Những điều cần lưu ý về nâng mũi S line Hàn Quốc

Những năm gần đây, Tiến sĩ, bác sĩ Man Koon Suh được nhiều chị em biết đến thông qua những ca phẫu thuật mũi khó, mũi hỏng nặng do phẫu thuật thẩm mỹ sai cách, mũi ngắn hếch méo mó, mũi biến dạng nặng do bơm tiêm silicon lỏng… Ông là một trong những chuyên gia khắc phục trường hợp mũi biến dạng tại Hàn Quốc.

Hiện trạng nâng mũi Sline Hàn Quốc

Là người khởi đầu phương pháp nâng mũi Sline và viết "Asian Rhinoplasty” - quyển sách nâng mũi S line nổi tiếng trong giới thẩm mỹ, Tiến sĩ, bác sĩ Man Koon Suh cho biết từng chỉnh sửa hàng nghìn ca nâng mũi bị hỏng nặng do thực hiện sai kỹ thuật.

Theo ông, trong nâng mũi, việc sửa lại những chiếc mũi hỏng do làm sai cách kỳ công hơn nhiều so với một chiếc mũi bình thường, đòi hỏi bác sĩ phải giỏi tay nghề và kinh nghiệm dày dạn. Đây là hiện trạng đã và đang tái diễn tại Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung do chị em vẫn còn ngộ nhận, mập mờ chưa rõ về công nghệ này.

Được sự tin tưởng và đào tạo từ Tiến sĩ Man Koon Suh, Tiến sĩ, bác sĩ Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JW nhận chuyển giao công nghệ nâng mũi S line về Việt Nam. Tiến sĩ Tú Dung là bác sĩ Việt Nam được nhận tác quyền nâng mũi S line do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép.

Tiến sĩ Man Koon Suh tặng cho Tiến sĩ, bác sĩ Tú Dung tác phẩm nâng mũi S line do ông viết.

Những lưu ý về nâng mũi S line

Quan niệm sai lầm về nâng mũi S line: nhiều người lầm tưởng nâng mũi S line chỉ đơn giản sử dụng sụn tai vành tai để bao bọc phần đầu mũi (đây là kỹ thuật nâng mũi bọc sụn chứ chưa phải S line) hoặc lạm dụng sụn tai để dùng cho toàn bộ mũi gồm cả nâng cao phần sóng mũi.

Quan niệm trên sai lầm bởi sụn tai là loại sụn phụ trợ trong kỹ thuật S line và nó có tính chất co rút, làm biến dạng sóng mũi trong nhiều trường hợp áp dụng cho cả phần sóng mũi.

Điểm quan trọng của kỹ thuật nâng mũi S line: S line đúng chuẩn phải là sự kết hợp của nhiều bước. Điển hình như nâng sóng mũi bằng sụn mềm Hàn Quốc, đầu mũi được xử lý bằng sụn vách ngăn tự thân nhằm tạo trụ đỡ, giải quyết tình trạng ngắn, hếch thường gặp. Một chút sụn vành tai được dùng cho vùng đầu mũi nhằm bảo vệ mũi khỏi biến chứng và khiến mũi mềm mại, tự nhiên.

Ngoài ra, nâng mũi S line còn có ưu điểm là có thể can thiệp linh hoạt và chỉnh hình cấu trúc mọi khuyết điểm của mũi theo từng trường hợp cụ thể với các kỹ thuật như: thu gọn cánh mũi, xử lý xương mũi bè, chỉnh gồ, khắc phục mũi két, mũi lân… Bên cạnh đó, nó còn có phù hợp với những trường hợp mũi khó, mũi da mỏng, mũi hư hỏng… phải có nhiều vật liệu hỗ trợ khác để đảm bảo kết quả.

Chuyên gia khắc phục những chiếc mũi biến dạng

Với bề dày kinh nghiệm 30 năm, Tiến sĩ, bác sĩ Man Koon Suh giúp hàng chục nghìn người thoát khỏi nổi ám ảnh về chiếc mũi xấu, mũi hư hỏng, biến dạng. Ông thường xuyên được mời báo cáo tại các hội nghị thẩm mỹ quốc tế tại Hàn Quốc và các nước châu Á.

Ông từng thực hiện khắc phục ca mũi hoại tử nặng do phẫu thuật sai cách, khiến đầu mũi bị co rút và móp méo. Ca phẫu thuật "giải cứu" chiếc mũi này kéo dài 3 tiếng, sau phẫu thuật một tháng, khách hàng đã tự tin với chiếc mũi mới.

Trường hợp bị đặt sóng mũi quá cao trong lần đầu tiên, dẫn đến sau một thời gian bị bóng đỏ da, đầu mũi vẫn ngắn. Sau khi được làm lại bằng kỹ thuật S line, cô gái này đã khắc phục được các vấn đề trên, lấy lại được dáng mũi tự nhiên.

Một trường hợp mũi bị trũng và gãy nặng sau khi bị nốt mụn lạ trên sóng mũi, được tiến hành với phương pháp nâng mũi Sline chuẩn Hàn giúp kéo dài và làm thon đầu mũi, dựng lại sóng mũi thanh mảnh với độ lướt mềm mại, khuôn mặt thanh thoát hẳn.

Khách hàng thon gọn dáng mũi sau khi thực hiện nâng mũi S line.

