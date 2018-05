3 ưu điểm khi nâng mũi bằng filler

Một chiếc mũi cao, thon gọn là điểm nhấn đặc biệt ở trung tâm của khuôn mặt. Mũi cũng chính là trục đối xứng cho một diện mạo hài hòa. Song, không phải ai cũng may mắn được sinh ra với chiếc mũi đẹp. Khá nhiều người luôn tự ti với chiếc mũi thấp, tẹt và kém nổi bật.

Mũi tiêm filler nhỏ nên không gây sưng sẹo hay chảy máu.

Có khá nhiều phương pháp giúp bạn khắc phục tình trạng này. Tuy nhiên, những phương pháp làm đẹp không có sự can thiệp của phẫu thuật vẫn được cho là an toàn hơn. Cùng sự xuất hiện của công nghệ thẩm mỹ không phẫu thuật là chất làm đầy có tên filler. Những khiếm khuyết về chiếc mũi sẽ được khắc phục một cách hiệu quả, nhanh chóng và an toàn với chất này.

Filler là chất làm đầy không vĩnh viễn, với thành phần chính là nước muối sinh lý. Chất này có cấu trúc tương tự như hyaluronic acid tự nhiên trong cơ thể con người nên có mức độ tương thích khá cao. Hyaluronic acid có khả năng liên kết với nước, có thể hoạt động như một chất bôi trơn và giảm xóc ở các bộ phận chuyển động của cơ thể như khớp, hỗ trợ việc vận chuyển các chất dinh dưỡng và điều chỉnh cân bằng nước trong da.

Filler giúp mũi thấp, lõm trở nên cân đối với khuôn mặt của bạn chỉ sau 60 phút thực hiện.

Filler có hiệu quả giúp nâng cao sống mũi, đầu mũi, xóa khuyết điểm mũi gồ xương hoặc mũi gãy, chỉnh đầu mũi nhỏ, nhọn được tròn trịa hơn, cân đối và thon thả hơn.

Nâng mũi không phẫu thuật bằng filler là phương pháp tiêm trực tiếp một chất lỏng đậm đặc vào những vị trí muốn cải thiện như sống mũi, chóp mũi… Khi được tiêm vào da, filler lập tức đổ đầy thể tích mô tại vị trí đó, giúp mũi đầy hơn, cao hơn và có hình dáng như mong muốn. Trong thành phần của filler đã chứa sẵn hoạt chất lidocain gây tê cục bộ đem đến cảm giác điều trị thoải mái hơn.

3 lý do nên nâng mũi bằng filler

Filler không có khả năng di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác nên khi tiêm vào da sẽ cho kết quả chính xác ngay vùng cần điều trị. Vì thế mũi sẽ giữ được độ cao, thẳng, đầy đặn như ý muốn, hài hòa, cân đối với khuôn mặt, không để lại biến chứng, không bị biến dạng hoặc cong vẹo nếu như bị va đập hay chấn thương.

Mũi bạn sẽ thoát khỏi tình trạng ngắn đầu nhờ chất làm đầy filler. Sau điều trị, mũi trở nên dài và tương xứng với chiều dài khuôn mặt.

Mũi tiêm dùng để đưa filler vào mũi rất nhỏ nên không để lại sẹo. Chỉ sau một lần thực hiện kéo dài vài phút, bạn có thể sở hữu chiếc mũi cao, thẳng đẹp. Hiệu quả duy trì từ 6 đến 18 tháng tùy loại filler.

Tiêm filler không chảy máu, sưng đau nên bạn không mất thời gian tĩnh dưỡng tại nhà.

