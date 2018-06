3 công nghệ trẻ hóa âm đạo hiệu quả

Trước đây, việc trẻ hóa âm đạo chỉ sử dụng biện pháp phẫu thuật may tầng sinh môn. Các bác sĩ sẽ gây tê và may nối lại các cơ vòng của ống âm đạo với nhau, cắt bỏ phần niêm mạc thừa của âm đạo và tái tạo lại cơ vòng cửa mình. Với ưu điểm giá thành rẻ, sau khi thực hiện có thể làm nhỏ lại phần cửa mình, phương pháp này được áp dụng khá phổ biến cho các chị em ngay sau khi sinh. Tuy nhiên, nhược điểm gây đau, nghỉ dưỡng và kiêng khem nhiều sau điều trị làm chị em e ngại. Chưa kể phương pháp này chỉ mang lại hiệu quả làm nhỏ phần “lối vào” âm đạo, tình trạng bên ngoài hẹp, bên trong lỏng lẽo, suy giảm chức năng co bóp vẫn nguyên trạng, điều này khiến phái đẹp chưa hài lòng.

Các bác sĩ phụ khoa cho biết, khó có thể phục hồi chức năng của toàn bộ hệ thống âm đạo chỉ bằng biện pháp may vá thông thường, điều này bắt buộc phải có sự can thiệp của các công nghệ hiện đại. Nhiều công nghệ tiên tiến ra đời, giúp chị em giải quyết tình trạng lão hóa âm đạo mắc phải.

Trẻ hóa âm đạo bằng laser

Công nghệ laser làm đẹp vùng kín.

Công nghệ trẻ hóa âm đạo bằng laser tái tạo các dây thần kinh ngoại biên và các bó cơ vùng niêm mạc âm đạo, mang lại hiệu quả làm săn sát ống âm đạo từ trong ra ngoài.

Làm co nhỏ đường kính âm đạo: niêm mạc hai bên thành âm đạo săn sát, khả năng co thắt được hồi phục.

Âm đạo khỏe mạnh sẽ tránh được các trường hợp bị tấn công bởi vi khuẩn gây hại: độ ẩm được tăng cường, cải thiện tình trạng khô rát; cơ sàn chậu được phục hồi nâng đỡ các cơ quan, khắc phục chứng tiểu không kiểu soát.

Làm săn, khép độ kín cửa mình: laser kích thích collagen tăng sinh trả lại sự mịn màng và hồng hào cho vùng kín.

Thời gian thực hiện nhanh chóng: quá trình điều trị chỉ 20 đến 30 phút.

Không phẫu thuật: bạn không mất thời gian nghỉ dưỡng, sau khi thực hiện chỉ cần kiêng quan hệ 3-4 ngày.

Trẻ hóa âm đạo bằng chỉ tái tạo G-silk

Phương pháp dùng chỉ tái tạo G-silk.

Đây được cho là một bước kết hợp dành riêng cho các trường hợp bị lão hóa âm đạo nặng do sinh nở hoặc quan hệ tình dục nhiều.

Chỉ G-silk được cấy theo hình xoắn ốc vào hai bên thành âm đạo sẽ phát huy chức năng tái tạo cơ vòng, tăng cường co rút các bó cơ niêm mạc, hỗ trợ độ co thắt mạnh mẽ, đáp ứng các tình trạng sa trễ và lỏng lẻo quá mức. Quá trình tăng cường sản sinh collagen xung quanh sợi chỉ, mang lại hiệu quả săn khít tối đa kể cả các trường hợp lão hóa nặng nề. Chỉ G-silk nhắc nhở liên tục khả năng tăng sinh collagen, mang lại hiệu quả trẻ hóa.

Trẻ hóa âm đạo bằng công nghệ cao

Công nghệ hiện đại mang lại nhiều hiệu quả trẻ hóa âm đạo cao.

Khi công nghệ phát triển, các ứng dụng làm đẹp luôn hấp dẫn các nhà nghiên cứu và thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng. Trẻ hóa âm đạo được phát triển trong những năm gần đây và đã gặt hái thành công. Công nghệ giúp tái tạo và trả lại những chức năng đã mất đi của âm đạo trong suốt thời gian qua, mang lại hiệu quả cao.

Cơ thể thon gọn: tại các vùng được lấy mỡ.

Ống âm đạo đầy khít ngay lập tức: khắc phục cả những trường hợp lão hóa nặng nề.

Phát huy khả năng tái tạo, khôi phục toàn bộ hệ thống âm đạo: mang lại hiệu quả tái tạo dây thần kinh điểm G, khôi phục lại toàn bộ chức năng âm đạo như khả năng co thắt, quá trình tiết chất nhờn…

Hiệu quả trẻ hóa: duy trì lâu dài.

Khách hàng lưu ý thực hiện trẻ hóa âm đạo bằng phương pháp này yêu cầu phải được thực hiện bằng hệ thống hút mỡ và hệ thống dẫn truyền công nghệ cao để tạo ra mỡ chất lượng như ý muốn. Việc này phải được thực hiện tại bệnh viện lớn có quy trình quản lý chặt chẽ về các tiêu chuẩn xét nghiệm, phẫu thuật và vô trùng.

Tại Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu, để bảo đảm các ca thực hiện trẻ hóa âm đạo luôn đạt được kết quả như mong muốn, bên cạnh hệ thống máy móc còn đòi hỏi tay nghề bác sĩ cao, hợp tác với các chuyên gia về phụ khoa đến từ Mỹ và Hàn Quốc. Kế thừa thành công của hàng nghìn ca trẻ hóa âm đạo bằng chỉ và laser, công nghệ trẻ hóa âm đạo từ mỡ tự thân được áp dụng Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu.

