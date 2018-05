Sự khác nhau giữa thẩm mỹ cho cánh mày râu và phái nữ

Ngoại hình đẹp là một trong những yếu tố giúp phái đẹp và cả nam giới thuận lợi hơn trong giao tiếp, công việc. Xã hội ngày càng phát triển, việc làm đẹp không chỉ thuộc về chị em, bởi cánh mày râu cũng quan tâm chăm sóc ngoại hình. Một trong những dịch vụ được phái mạnh chọn nhiều nhất khi đến với Khơ Thị For Men là thẩm mỹ khuôn mặt.

Ngoại hình sáng giúp Hồ Vĩnh Khoa thành công hơn trong cuộc sống.

Trong khi các phương pháp phẫu thuật chủ yếu tác động vào xương và các bộ phận bên trong cơ thể thì thẩm mỹ cho nam giới chỉ tác động bề ngoài nhưng vẫn giúp tạo hình khuôn mặt mới, cân xứng hơn.

Thẩm mỹ cho nam giới tại Viện thẩm mỹ Khơ Thị sử dụng chất tiêm không gây hại, đảm bảo sức khỏe cho phái mạnh và mang lại tác dụng cao: từ nâng mũi, thẩm mỹ cằm thon gọn, thon gọn mặt, tạo mặt góc cạnh nam tính, đến thẩm mỹ môi, thư giãn nếp nhăn…

Thẩm mỹ khuôn mặt cho nam giới là một trong những dịch vụ giúp phái mạnh thêm tự tin vào vẻ bề ngoài của mình.

Nam giới thường sở hữu khuôn mặt to bè so với nữ. Thẩm mỹ khuôn mặt cho nữ giới hướng đến kết quả mặt V-line thon gọn, cằm nhọn, nhỏ, mũi S-line, môi mọng để mang lại nét nữ tính thì phẫu thuật khuôn mặt cho nam giới có đôi chút khác biệt. Chỉ cần tạo hình gương mặt gọn lại, cằm không quá nhọn, mũi không quá mềm mại để vừa khắc phục tình trạng to thô nhưng vẫn giữ nét nam tính có sẵn.

Các vị trí có thể thẩm mỹ cho nam giới.

Khó khăn khi thẩm mỹ cho nam giới chủ yếu ở khâu xác định mong muốn của họ. Cánh mày râu thường ít khi tìm hiểu kỹ lưỡng như nữ giới nên không hiểu rõ điểm đặc trưng của mình và cũng khó mô tả những thay đổi mà họ muốn. Vì vậy, bác sĩ cần phải thật tâm lý, vừa hiểu phái mạnh, vừa định hướng cho họ kết quả thẩm mỹ tốt nhất.

Thẩm mỹ cho nam giới được thực hiện tại Khơ Thị for Men - địa điểm làm đẹp dành riêng cho phái mạnh. Giải pháp này có ưu điểm sau: có tác dụng ngay lần đầu, không ảnh hưởng đến sức khỏe, không xâm lấn; không có tác dụng phụ; thực hiện nhanh; không cần ăn kiêng; có thể sinh hoạt bình thường ngay sau khi trải nghiệm.

Thông thường, quy trình thẩm mỹ diễn ra khá đơn giản, sau khi được thăm khám chi tiết, định lượng chất cần thiết, bác sĩ sẽ đưa chất tạo hình vào những phân vùng khiếm khuyết của khuôn mặt. Chỉ mất khoảng năm phút (tùy cơ địa), bạn có thể đạt kết quả như mong muốn.

Dù thao tác đơn giản, giải pháp này vẫn đỏi hỏi bác sĩ thực hiện được đào tạo bài bản, chuyên môn, có kinh nghiệm. Bởi chỉ cần sai liều lượng, sai kỹ thuật thì gương mặt bạn có thể gặp phải những biến chứng như lệch, vón cục, biến dạng vùng điều trị, nhiễm trùng…

