Sáu vùng khuyết lõm cần làm đầy trên gương mặt

Thiếu hụt mô, khuyết mô và mất mô do bẩm sinh, tai nạn hoặc lão hóa là những vấn đề thường xuất hiện trên mặt. Trong đó, lão hóa là nguyên nhân thường gặp khi các tế bào chất béo ở các lớp mô và collagen, elastin bị hao hụt, đứt gãy, kém tăng sinh, dẫn đến tình trạng sụt lún, nhăn nheo và lõm hóp nghiêm trọng. Trên khuôn mặt có 6 vị trí dễ bị khuyết lõm do mất mô như sau:

Vùng lõm thái dương

Huyệt thái dương nằm ở hai bên trán nơi cuối chân mày, dễ bị khuyết lõm bởi thể tích mô vùng này khá mỏng, ít mô chất béo và dễ mất đi theo thời gian. Một số người có thể bị lõm thái dương bẩm sinh. Lõm thái dương khiến khuôn mặt mất cân đối, hốc hác, già nua.

Tình trạng sụt lún cấu trúc mô mỡ, collagen nền tảng là nguyên nhân chủ yếu khiến khuôn mặt bị già nua, lão hóa nhanh..

Vùng hóp má

Hai bên bầu má bị hóp sâu là nguyên nhân chính khiến khuôn mặt hốc hác, già nua, thiếu sức sống. Hóp má do thể tích mô và mỡ ở vùng má bị thiếu hụt, không được đầy đặn, tròn trịa, kết hợp với lõm thái dương sẽ khiến xương gò má bị nổi cao và thô cứng.

Rãnh mũi má

Không nhiều người chú tâm hay lo lắng khi thấy hai rãnh nhăn xuất hiện hai bên cánh mũi và kéo dài gần khóe miệng. Tuy nhiên, rãnh nhăn này lại là nguyên nhân chính khiến cơ mặt bị chảy xệ và già nua trước tuổi, nhất là ở những người còn trẻ.

Rãnh nhăn mũi má (smile line, hay còn gọi là “râu rồng”) hình thành do các cơ nâng góc miệng và cánh mũi suy yếu, cơ bám da đàn hồi yếu đi, cấu trúc collagen và elastin dưới lớp biểu bì suy yếu, đứt gãy. Khi rãnh mũi má xuất hiện sâu rõ ngay cả khi cơ mặt không có biểu cảm cười nói tức là rãnh nhăn này đã chuyển thành nếp nhăn tĩnh, khó cải thiện.

Sáu vị trí khuyết lõm thường gặp khiến khuôn mặt dễ trông hốc hác, già nua, thiếu cân đối, hài hòa.

Rãnh lệ sâu

Đây là dấu hiệu chủ yếu gặp phải ở tuổi trung niên, nguyên nhân làn da khi tới độ tuổi này bắt đầu bị chùng nhão, kéo theo dây chằng bám vào da không còn chắc chắn. Hơn nữa, vùng da dưới khóe mắt tương đối mỏng so với các vùng khác nên dễ bị sụp vỡ, hình thành rãnh lệ sâu ở vùng da mí dưới, khiến vùng mắt và toàn bộ khuôn mặt trông già hơn, nét dữ hơn.

Sóng mũi thấp, lõm

Không phải ai cũng may mắn sở hữu một sóng mũi thẳng tắp với độ cao đầy đặn. Nhiều người gặp phải dáng mũi bị võng, bị lõm khiến dáng mũi nhìn chung bị thấp, tẹt, góc nghiêng kém đẹp, kém thu hút. Đường sóng mũi cũng là đường tài vận, giàu sang, may mắn, do đó, nếu phần sóng mũi bẩm sinh bị thấp, lõm thì bạn nên chú ý thay đổi.

Cằm ngắn, lẹm

Nhiều người thường bỏ qua vùng cằm và mặc định cằm bị ngắn, bị vuông là do xương. Trên thực tế, vùng cằm đôi khi cũng vì bị thiếu hụt mô mà bị lẹm, bị khuyết khiến đường nét khuôn mặt không sắc nét, không hài hòa, thậm chí bị ngắn đi.

Liệu pháp Vampire Facelift bổ sung dưỡng chất, giúp khuôn mặt đầy đặn, cân đối, hài hòa, sắc nét hơn, các vùng khuyết lõm được xử lý.

Chỉnh sửa khuyết lõm bằng điêu khắc khuôn mặt không dao kéo

Các dấu hiệu lõm khuyết thường thấy trên mặt xuất phát từ sự đứt gãy và hao hụt của hệ thống chất nền dưới da, suy giảm thể tích, mật độ da, khiến thể tích mô bên trong bị thiếu hụt và hình thành những vùng lõm hóp không như ý. Những khiếm khuyết ấy có thể được loại bỏ và khuôn mặt được cân chỉnh, điêu khắc lại cho đầy đặn, thanh thoát và trẻ trung hơn bằng công nghệ Vampire Facelift tại Dencos Luxury.

Bằng kỹ thuật mesotherapy chuyên sâu, công nghệ Vampire Faeclift sẽ bổ sung dưỡng chất dịu nhẹ như filler, collagen, hyaluronic acid, peptide sinh học… vào từng vị trí bị lõm, hóp, sụt lún trên khuôn mặt để thay thế cho phần mô thiếu hụt, nâng đỡ. Dưỡng chất này còn làm đầy các vùng rãnh mũi má, hóp má, lõm thái dương, rãnh lệ sâu… và đóng vai trò như chất liệu làm đầy sóng mũi thấp, lõm; cằm ngắn, lẹm cao thẳng và hài hòa hơn.

Khuôn mặt chị Trần Phúc biến đổi sau khi được điêu khắc không phẫu thuật bằng công nghệ Vampire Facelift tại Dencos Luxury.

Sau một lần điêu khắc khuôn mặt không cần dao kéo, không phẫu thuật và xâm lấn, khuôn mặt có thể cải thiện nhiều vị trí lõm hóp, già nua do lão hóa hoặc bẩm sinh,trở nên tươi trẻ, cân đối và hài hòa hơn. Hiện dịch vụ này được Dencos Luxury ưu đãi 20% chi phí và tặng kèm liệu pháp trẻ hóa, tái tạo da bốn trong một 3S Plus. Xem chi tiết tại đây.

