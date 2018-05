3 cách giảm cân hiệu quả

Bí quyết thứ nhất - Chia nhỏ: chia nhỏ 5 bữa ăn một ngày để cơ thể không bị đói và thèm ăn, trong đó có 3 bữa ăn nhiều trái cây và rau quả. Các chất xơ và hàm lượng nước trong trái cây rau quả sẽ làm dạ dày bạn no với lượng calo ít hơn.

Bạn có thể treo một chiếc váy yêu thích hoặc quần jean với size nhỏ hơn bạn đang ở chỗ mà bạn sẽ thấy chúng mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bạn đạt được "phần thưởng" trong một thời gian tương đối ngắn. Sau đó, bạn tiếp tục với size nhỏ hơn với những chiếc đầm yêu thích. Điều này gọi là chia nhỏ mục tiêu để đạt được mục tiêu lớn.

Bên cạnh đó, bạn chỉ ăn no đến 80% nhu cầu của bạn bằng cách loại bỏ 20% thức ăn ra ngoài trước khi ăn. Kết thúc bữa ăn bằng "Mint gum": bạn hay ăn vặt vô thức khi kết thúc bữa ăn, khi lướt web hay xem TV trong đó, nhai kẹo cao su là cách an toàn không nạp thêm calo.

Bí quyết thứ 2 - kéo dài bữa ăn: thiết lập thói quen ăn chậm, một bữa ăn nên kéo dài khoảng 20 phút. Đây là thói quen tốt cho việc giảm béo, nhịp độ thưởng thức bữa ăn chậm với niềm vui báo hiệu lên não bạn cơ thể bạn no đủ. Vì no đủ nên thức ăn nạp vô không hấp thụ 100% năng lượng. Bạn cũng tránh được việc ăn quá nhiều.

Bạn có thể mất 10 kg trong một năm mà không cần ăn kiêng bằng cách đốt cháy thêm 100 calo mỗi ngày. Mỗi ngày bạn có thể đi bộ 1 km khoảng 20 phút; làm việc nhà khoảng 30 phút, chạy bộ khoảng 10 phút. Mỗi ngày bạn càng kéo dài thời gian cho các hoạt động sẽ giúp bạn rút ngắn mục tiêu.

Bí quyết thứ 3 - sử dụng quyền trợ giúp. Bạn cần quyền trợ giúp khi bạn không có đủ thời gian cho các bí quyết chia nhỏ, kéo dài. Bạn quá bận rộn với công việc và những buổi tiệc tùng không thể chối từ. Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân sẽ hỗ trợ bạn giảm cân nặng nhanh chóng và ít vất vả. Sau đó, bạn có thể duy trì mức cân nặng đạt được bằng cách áp dụng các nguyên tắc trên.

Với sản phẩm giảm cân bạn nên chọn sử dụng sản phẩm được chấp thuận bởi các cơ quan có thẩm quyền, được bán từ nhà phân phối chính thức và nơi bán tin cậy. Doctor’s Choice Slim& Slim là sản phẩm được sản xuất tại Mỹ với thành phần thảo dược tự nhiên như: xoài Châu Phi, dứa, quả mâm xôi, quả bưởi, việt quất, rong biển, collagen…

Doctor’s Choice Slim& Slim hỗ trợ tăng cảm giác no giúp tiêu hao năng lượng và nhuận tràng. Sản phẩm có thể giúp bạn có cảm giác no tự nhiên và thúc sự trao đổi chất trong cơ thể cho phép tăng cường chuyển hóa mỡ, giảm cân nhanh chóng sau mỗi tuần. Sản xuất và lưu hành tại Mỹ, được FDA chứng nhận Doctor’s Choice slim & slim được Cục vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ y tế cấp giấy phép được bán và lưu hành tại Việt Nam. Sản phẩm sử dụng được cho cả nam và nữ.

Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Hotline:(08) 62912768 – 0914127145 – 0916598877. Sản phẩm giá 1,05 triệu đồng đang được ưu đãi chỉ còn 970.000 đồng tặng ngay voucher chăm sóc răng trị giá 300.000 đồng (Số lượng quà tặng có hạn, chương trình quà tặng kèm sẽ kết thúc khi hết quà tặng).

Liên hệ: Công ty phân phối - Công ty TNHH Vivabeauty

177/8 đường 3/2, phường 11, quận 10,TP HCM.

Showroom: 215 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, quận 1, TP HCM.

Website:http://drchoiceslim.com; http://drchoiceslim.vn/

(Nguồn: Vivabeauty)