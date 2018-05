Phương pháp nhổ răng khôn không đau

“Răng khôn” là cụm từ không xa lạ với nhiều người, nhưng hiểu đúng và làm sao để nhổ không đau, an toàn thì không phải ai cũng tường tận. Theo y học, răng khôn là tên thường dùng để chỉ răng cối lớn thứ ba, mọc muộn nhất so với các răng khác ở độ tuổi từ 18 đến 25, có khi trễ hơn.

Mọc răng khôn đem lại cảm giác đau nhức, khó chịu và thường ảnh hưởng không tốt đến các răng còn lại. Nguyên nhân là do ở độ tuổi này xương hàm ít tăng trưởng về kích thước, chất lượng xương cứng hơn, niêm mạc và mô mềm phủ bên trên dày chắc, cùng với một số yếu tố toàn thân khác góp phần làm răng khôn dễ mọc lệch, mọc ngầm, trong nhiều trường hợp còn gây ảnh hưởng tới các răng kế cận.

Hình phim X-rays răng khôn chỉ các vị trí răng khôn mọc lệch, ngầm: A và B - răng khôn mọc lệch xa; C - răng khôn lệch gần; D - răng khôn mọc ngầm.

Biến chứng khi răng khôn mọc bất thường

Răng khôn mọc lệch sẽ đẩy các răng kế bên sang một bên, tình trạng này để lâu gây ra sự xô lệch của vùng răng cửa. Đặc biệt, răng khôn nằm ở vị trí quá sâu bên trong hàm sẽ khó vệ sinh, là môi trường tiềm năng cho vi khuẩn sinh sôi và làm tăng nguy cơ sâu răng, viêm lợi, sưng đỏ, đau quanh thân răng, gây sâu các răng xung quanh cũng như hôi miệng.

Ngoài ra, áp lực mọc răng khôn có thể gây ra tiêu ngót chân răng của răng bên cạnh. Răng khôn mọc ngầm có thể thoái hóa thành u, nang bệnh lý trong xương hàm, làm yếu xương hàm và nhiều rắc rối khác về sức khỏe răng miệng mà bạn phải đối mặt. Nhiều người ở độ tuổi trưởng thành đều trải qua cảm giác khó chịu, đau nhức… khi bị răng khôn “hành” và thở phào nhẹ nhõm khi giải quyết nó.

Bạn cần đến trung tâm nha khoa khám và chụp phim X-rays.

Thời điểm bạn cần nhổ răng khôn

Răng khôn cần được kiểm soát từ khi còn là mầm răng: khi có đủ chỗ mọc, răng khôn sẽ mọc thẳng đúng vị trí, không gây vấn đề gì và bạn cũng không cần can thiệp nhổ.

Giai đoạn răng mọc, có thể bạn sẽ cảm thấy hơi đau (hoặc sốt nhẹ) nhưng đây chỉ là cảm giác tạm thời, tình trạng này sẽ biến mất khi răng đã mọc hoàn toàn và đúng vị trí. Tuy nhiên, bạn cần đến trung tâm nha khoa khám và chụp phim X-rays để bác sĩ có thể quan sát rõ hơn vị trí răng khôn mọc và vùng xung quanh để xác định hướng mọc của răng và quyết định có cần can thiệp hay không.

Răng khôn cần được loại bỏ sớm khi có hiện tượng xấu: sau chụp phim X-rays, phát hiện răng khôn mọc lệch, mọc ngầm, gây trở ngại cho vệ sinh răng miệng hoặc không có tác dụng gì trong ăn nhai thì bạn nên nhổ ngay những chiếc răng này trước khi chưa xảy ra tai biến. Đây là phương pháp hiệu quả giúp bạn tránh được đau nhức về sau, ảnh hưởng không tốt đến răng xung quanh và việc nhổ răng cũng đơn giản hơn.

Xử lý triệt để khi răng khôn đã có biến chứng gây đau nhức, sâu răng, khít hàm, hôi miệng, viêm nhiễm xung quanh răng khôn… Trong nhiều trường hợp, sau khi khám, bác sĩ thường cho bạn uống thuốc giảm sưng đau trước khi thực hiện thủ thuật nhổ và không ít người do sợ hãi việc nhổ răng mà không đến bác nữa sau khi uống thuốc và hết đau. Các chuyên gia khuyên bạn hãy nhổ ngay những chiếc răng khôn đã gây biến chứng để tránh phiền toái mà nó sẽ gây ra cho bạn sau này.

Trung tâm Nha khoa Dr Hùng và cộng sự áp dụng kỹ thuật nhổ răng không sang chấn.

Nhổ răng khôn không đau bằng phương pháp gây mê

Hiện nay, Trung tâm Nha khoa Dr Hùng và cộng sự đã áp dụng kỹ thuật nhổ răng không sang chấn có độ xâm lấn tối thiểu cùng hệ thống thiết bị hiện đại và bác sĩ chuyên khoa gây mê, giúp bạn hoàn toàn thư giãn trong suốt quá trình nhổ răng khôn và giảm thiểu tối đa biến chứng sau nhổ.

Thiết bị tiên tiến bao gồm máy CT conebeam chụp phim chẩn đoán: giúp bác sĩ xác định rõ vị trí và hướng răng khôn mọc lệch, ngầm để thực hiện thủ thuật chính xác giảm thiểu xâm lấn; sử dụng máy Peizo nhổ răng bằng kỹ thuật siêu âm; nhổ răng khôn với gây tê vùng và tiền mê hoặc nhổ răng khôn với gây mê, có thể nhổ 4 răng khôn chỉ trong một lần hẹn trong vòng 1h30 phút.

Phương pháp nhổ răng khôn không đau và thư giãn đem lại nhiều hiệu quả như: mau lành thương; tâm lý tốt; không mất nhiều thời gian và không ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống; chỉ cần uống thuốc một lần (nếu nhổ toàn bộ răng khôn trong một lần hẹn)

Độ khó của trường hợp nhổ răng khôn phụ thuộc vào hướng mọc, hình dạng và số lượng chân răng. Răng mọc lệch 90 độ, răng nhiều chân, các chân mọc phân kỳ hay mọc sát dây thần kinh hàm dưới đều là những yếu tố gây khó nhổ cũng như làm tăng các biến chứng sau nhổ như sưng, đau, mất cảm giác môi cằm tạm thời…

Nhìn chung, nhổ răng khôn mọc lệch, mọc ngầm là thủ thuật khó, có độ xâm lấn lớn, đòi hỏi các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm và tay nghề cao, do đó bạn cần phải tìm đến các trung tâm nha khoa uy tín với đầy đủ phương tiện để được chăm sóc và điều trị.

Ngày nay, nhổ răng bằng kỹ thuật tiên tiến, an thần tiền gây mê là phương pháp phẫu thuật không đau nhờ dùng thuốc giảm đau và an thần trong khi can thiệp phẫu thuật. Phương pháp này hiện chỉ có ở các cơ sở răng hàm mặt lớn, nơi sở hữu đầy đủ phương tiện và bác sĩ có trình độ chuyên môn cao... mới có thể thực hiện được kỹ thuật này.

