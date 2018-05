10 thói quen phụ nữ nên bỏ

Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ thường khá chú trọng việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp bằng cách ăn kiêng, tập thể dục, trang điểm... Tuy nhiên có những thói quen hàng ngày ảnh hưởng tiêu đến sức khỏe mà chị em không để ý đến như:

1. Đi giày cao gót:

Do nhu cầu làm đẹp mà ngày càng nhiều phụ nữ thích đi giày cao gót. Tuy nhiên các nghiên cứu cho thấy việc đi giày cao gót hàng ngày có thể làm thay đổi tư thế tự nhiên của cơ thể, dồn áp lực lên các khớp xương và gây ra hàng loạt các vấn đề về sức khỏe như: tổn thương dây thần kinh gây biến dạng ngón chân hình búa, viêm khớp, đau cột sống, bong gân, đó là chưa kể đến tai nạn xảy ra khi đi giày cao gót.

Đi giày cao gót thường xuyên gây ra hàng loạt vấn đề về sức khỏe. Ảnh: Divaasia.

Vì thế các bác sĩ khuyên, để giảm thiểu nguy cơ trên, chị em không nên đi giày cao quá 4 cm, đồng thời dùng miếng lót giày để làm giảm áp lức lên khớp chân.

2. Đeo túi xách nặng:

Phụ nữ thường phải mang theo nhiều "phụ kiện" khiến chiếc túi xách ngày càng nặng hơn. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến những nguy cơ về sức khỏe như: đau lưng, đau cổ, biến dạng tư thế. Vì thế các chuyên gia khuyên phái đẹp đừng chờ đến khi những vấn đề kia xảy ra mới hành động mà hãy phòng bệnh ngay từ bây giờ, bằng cách loại bỏ bớt những thứ phụ kiện không cần thiết và chuyển sang dùng một chiếc túi xách nhỏ gọn hơn.

3. Để mặt trang điểm ngủ qua đêm:

Sau một buổi tiệc say sưa, các nàng thường lười không tẩy trang mà để vậy đi ngủ. Tuy nhiên tác hại của việc để mặt trang điểm qua đêm cùng với lớp bụi bẩn, dầu nhờn tích tụ trên da sẽ làm bít lỗ chân lông và sinh ra mụn. Ngoài ra, đi ngủ khi chưa rửa sạch lớp mascara và phấn mắt cũng có thể gây kích ứng, đỏ mắt, thậm chí nhiễm trùng.

4. Uống nhiều rượu:

Nhiều nghiên cứu khẳng định rượu bia không tốt cho cơ thể, đặc biệt là nữ giới. Ngày nay trong các phi vụ làm ăn, phụ nữ thường bị ép uống rượu bia "bình đẳng" như nam giới. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu thấy rằng ngoài đặc điểm thể trọng phụ nữ thường nhẹ cân hơn nam giới thì trong người phụ nữ cũng tích tụ ít nước để có thể pha loãng rượu hơn phái nam. Do đó khi uống rượu phái đẹp thường bị say nhanh hơn cánh mày râu.

Uống rượu bia không tốt cho sức khỏe của chị em. Ảnh minh họa: wp.

Để giảm thiểu những nguy cơ về sức khỏe, các bác sĩ khuyên chị em nên đặt ra nguyên tắc riêng cho mình khi được mời uống bia rượu hoặc dùng nước giải khát thay vì uống rượu.

5. Mặc áo ngực không đúng size:

Một cuộc khảo sát cho thấy hơn 70% phụ nữ mặc áo ngực không đúng kích cỡ. Mặc dù việc này không làm ảnh hưởng đến diện mạo của chị em nhưng nghiên cứu cho thấy tình trạng trên kéo dài có thể gây ra một loạt các vấn đề về sức khỏe như: đau lưng, cổ, tức ngực, khó thở, biến dạng tư thế, kích ứng da, lưu thông máu huyết... Vì thế thay vì chỉ chọn size áo ngực theo cảm tính, các bác sĩ khuyên chị em nên đi đo vòng ngực chính xác để chọn kích cỡ áo phù hợp cho mình.

6. Sống trong tâm trạng lo lắng và hối tiếc:

Tình trạng căng thẳng kéo dài ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Thống kê cho thấy phụ nữ thường xuyên bị các chứng rối loạn do căng thẳng, lo âu, trầm cảm gấp đôi so với nam giới. Điều này có thể do một số lý do tâm sinh lý mà phụ nữ thường dành phần lớn thời gian lo lắng về tương lai xa xôi, trong khi lại hay hối tiếc về những việc đã làm trong quá khứ. Một cuộc khảo sát mới đây cũng ghi nhận, so với đàn ông thì phụ nữ thường dành gấp đôi thời gian hối tiếc về một cuộc tình tan vỡ hoặc các mối quan hệ rạn nứt.

7. Hay bị ám ảnh về diện mạo:

Trong khi cả hai giới đều có những khiếm khuyết nhất định về diện mạo, song phụ nữ thường bị ám ảnh về việc phải làm sao để có được một thân hình lý tưởng. Một khảo sát trên Tạp chí Obstetrics & Gynecology cho thấy 16% của phụ nữ có thân hình cân đối hoặc thiếu cân nhưng lại nghĩ mình thừa cân và cần phải ăn kiêng. Trong khi một nghiên cứu khác của Dove ghi nhận có đến 90% nữ giới muốn thay đổi ít nhất một điểm nào đó trên cơ thể họ.

Ở điểm này, các chuyên gia về sức khỏe khuyến cáo những lo lắng thái quá về hình thể không những ảnh hưởng tiêu cực lớn đến sức khỏe tâm thần mà còn tiềm ẩn thiệt hại về thể chất nếu chị em ép mình vào chế độ ăn kiêng quá khắc nghiệt dẫn đến rối loạn ăn uống, hoặc giải phẫu thẩm mỹ để lại những hệ lụy về sau.

8. Ăn uống theo cảm tính:

Ăn uống trong một tâm trạng vui vẻ thoải mái thì tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên nghiên cứu cho thấy đàn ông thường gia tăng cảm xúc tích cực khi ăn uống, ngược lại phụ nữ thường ăn ngon khi tâm trạng buồn bã. Lúc này các nàng có xu hướng "khỏa lấp" nỗi buồn của mình bằng các loại thực phẩm ngọt, nhiều calo.

Khi buồn phụ nữ thường "vùi đầu" vào ăn uống. Thói quen này không tốt cho sức khỏe. Ảnh:Divaasia.

Vì thế các chuyên gia khuyên chị em mỗi khi có chuyện buồn không nên "vùi đầu" vào ăn uống mà hãy cố gắng làm xao nhãng cảm giác thèm ăn bằng cách bắt tay vào một hoạt động nào đó mà bạn yêu thích hoặc tập thể dục.

9. Ngủ không đủ giấc:

Thiếu ngủ không chỉ làm cho gương mặt người ta trở nên hốc hác, tồi tệ mà còn làm gia tăng nguy cơ tai nạn, tăng lượng calo tiêu thụ và nguy cơ bệnh tim, huyết áp. Nghiên cứu cũng cho thấy vấn đề về giấc ngủ ảnh hưởng đến phụ nữ hơn là nam giới.

Thống kê của Đại học Michigan cũng ghi nhận, phụ nữ thường bớt thời gian ngủ của mình để chăm sóc cho người khác nên họ hay bị thiếu ngủ. Vì thế các chuyên gia khuyên phái đẹp nên quan tâm tới bản thân nhiều hơn và ngủ đủ giấc để có một cơ thể khỏe mạnh.

10. Lo cho gia đình quá nhiều mà xao nhãng chăm sóc bản thân:

Một đặc điểm đáng trân trọng của phụ nữ là hết mình gia đình, họ thường dành phần lớn thời gian chăm sóc cho con cái và mọi người trong gia đình mà ít lo cho bản thân. Các chuyên gia khuyến cáo, tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của chị em. Vì thế phái đẹp được khuyên nên quan tâm đến những nhu cầu của cá nhân hơn, mỗi tuần nên để ra một khoảng thời gian nhất định để lo cho những nhu cầu của bản thân thay vì cứ vùi đầu lo cho gia đình.

Thi Trân