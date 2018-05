Ra mắt công nghệ giảm cân Contri Plus thế hệ mới từ Mỹ

Công nghệ giảm cân từ Mỹ sau một tháng ra mắt

Năm 2014, Contri Lipo gây tiếng vang lớn trong ngành thẩm mỹ ngay khi có mặt, trở thành công nghệ được nhiều chị em yêu thích nhờ khả năng giảm cân an toàn, hiệu quả chỉ trong 2 buổi. Hai năm sau đó, các nhà khoa học Mỹ cho ra mắt công nghệ Contri Plus mới, đây được coi là phiên bản cải tiến của Contri Lipo.

Sau thời gian thử nghiệm tính an toàn và hiệu quả, giữa tháng 11 vừa qua, Viện thẩm mỹ Lavender nhận chuyển giao công nghệ giảm cân Contri Plus từ Mỹ về Việt Nam, nâng tổng số công nghệ giảm cân tại đây lên 15, khẳng định uy tín của Lavender trên thị trường giảm béo suốt 10 năm.

Ngay khi xuất hiện tại Lavender, Contri Plus thu hút sự quan tâm của đông đảo giới doanh nhân và sao Việt.

Ca sĩ Thu Minh là một trong những khách hàng đầu tiên trải nghiệm công nghệ giảm cân Contri Plus. Nữ ca sĩ cho biết: “Sau 2 buổi trị liệu, tôi đã giảm được 6kg mỡ thừa, cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn. Giờ đây, tôi có thể tự tin hơn mỗi khi đứng trước ống kính hay diện váy bó dự sự kiện”.

Doanh nhân Kylie Vũ chia sẻ: “Nhờ Contri Plus, tôi đã thu gọn được 13cm vòng bụng sau sinh, lấy lại vòng eo 61 như thời còn son rỗi mà không cảm thấy bất kỳ mệt mỏi hay khó chịu nào”.

Thu gọn 15cm vòng bụng, giảm 12kg mỡ thừa trong 2 buổi

Công nghệ Contri Plus rút ngắn thời gian giảm béo chỉ còn một nửa nhưng cho hiệu quả cao, thu gọn tới 15cm vòng bụng, giảm 12kg mỡ thừa trong 2 ngày. Vì thế, ngay khi xuất hiện tại Việt Nam, Contri Plus mở ra cơ hội sở hữu thân hình thon gọn cho những người béo lâu năm, béo từng vùng như đùi ếch, bắp tay to thô, hông ngấn mỡ, béo bụng…

Contri Plus có nhiều cải tiến về hiệu quả và thời gian.

Contri Plus kết hợp cùng lúc hai đầu máy Hi Fu và Ultra Sound với mức năng lượng xung cực đại và tập trung triệt tiêu mỡ trúng đích. Theo đó, đầu máy Hi Fu sẽ phát ra một lượng sóng siêu âm cường độ cao 600 KHZ (tần số an toàn với cơ thể người), trực tiếp tác động vào vùng tích mỡ, đánh tan và hóa lỏng các mô mỡ cứng đầu.

Sau khi mỡ thừa được giải phóng khỏi cơ thể, đầu máy Ultra Sound sẽ sắp xếp lại các tổ chức da và cơ, tái cấu trúc hệ thống collagen cho vùng da sau giảm mỡ săn chắc, thon gọn, định hình phom dáng chuẩn như ý.

Contri Plus rút ngắn thời gian trị liệu xuống còn 2 buổi và hiệu quả gấp đôi công nghệ cũ.

Năng lượng xung ở đầu máy Hi Fu giúp phá vỡ liên kết của những vùng mỡ thừa cứng đầu, nằm sâu bên dưới lớp da do tích tụ lâu ngày, đánh tan và loại bỏ trực tiếp chúng. Bên cạnh đó, Hi Fu có thể đánh tan mỡ thừa từng vùng như bắp tay, bụng hay đùi, thu gọn mà không ảnh hưởng đến những vùng khác. Ngoài ra, Contri Plus còn sử dụng kỹ thuật massage cao cấp của Nhật Bản, giúp thải độc, lưu thông khí huyết.

Với mong muốn giới thiệu sâu rộng hơn về công nghệ giảm cân Contri Plus, giúp những người béo lâu năm tại Việt Nam có cơ hội trải nghiệm công nghệ mới với mức giá ưu đãi, từ 5/12 đến 25/12, Viện thẩm mỹ Lavender khuyến mãi tới 20% khi khách hàng đăng ký dịch vụ Contri Plus. Xem chi tiết tại đây.

