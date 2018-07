Những quy tắc giúp da thoát lão hóa, xấu xí sau tuổi 30

Bí quyết dùng kem chống nắng hiệu quả cho da / 9 thói quen hằng ngày dễ khiến phái đẹp già trước tuổi

Phụ nữ tuổi 30 được xem là thời điểm chín muồi về nhan sắc, sự nghiệp và đường tình duyên ổn định. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn chúng ta đối diện với sự lão hóa nhanh chóng, nhất là làn da. Đó là lý do ông bà xưa có câu: "Trai 30 tuổi còn xoan. Gái 30 tuổi đã toan về già".

Khi còn ở tuổi mơn mởn đôi mươi, phụ nữ có thể lâu lâu mới dưỡng da, tẩy tế bào chết hay thỉnh thoảng quên sử dụng kem chống nắng. Tuy nhiên, làn da tuổi 30 cần chế độ chăm sóc cẩn thận hơn nhiều.

Ở độ tuổi này, lớp biểu bì mất nước rất nhanh, độ mềm mại kém và các lớp nhăn đầu tiên sẽ hiện rõ. Sắc tố da bắt đầu có những chấm tàn nhang, sau đó chuyển sang mảng sắc tố, da không đồng màu, xuất hiện sạm nám…

Làn da lão hóa sau tuổi 30 là nỗi lo thường trực của phụ nữ.

Phái đẹp không nên chủ quan bởi khi sự lão hóa diễn ra mạnh mẽ hơn, lúc đó mọi sự can thiệp không chỉ tốn chi phí cao mà hiệu quả cũng không như mong đợi. Bạn nên tuân thủ những quy tắc chăm sóc da sau đây để làm chậm quá trình lão hóa, giữ mãi làn da căng tràn sức sống tuổi 30:

Tẩy tế bào chết vào ban đêm

Tẩy tế bào chết được coi là giải pháp hay nhằm tránh tình trạng da nhợt nhạt và không đều màu - một trong những vấn đề phụ nữ tuổi 30 phải đối mặt. Lời khuyên cho bạn là hãy tẩy tế bào da chết vào ban đêm để giúp thúc đẩy quá trình phục hồi và tái tạo da, loại bỏ các tế bào già cỗi, lấy lại làn da sáng, trẻ trung. Bạn có thể tìm kiếm nhiều công thức tẩy tế bào chết từ các nguyên liệu tự nhiên, rẻ mà lại an toàn.

Dùng sữa rửa mặt có khả năng cân bằng độ pH cho da

Không phải cứ sản phẩm đắt là tốt nhất, vấn đề là phải phù hợp với làn da. Sữa rửa mặt có khả năng cân bằng độ pH cho da có thể làm sạch nhưng vẫn giữ được hàng rào bảo vệ trên bề mặt da, giữ cho da đủ ẩm và không bị khô căng.

Đừng quên dưỡng ẩm

Làn da ở độ tuổi nào cũng cần cung cấp độ ẩm. Tuy nhiên ở tuổi 30, điều này càng cần thiết bởi lúc này làn da sẽ khô hơn. Chỉ cần lấy nước cất cùng hỗn hợp 3, 4 giọt tinh dầu, lắc đều rồi phun lên mặt thường xuyên trong ngày, nhất là khi ở trong phòng có máy lạnh. Làn da của bạn sẽ được tái cấp nước tức thì.

Chăm sóc da vùng mắt và cổ

Do không có tuyến bã nhờn như các vùng khác, da quanh mắt dễ bị khô, thiếu ẩm gây ra nếp nhăn. Vùng da cổ cũng thường xuyên bị phụ nữ “bỏ rơi”. Đừng quên tẩy da chết, dưỡng ẩm và đắp mặt nạ cho hai vùng da nhạy cảm này để chống chọi lại các tác nhân lão hóa, giúp bạn trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Chế độ ăn uống và tập luyện

Hãy chọn cho mình thực đơn cân bằng dinh dưỡng, nói không với thức ăn nhiều tinh bột. Việc tăng cân nhiều chỉ làm cơ mặt của bạn trong tương lai kém săn chắc và chảy xệ.

Cố gắng hạn chế stress

Stress là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống, nhưng bạn nên cố gắng hạn chế nó ở mức thấp nhất có thể. Stress sẽ kích thích tuyến thượng thận tiết ra nhiều hydrocortison làm tăng đường huyết, tăng cholesterol máu gây tình trạng tăng cân.

Bổ sung Hyaluronic acid và collagen

Điều quan trọng chị em cần biết là: tất cả triệu chứng lão hóa tuổi 30 đều do hyaluronic acid và collagen mất đi. Vì vậy, để chống lão hóa và kéo dài thanh xuân, việc chăm sóc từ bên ngoài là không đủ. Hyaluronic acid còn gọi là nhân tố giữ ẩm, có thể bảo vệ 98% lượng nước cho da. Collagen là thành phần chính của da, mật độ collagen quyết định độ đàn hồi của da, có thể xem như tuổi của da.

Các nghiên cứu cho thấy quá trình tổng hợp collagen được kích hoạt đến đầu năm bạn 20 tuổi và sẽ bắt đầu giảm từ khoảng 25 tuổi. HA giảm trong độ tuổi 20 và tăng tốc độ khi tuổi càng cao.

Nếu đã bổ sung collagen nhưng không thấy hiệu quả, thì nguyên nhân là trong collagen, lượng collagen peptide dồi dào nhưng hyaluronic acid rất ít, chỉ chiếm khoảng 3%. Cụ thể, nếu bạn dùng 1g collagen thì chỉ có 30mg hyaluronic acid được đưa vào cơ thể, mà phụ nữ từ 30 tuổi trở lên phải cần 60mg mới duy trì được sự cân bằng.

Sản phẩm làm đẹp Beauty Plus.

Trên thị trường hiện nay có sản phẩm Beauty Plus do hãng dược Confidence USA Inc sản xuất. Hai viên Beauty Plus chứa 100mg hyaluronic acid, tương đương hàm lượng có trong 3g collagen nên tăng cường chức năng giữ ẩm. Sản phẩm còn chứa Chicken Collagen Power lược trích từ gà, cung cấp chondroitin bề mặt và glucosamine bề mặt nhằm chống lão hóa.

Bên cạnh đó, Beauty Plus còn bổ sung bột tảo từ Nhật Bản Spirulina Algae (Arthrospira Platensis) Powder có tác dụng hỗ trợ điều hòa hormone, chống mập phì, thải độc tự nhiên, giúp da mịn màng, tươi trẻ; Papaya Fruit (Carica Papaya) Extract có nguồn gốc từ hạt của quả đu đủ làm tăng lưu thông tốt hơn của máu, giúp loại trừ đốm nâu, làm mịn da; Grape Seed (Vitis Vinifera) Extract chiết xuất từ hạt nho; Soybean (Glycine Max) Extract từ đậu nành; cao khô đông hầu Mexico Damiana Leaf (Turnera Diffusa) Extract; Green Tea (Camellia Sinensis) Leaf Extract lá trà xanh.

Vạn Phát