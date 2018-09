Những lầm tưởng trong chuyện làm đẹp của mẹ bầu

Con khỏe, mẹ xinh là mong ước của tất cả phụ nữ trong suốt chín tháng thai kỳ. Nhưng làm đẹp khi mang thai cần có quy tắc riêng mà không phải chị em nào cũng biết. Dưới đây là những lầm tưởng, quan niệm không đúng của mẹ bầu về làm đẹp.

Chỉ dùng sản phẩm chống rạn da khi vết rạn xuất hiện

Từ tháng thứ năm thai kỳ trở đi, nhiều chị em gặp phải tình trạng rạn da ở bụng, hông, ngực, mông, đùi... Không ít mẹ chủ quan đợi sinh xong mới “tút” lại cơ thể cũng chưa muộn. Quan niệm trên sai lầm bởi chữa rạn da lúc này rất khó do các mô liên kết và sợi collagen của da bị căng giãn quá mức, đứt gãy.

Nếu dùng sữa chống rạn từ tháng thứ ba thai kỳ, làn da chị em sẽ được dưỡng ẩm, mô liên kết trở nên đàn hồi, từ đó ngăn ngừa sự hình thành vết rạn và duy trì trạng thái săn chắc vốn có của da.

Sữa chống rạn da Happy Event với 33% tinh chất dầu Olive nguyên chất chứa hàm lượng A,E, D cao, hỗ trợ cải thiện cấu trúc đàn hồi, giúp da luôn mềm mại và mịn màng suốt thai kỳ. Sản phẩm không chứa paraben, chất tạo mùi, tạo màu, không ảnh hưởng đến mẹ và bé.

Dùng sữa chống rạn da từ tháng thứ ba thai kỳ có thể giúp những vết rạn bị đẩy lùi.

Vẫn sử dụng những sản phẩm chăm sóc da như thời son rỗi

Do sự thay đổi về hormone, làn da của mẹ bầu gặp phải những vấn đề khác biệt so với thông thường. Da trở nên nhạy cảm, dễ nổi mụn, xuất hiện sạm nám. Do đó, chị em nên ngưng sử dụng những giải pháp chăm sóc da như thời son rỗi để tránh ảnh hưởng không đáng có.

Bộ sản phẩm Happy Event Olive chứa các dưỡng chất quý như Hyaluronic Acid, tinh dầu tràm trà... là giải pháp chuyên biệt cho mẹ trong suốt thai kỳ. Bộ sản phẩm bao gồm: sữa rửa mặt, dung dịch dưỡng da, dung dịch dưỡng sẽ giúp chu trình chăm sóc da của mẹ bầu trọn vẹn và dễ dàng.

Happy Event - liệu pháp chăm sóc toàn diện cho làn da mẹ bầu.

Ngưng vận động, tập thể dục để không ảnh hưởng đến em bé

Quan niệm trên là sai lầm. Chỉ khi có chỉ định đặc biệt của bác sĩ, mẹ bầu mới cần tránh vận động. Với những mẹ có sức khỏe tốt và thai nhi phát triển bình thường, chính quá trình vận động nhẹ nhàng như đi bộ, bơi lội, tập thể dục đúng cách... có thể giúp máu huyết lưu thông, tinh thần sảng khoái, tăng độ dẻo dai, hạn chế tình trạng phù nề, nhức mỏi. Từ đó da dẻ cũng tươi tắn, hồng hào hơn.

Các chuyên gia khuyên mẹ bầu nên vận động nhẹ nhàng.

Vạn Phát