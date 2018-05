Sự khác nhau giữa thu hẹp âm đạo bằng chỉ và khâu vá cửa mình

Thời gian qua, công nghệ trẻ hóa âm đạo bằng laser được Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu áp dụng nhận được những phản ứng tích cực từ phía khách hàng. Phương pháp này giúp săn sát toàn bộ ống âm đạo, trắng hồng vùng kín chỉ sau 20 phút điều trị nhẹ nhàng mà không cần phẫu thuật, vì thế nó trở thành lựa chọn ưu tiên của phái đẹp.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của chị em, kệ cả những bà mẹ đã trải qua quá trình sinh nở nhiều lần (bao gồm cả sinh thường và trường hợp sinh em bé nặng cân)... khiến âm đạo bị ảnh hưởng nặng nề, mất chức năng co bóp và độ đàn hồi, mất khả năng tiết nhờn, đồng thời điểm G cũng không còn nhạy cảm như trước... Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu tiếp tục du nhập công nghệ phục hồi chức năng âm đạo bằng sợi chỉ tái tạo G-silk từ Hàn Quốc, nhằm giúp phái đẹp có kết quả thu hẹp ưng ý.

Tuy nhiên, do công nghệ này còn mới tại Việt Nam nên nhiều người vẫn đang bị nhầm lẫn. Rất nhiều câu hỏi, thắc mắc được đặt ra như: cấy chỉ tái tạo G-silk có phải là may thẩm mỹ phụ khoa không; phương pháp này liệu có giống với khâu nhỏ cửa mình... Câu trả lời là hai phương pháp hoàn toàn khác nhau. Những điểm sau đây sẽ giúp bạn hiểu đúng về công nghệ này cấy chỉ tái tạo âm đạo G-silk và an tâm khi chọn cho mình giải pháp cải thiện tình trạng lão hóa âm đạo đang mắc phải.

Phương pháp khâu vá cửa mình: chỉ là thủ thuật y khoa đơn giản, thường được thực hiện cho các bà mẹ ngay sau khi sinh. Quá trình rặn sinh làm đứt rách phần cửa mình, chưa kể nhiều trường hợp còn bị cắt rạch nhiều để hỗ trợ cho việc đưa em bé ra ngoài. Vì vậy, may vá chỉ là biện pháp kiến tạo lại cửa mình. Về sau, phương pháp này được chị em áp dụng khi thấy “vùng kín” không còn khít khao như trước.

Tuy nhiên, khâu vá không phải là giải pháp phù hợp mà chỉ là biện pháp “chữa cháy” tạm thời do trước đây chưa có bất kỳ phương pháp nào có thể tác động được đến phần ống âm đạo lỏng lẻo sâu bên trong. May vá cửa mình thực ra chỉ làm nhỏ phần “lối vào” âm đạo, hiệu quả mang lại chỉ là “thắt cổ chai” vì chỉ hẹp bên ngoài, bên trong rộng và lỏng lẻo vẫn nguyên trạng.

Hình ảnh trước và sau khi thực hiện may vá cửa mình.

Cấy chỉ tái tạo âm đạo G-silk là phương pháp trẻ hóa âm đạo tiên tiến hiện nay, được kết hợp với laser trẻ hóa nhiều nhằm đảm bảo phục hồi và trả lại hoàn toàn những chức năng đã mất đi của âm đạo trong suốt thời gian sinh nở và quan hệ tình dục, phục hồi vượt bậc ngoài sức mong đợi.

Điểm đặc biệt của chỉ G-silk là thao tác cấy chỉ phải được thực hiện từ những chuyên gia thẩm mỹ phụ khoa lành nghề, sợi chỉ được cấy theo hình dạng xoắn ốc xuyên suốt hai bên thành âm đạo nhằm kích thích khả năng tăng sinh collagen tại chỗ, nâng đỡ toàn bộ hệ thống âm đạo mang lại hiệu quả tái tạo dây thần kinh điểm G, khôi phục lại toàn bộ chức năng âm đạo như khả năng co thắt, quá trình tiết chất nhờn...

Công nghệ này không đơn thuần là thắt chặt âm đạo, mà là “phục hồi chức năng” âm đạo, gia tăng độ nhạy cảm, độ thắt chặt.

Hiệu quả đầy khít ống âm đạo từ trong ra ngoài sau khi được cấy chỉ G-silk trực tiếp tại 2 bên thành âm đạo.

Cấy chỉ tái tạo âm đạo G-silk có nhiều ưu điểm: thời gian thực hiện nhanh chóng trong vòng 30 phút; không phẫu thuật, không đau, không gây chảy máu, không mất thời gian nghỉ dưỡng, sau khi thực hiện chỉ cần kiêng quan hệ từ 4 đến 7 ngày để đạt được kết quả tốt nhất; sợi chỉ G-silk nhắc nhở liên tục khả năng tăng sinh collagen, mang lại hiệu quả trẻ hóa vĩnh viễn.

Công nghệ cấy chỉ tái tạo G-silk được Á Âu du nhập từ Hàn Quốc nhận được đánh giá cao của khách hàng.

Tại Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu, để bảo đảm các ca thực hiện trẻ hóa âm đạo luôn đạt được kết quả như mong muốn, Á Âu yêu cầu nghiêm ngặt ở tay nghề bác sĩ thông qua sự hợp tác với các chuyên gia chuyên về phụ khoa đến từ Mỹ và Hàn Quốc cùng sự đầu tư hệ thống máy móc hiện đại.

Kế thừa thành công của hàng nghìn ca trẻ hóa âm đạo bằng laser, công nghệ cấy chỉ tái tạo G-silk được Á Âu du nhập từ Hàn Quốc đã tiếp tục nhận được đánh giá cao, nâng cao tỉ lệ thành công cũng như sự hài lòng của khách hàng sau khi điều trị trẻ hóa âm đạo tại Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu.

