em có chung nỗi khổ thừa cân sau Tết. Giảm béo thế nào để vừa xuống cân cấp tốc lại không ảnh hưởng đến sức khỏe là băn khoăn của nhiều chị em.

Tăng cân chóng mặt sau Tết là nỗi lòng của nhiều chị em.

Xuống cân nhanh trong hai tuần

Sau khi tham khảo ý kiến của “hội chị em” đồng cảnh ngộ vẫn chưa ra kết quả, chị Liên quyết bỏ tiền đến thẩm mỹ viện giảm béo bằng công nghệ cao. “Tôi nghe mọi người nói tại đây giảm cân nhanh mà không biết có tác dụng với mình không. Tôi cũng liều chứ nhìn mấy ngấn mỡ này sốt ruột lắm”, chị chia sẻ. Khám phá công nghệ giảm béo hai buổi.

Chuẩn bị sẵn tinh thần “chịu đau” khi giảm béo bằng máy móc, chị Liên không ngờ liệu trình Contri Plus lại khá đơn giản và nhanh gọn. “Mình chắc mẩm thế này thì không ăn thua, bỏ một đống tiền có khi xuống sông xuống bể, ai ngờ về nhà đi vệ sinh thấy có cả váng mỡ thì kinh ngạc thực sự”, chị Liên tâm sự.

Chị Liên lấy lại thân hình thon gọn sau Tết.

Sau hai buổi đưa tinh chất giảm béo vào cơ thể và dùng đầu máy hóa lỏng mỡ bằng công nghệ Contri Plus, chị Liên hạnh phúc vì xuống được 3kg, người gọn gàng hẳn. “Trước khi trải nghiệm, mình mong giảm được lạng nào hay lạng ấy, nhưng giờ thấy xuống được cân nhiều thì muốn thực hiện thêm vài lần để người gọn hơn hẳn luôn”, chị Liên chia sẻ. Xem thêm ảnh trước sau giảm béo Contri Plus.

Chị Lan Anh loại bỏ được 5kg mỡ sau trải nghiệm công nghệ giảm béo.

Cũng tìm đến Contri Plus với hy vọng xử lý được đống mỡ thừa, điều chị Lan Anh lo lắng nhất là độ an toàn. “Có hai buổi mà giảm được cân thì mình cũng hơi do dự, nhưng nghe tư vấn xong mình quyết định thử luôn”, chị kể. Sau hai tuần, chị loại bỏ được 5kg, thân hình thon gọn hơn cả hồi chưa tăng cân. Chị cho biết xuống cân nhưng người vẫn khỏe khoắn, không như lúc đầu chị lo lắng.

“Phải có lúc đau đầu tìm cách giảm cân thì mới biết sợ mà giữ dáng, nhưng giờ có bí kiếp này thì mình cũng yên tâm hơn nhiều, đỡ phải vừa ăn, vừa giật mình thon thót” , chị Lan Anh chia sẻ.

Đây cũng là phương pháp giảm béo cấp tốc trước mỗi sự kiện của Ngọc Trinh, Thu Minh, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Thanh Tú…

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Lavender)