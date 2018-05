Stress kéo dài cũng có thể gây hói đầu

Nguyên nhân gây hói đầu

Tình trạng hói đầu xảy ra thường là do hormone và di truyền. Một lý do khác thường gặp trong cuộc sống hiện đại là stress. Cường độ làm việc cao, áp lực cuộc sống hay các vấn đề xã hội có thể là lý do khiến tóc bạn rụng dần và nhanh bị hói đầu.

Khi đó các nang tóc co lại, tóc mỏng hơn. Sau một thời gian, các nang tóc sẽ biến mất và rụng vĩnh viễn, không có tóc mọc mới ở khu vực đó.

Người ta thường dùng nhiều giải pháp khác nhau để cải thiện chuyện rụng tóc, hói đầu như dùng dầu gội chuyên biệt, sử dụng thực phẩm chức năng, thoa các loại serum điều trị... Những hình thức này có tác dụng làm chậm quá trình rụng và biến mất của nang tóc, nhưng khó phục hồi các vùng tóc đã biến mất.

Cấy tóc là cách giúp tóc trở lại những vùng da đầu đã bị hói. Có hai loại tóc để cấy là tóc sinh học và tóc tự thân.

Doanh nhân Sơn Đoàn đang chuẩn bị cấy tóc tại Khơ Thị.

Sự khác biệt của cấy tóc tự thân

Cấy tóc tự thân là sử dụng chính những nang tóc của người bệnh để cấy vào vùng thiếu tóc. Tóc sẽ nhanh chóng bám chắc vào da đầu, hấp thụ các dưỡng chất và phát triển khỏe mạnh. Còn cấy tóc sinh học dùng tóc sinh học tổng hợp nên có thể khiến tóc bị đào thải, rụng nhanh sau khi cấy do độ tương thích với cơ thể không cao. Tóc sinh học cũng không thể mọc dài ra như tóc tự thân.

Với mong muốn giúp phái mạnh khắc phục tình trạng hói đầu, Viện thẩm mỹ Khơ Thị nhận chuyển giao công nghệ cấy tóc tự thân Hair Balance từ Anh về Việt Nam.

Cấy tóc tự thân Hair Balance

Hair Balance là công nghệ cấy tóc không phẫu thuật, không chỉ điều trị các vấn đề hói đầu, rụng tóc mà còn phục hồi tóc mái tóc dày, chắc khỏe sau một lần điều trị.

Hình ảnh khi Sơn Đoàn cấy tóc Hair Balance.

Được cải tiến so với các phương pháp cấy tóc trước đây, Hair Balance không để lại sẹo, quá trình thực hiện không đau đớn, bạn có thể thoải mái lướt điện thoại, kiểm tra email...

Sau khi cấy tóc, bạn có thể quay lại công việc và cuộc sống hằng ngày ngay mà không cần nghỉ dưỡng hay đợi phục hồi. Xem chi tiết tại đây.

Cấy tóc sinh học tự thân Hair Balance mang đến mái tóc dày, chắc khỏe.

