Tẩy trắng răng với hệ thống Zoom White Speed của Mỹ

Sở hữu hàm răng trắng bóng, đều đẹp là mơ ước của tất cả mọi người, tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có được. Không ít trường hợp mặc cảm, tự ti vì hàm răng ố vàng, không đều màu, đôi khi bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống. Để cải thiện tình trạng sậm màu răng, chuyên gia nha khoa khuyên bạn nên chú ý tẩy trắng răng để có được nụ cười rạng rỡ, cuốn hút.

Những trường hợp nên tẩy trắng răng

Thời điểm, đối tượng và trường hợp nào cần tẩy trắng là thắc mắc của nhiều người, theo các bác sĩ tại Nha khoa Lan Anh, tẩy trắng răng cho kết quả tốt với các chất hữu cơ gây sậm màu răng như thực phẩm, cà phê, trà, thuốc lá... hoặc răng sậm màu theo tuổi tác.

Bên cạnh đó, thuốc tẩy trắng không tẩy được răng sứ, miếng trám răng bằng composite. Vì vậy, nếu có kế hoạch vừa làm răng sứ, vừa tẩy trắng, bạn cần thảo luận trước với nha sĩ.

Chuyên gia cho biết, phương pháp tẩy trắng không làm trắng được hoàn toàn trường hợp răng nhiễm màu từ thuốc kháng sinh Tetracycline. Tuy nhiên, nếu có dự định phục hình Veneer hoặc răng sứ để cải thiện màu răng Tetracycline, bạn có thể tẩy trắng trước, vì màu răng nhiễm Tetracycline nhạt hơn sẽ giúp bác sĩ làm ra chiếc răng sứ đẹp hơn nhiều.

Hệ thống tẩy trắng Zoom White Speed là công nghệ mới có thể đem lại cho khách hàng hàm răng trắng sáng, rạng rỡ.

Ưu điểm của hệ thống tẩy trắng Zoom White Speed

Để sở hữu hàm răng sáng bóng, hệ thống tẩy trắng Zoom White Speed là gợi ý dành cho phái đẹp. Đây là thế hệ sau của đèn tẩy trắng răng Zoom 2 của Philips, sử dụng ánh sáng LED lạnh để kích hoạt thuốc tẩy trắng răng. Phương pháp này có nhiều ưu điểm như sau.

An toàn: do sử dụng ánh sáng LED lạnh, đèn Zoom thế hệ mới dễ sử dụng hơn, an toàn cho mắt bệnh nhân và bác sĩ vì tránh tiếp xúc trực tiếp với Laser.

Hạn chế ê buốt: ánh sáng LED không tỏa nhiệt nhiều nên tủy răng ít bị kích thích, ít ê buốt hơn.

Kết quả tẩy trắng cao: ánh sáng LED của đèn Zoom White Speed có mật độ sáng cao, kích hoạt hầu hết các phân tử xúc tác cảm thụ ánh sáng trong thuốc tẩy trắng, giúp đạt được kết quả cao.

Công nghệ tẩy trắng đầu ngành tại Mỹ: vì những ưu điểm trên, hệ thống tẩy trắng Zoom được sử dụng phổ biến tại Mỹ.

Tẩy trắng răng bằng hệ thống đèn Zoom White Speed đem đến hàm răng trắng sáng.

Cam kết chính hãng và sự riêng biệt: Zoom White Speed sử dụng những con chip gắn trên đầu đèn để kiểm soát chất lượng, chỉ khi bác sĩ mua thuốc tẩy trắng chính hãng của Zoom thì đèn mới hoạt động. Điều này giúp hãng kiểm soát chặt chất lượng sản phẩm và kết quả cao cho bệnh nhân.

Mỗi bộ thuốc tẩy trắng của Zoom White Speed đều riêng biệt, bao gồm: đầu đèn, banh môi má, thuốc cách ly nướu, bông gòn cách ly... đem lại sự tiện nghi và vệ sinh cho khách hàng.

Khi tẩy trắng răng bằng hệ thống Zoom tại nha khoa Lan Anh, bạn sẽ được điều trị riêng bằng bộ Kit hoàn chỉnh, vỏ hộp còn nguyên tem.

Phù hợp với mọi đối tượng: hệ thống này có 3 mức độ công suất đèn là nhẹ, trung bình và mạnh. Nhờ vậy, bác sĩ có thể chỉnh mức độ đèn phù hợp với nhu cầu của từng người. Nếu bạn nhạy cảm và ê nhiều, đèn sẽ được chỉnh ở mức độ nhẹ nhàng và ngược lại.

Bên cạnh đó, kết quả tẩy trắng của hệ thống Zoom tùy thuộc từng trường hợp cụ thể, đạt kết quả tốt hơn khoảng 20% so với các hệ thống tẩy trắng thông thường.

Một số hình ảnh thực tế trước và sau khi tẩy trắng bằng hệ thống Zoom White Speed.

Sở hữu hàm răng trắng đẹp không khó nếu bạn biết kết hợp nhiều hình thức điều trị. Ngày nay, với kỹ thuật và trang thiết bị hiện đại, các bác sĩ tại nha khoa Lan Anh có thể giúp bạn có được nụ cười như mong muốn

Với uy tín hơn 35 năm, Nha khoa Lan Anh kết hợp tất cả loại hình dịch vụ điều trị nha khoa gồm: tổng quát, tẩy trắng răng, implant, răng sứ, chỉnh nha, cười hở lợi và luôn ứng dụng các công nghệ đầu ngành thế giới, giúp khách hàng có nụ cười rạng rỡ và hàm răng trắng sáng.

