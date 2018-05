Sửa lại 'cửa sổ tâm hồn' sau nhấn mí hỏng

Những chị em có đôi mắt sâu, nếp mí to thường dễ tạo điểm nhấn và cuốn hút hơn khi trang điểm, vì thế, mí đôi là mong muốn của nhiều trường hợp mắt một mí, mí lót, mí ẩn... Để tạo mí đôi có nhiều cách, từ đơn giản đến phức tạp như: dán mí, nhấn mí chỉ vàng 24k (bấm mí), cắt mí Mini Line, cắt mí kết hợp lấy da tạo hình mí đôi. Trong đó, nhấn mí (bấm mí) được nhiều người áp dụng.

Bác sĩ Nguyễn Chí Thanh - phụ trách chuyên môn tại Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ (số 243 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội) - cho biết, ngày xưa chỉ vài người đến sửa lại mí nhấn hỏng nhưng thời gian gần đây, trung bình hàng tháng, phòng khám tiếp nhận khoảng 80-100 ca sửa nhấn mí hỏng không riêng địa bàn Hà nội mà còn ở các tỉnh thành khác

Trong những trường hợp từng tiếp nhận, bác sĩ Thanh nhớ ca của chị Tuyết (45 tuổi, Quảng Ninh). Chị làm nghề buôn bán, ít có cơ hội tiếp cận thông tin làm đẹp. Chị Tuyết cùng hai người em đến tiệm phun xăm kiêm làm tóc để cải thiện mái tóc. Tại đây, chị được tư vấn nên nhấn mí (bấm mí), bởi chủ quán vừa học nhấn mí luồn chỉ ở Hà Nội, từng thực hiện thành công nhiều trường hợp và livestream trên Facebook.

Nhân viên này nói chỉ tốn 800.000 đồng, sau 30 phút, chị có thể sở hữu cặp mắt đẹp, không sưng hay đau, do đó, cả ba người đều quyết định nhấn mí. Chủ tiệm thực hiện thủ thuật cho chị ngay trên ghế làm tóc. Sau nhấn mí, chị Tuyết cùng bạn bè đều hài lòng khi mí sâu, to rõ, nếp mí có hồn. Tuy nhiên, một tuần sau nhấn mí, hai cô em đi cùng chị bị mất nếp mí, trở về như ban đầu. Còn chị thì rơi vào tình trạng một bên mí trở về như cũ, bên còn lại mí quá to và trợn.

Tư thế nhắm mắt và mở mắt sau khi nhấn mí của chị Tuyết sau nhấn mí.

Do nhấn mí thất bại, chồng chị thường nói: “Mẹ nó mắt nổ, mắt xịt như Thúy Vân giả dại”. Một tháng sau, chị Tuyết đến khám với mong muốn sửa lại. Bác sĩ Thanh cho biết không thể chỉ định nhấn mí cho chị bởi mí mắt chị nhiều da thừa, mắt một mí nhưng nhiều mỡ thừa. "Nếu chị Tuyết đến khám từ đầu, chúng tôi cũng cắt mí lấy da thừa và tạo hình mí đôi chứ không thể là nhấn mí", bác sĩ Thanh nói thêm.

Sau đó, bác sĩ tiến hành chỉnh sửa tạo hình nếp mí bên trái cho nhỏ lại, lấy ra toàn bộ những sợi chỉ đã luồn. Sau đó đo đạc và thiết kế mí bên phải giống bên trái, bỏ hết chỉ đã luồn và tạo hình nếp mí phải sao cho cân. Bác sĩ Thanh tâm sự, ca phẫu thuật này mất thời gian và phức tạp hơn mổ mới nhiều lần.

Đôi mắt không hiện mí của chị Tuyết sau khi nhấn mí.

Bác Oanh (61 tuổi, cán bộ về hưu) cũng là trường hợp đặc biệt mà bác sĩ Thanh từng tiếp nhận. Bác Oanh kể đến chăm sóc da mặt ở tiệm gần nhà, bạn nhân viên mọi lần vẫn chăm sóc da cho bác đang nhấn mí cho khách.

Nhân viên này kể nhấn mí chưa lần nào thất bại, đây là dịch vụ đơn giản, già trẻ, lớn bé đều có thể thực hiện, nếu không thích thì lại tháo ra, mí sẽ trở về bình thường. Vì thế, bác Oanh quyết định nhấn mí. Tuy nhiên, ngày thứ tư trở đi, khi đã hết sưng thì mắt bên phải không có nếp mí, mà chỉ có những điểm lõm lấm tấm, mắt trái có nếp mí nhưng quá to và nếp mí cũ vẫn còn, tạo thành mắt ba mí khó coi.

Khi tái khám, nhân viên này cũng ngạc nhiên với "tác phẩm" của mình. Bác Oanh yêu cầu tháo chỉ đã luồn ra, nhưng suốt hai tiếng đồng hồ, nhân viên không tìm thấy chỉ, phải gọi điện nhờ người hỗ trợ. Bác sĩ Thanh nhận định, trường hợp của bác Oanh chỉ có thể cắt da mi thừa, bỏ mỡ thừa và những sợi chỉ đã luồn. Bên cạnh đó, cần xóa nếp mí đã luồn chỉ, xóa nếp mí lót tự nhiên, tạo hình căn chỉnh hai mí đều nhau.

"Việc xóa nếp mí to đã tạo ra do luồn chỉ thành nếp mí nhỏ hơn yêu cầu phẫu thuật viên phải có nhiều năm kinh nghiệm", bác sĩ nói.

Bác Oanh sau khi phẫu thuật.

Theo bác sĩ Nguyễn Chí Thanh, làm đẹp là nhu cầu của cả chị em và cánh mày râu, trong đó, dịch vụ tạo hình mí đôi thẩm mỹ chiếm tỷ lệ lớn. Dịch vụ nhấn mí (chỉ vàng 24k), bấm mí... là thủ thuật y khoa có xâm lấn (qua đường kim phẫu thuật, kim luồn), vì thế cần được thực hiện bởi bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nhằm tránh rủi ro như: hai bên không đều, mí còn mí mất (mắt nổ, mắt xịt), mắt gián nhấm, bị trợn.

