Những sai lầm trong điều trị nám da

Không hiểu rõ nguyên nhân gây nám

Nguyên nhân gây nám da đến từ nhiều yếu tố khác nhau nhưng chủ yếu là do di truyền, rối loạn nội tiết tố bên trong cơ thể hoặc một số trường hợp là do kinh nguyệt, tâm trạng, cảm xúc và phần nào từ một vài tác động bên ngoài như: chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý, mất ngủ, stress kéo dài, da phải tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, do lạm dụng mỹ phẩm… Biết được nguyên nhân gây nám da sẽ giúp bạn tìm ra phương pháp trị nám hiệu quả.

Nám da ảnh hưởng đến thẩm mỹ, tâm lý và cuộc sống của phụ nữ nhưng không phải ai cũng hiểu rõ nguyên nhân và chọn đúng phương pháp điều trị.

Không xây dựng thói quen bảo vệ da

Nhiều chị em chỉ lo điều trị nám mà quên mất việc chăm sóc, bảo vệ, ngăn chặn sự hình thành và phát triển của nám. Vì thế, phái đẹp cần xây dựng thói quen che chắn, hạn chế để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặc trời; thiết lập chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. Ngoài ra, chị em cũng nên tẩy trang kỹ, rửa mặt sạch hàng ngày để da khỏe mạnh thì việc điều trị nám sẽ hiệu quả hơn.

Thiếu kiên trì

Đa phần mọi người thường hay có tâm lý nóng vội, không ít người chỉ sử dụng sản phẩm hay phương pháp nào đó trong một thời gian ngắn đã vội ngừng hoặc chuyển sang một sản phẩm, phương pháp khác vì cảm thấy hiệu quả không nhanh. Đó là quan niệm sai lầm vì nám thường bám sâu dưới da, vì thế việc trị nám cần phải có lộ trình nhất định.

Chọn sai phương pháp điều trị nám

Phương pháp trị nám bằng mỹ phẩm hoặc tự nhiên như mặt nạ chanh, khoai tây, nha đam… khá an toàn nhưng không phải làn da nào cũng có thể áp dụng. Thêm vào đó, trị nám không nên chỉ chú ý tới xử lý tức thì các vết nám mà cần phải nuôi dưỡng cho làn da khỏe và ngăn chặn các vết nám hình thành từ sâu bên trong bề mặt da.

Pigment Control là công nghệ được các bác sĩ da liễu Mỹ và Hàn Quốc cùng nghiên cứu và phát triển. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả trong việc điều trị nám da. Tình trạng tàn nhang, nám mảng, đốm nâu trên da được cải thiện rõ rệt ngay lần điều trị đầu tiên.

Pigment Control là công nghệ được yêu thích tại nhiều nước như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật bản. Tại Hong Kong, công nghệ này được nhiều nghệ sĩ sử dụng.

Đối với các loại nám cứng đầu như nám chân sâu, nám nội tiết, nám hỗn hợp mà các công nghệ điều trị thông thường thất bại cũng đạt được kết quả đáng kinh ngạc sau khi điều trị với liệu trình Pigment Control.

Ngoài ra, phương pháp này còn khắc phục tàn nhang, mụn viêm, tổn thương mạch máu, sắc tố da, PIH. Đặc biệt, Pigment Control sử dụng xung ánh sáng cường độ cao có thể xóa các hình xăm, vết bớt bẩm sinh, giúp thu nhỏ lỗ chân lông, làn da sáng mịn trẻ ra vài tuổi. Xem chi tiết tại đây.

Xóa nám tận gốc, chống lão hóa nhờ Pigment Control.

