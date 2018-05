30 phút tư vấn trực tuyến về giải pháp sửa mũi làm đẹp

Em chào Bác sĩ!

Em đang có ý định nâng mui trong năm nay, nhưng thắc mắc về chất liệu sửa mũi tốt nhất hiện nay là gì? Nó tương thích với cơ thể mình được bao lâu? Chi phí cho một ca sửa như vậy hết bao nhiêu?

Bùi Thị Ngân, 20 tuổi, Láng hạ, đống đa, hà nội

Xin chào độc giả VnExpress.

Thông thường người Việt Nam chỉ cần đặt thanh silicon dẻo như trước đây chiếm tỷ lệ khoảng 95%, khoảng 5% là cần làm mũi theo cấu trúc, nghĩa là làm mũi kiểu Hàn Quốc. Đó là những trường hợp mũi ngắn, mũi hếch, mũi hỉnh. Nếu chỉ cần đặt thanh silicon dẻo thì chi phí trung bình khoảng 8-10 triệu đồng, cần gây tê tại chỗ. Thời gian làm khoảng dưới một giờ và có thể làm ngay trong ngày. Cho nên bạn phải đến khám và gửi hình cho bác sĩ xem có phải trong 5% còn lại hay không. Chỉ định phẫu thuật mũi phụ thuộc vào kinh nghiệm của bác sĩ, không phải mũi Hàn Quốc lúc nào cũng là tốt. Đôi lúc tiền mất nhiều mà không đúng chỉ định, gây nhiều tổn thương thêm nhiều chỗ khác không đáng có.

Chào tiến sĩ Hùng, cháu năm nay 22 tuổi, trên khuôn mặt cháu có cái sống mũi hơi thấp nên cháu có ý định đi nâng sống mũi. Cháu muốn hỏi về những điều cần làm, những điều kiêng, những điều nên tránh sau khi sửa mũi?

bipi

Bạn nên gặp trực tiếp bác sĩ thẩm mỹ có kinh nghiệm và có uy tín để được tư vấn một cách cặn kẽ, kiểm tra sức khỏe trước khi mổ nâng mũi và ngừa nhiễm trùng sau đó. Cần thiết nên thăm khám sau sáu tháng. Sáu tháng đầu khám mỗi tháng, sau đó khám sau 6 tháng để có thể hỗ trợ thêm khi cần thiết. Nâng mũi méo, nghiêng là do kỹ thuật không đúng chứ không phải là do lỗi của khách hàng, không cần phải nằm thẳng, nằm tự nhiên, tránh va chạm trong một tháng đầu vì vết thương chưa ổn dịnh, sau đó thì bình thường.

Tôi làm mũi lần đầu tiên cách đây 24 năm bằng cách lấy sụn xương sườn. 2 năm sau mũi bị co ngắn lại, tôi đi sửa lại, lần này là silicon. Qua hơn 20 năm, tôi thấy mũi cũng ngắn lên, bây giờ muốn sửa lại. Bác sĩ tại nước ngoài khuyên tôi là bây giờ công nghệ đã tốt, nên làm bằng sụn ở sườn không lo bị co lại và là tốt nhất. Bác sĩ khác khuyên tôi làm silicon trên sống mũi và đầu mũi kéo xuống cho đỡ hếch thì độn sụn vách ngăn mũi. Vậy theo bác sĩ thì tôi nên sửa lại theo phương án nào? Cám ơn bác sĩ.

Trà My, 44 tuổi, Hà Nội

Đây là trường hợp mũi ngắn và rất ngắn ở người Châu Á. Em thuộc trong 5% số người châu Á hay gặp, đó là mũi ngắn, rất ngắn. Em cần phải làm dài và cao. Muốn làm dài thì phải lấy sụn tự thận, nghĩa là dung sụn vách ngăn kết hợp với sụn vành tai để làm dài mũi của em. Còn phần cao thì nên dung silicon dẻo vì silicon dẻo dễ gọt và dễ tạo dáng thành hình sline. Giả sử trước đây đã làm một vài lần, không còn sụn vách ngăn thì có thể sử dụng sụn sườn. Sụn sườn rất phong phú trong cơ thể. Sụn sườn thường lấy ở sụn 6, 7, 8, nghĩa là vết mổ nằm dưới nếp vú dài trung bình 4-5 cm ở người phụ nữ nên đường mổ có thể giấu được khi bệnh nhân ở tư thế đứng do nếp vú che khuất.

Kính chào TS/BS Hùng. Con nhà ở Đồng Nai, làm việc ở Sài Gòn. Hiện mũi con có hình dạng như sau: Sống mũi hơi thấp, cánh mũi dày và to. Nhờ Bác sĩ tư vấn nâng mũi theo phương pháp nào để có thể trông sống mũi cao và lỗ mũi nhỏ, cánh mũi gọn như tự nhiên, và phần nhân tạo như là bẩm sinh để có thể bền bỉ với thời gian. Nghe nói có phương pháp nâng mũi bằng sụn tự thân, bác sĩ cho hỏi phương pháp này giá thành có đắt lắm không (vì kinh tế của con cũng không được khá giả lắm).

Rất mong nhận được sự phản hồi của Bác sĩ.

Trân trọng !

Phan Hoàng Phương, 29 tuổi, Phú Cường, Định Quán, Đồng Nai

Trung bình Bệnh viện Chợ Rẫy thu khoảng 25-30 triệu đồng cho một trường hợp mổ mũi Hàn Quốc (có nghĩa là dùng sụn tự thân của bệnh nhân kết hợp với thanh silicon dẻo để nâng mũi). Giá này mang tính chất phục vụ cho nhiều giới, bao gồm người lao động, kinh doanh, cùng một mức giá. Cũng đừng quên rằng tiền nào của nấy. Đôi lúc các bạn cho rằng bác sĩ bệnh viện công với giá công, bệnh viện tư với giá tư là không đúng. Bác sĩ bệnh viện công mang tính chất phục vụ cho mọi tầng lớp.

Trường hợp của em nên tái cấu trúc lại để làm cho mũi dài và cao, đồng thời dùng kỹ thuật treo cánh mũi để làm mỏng độ dày của cánh mũi hai bên. Bạn có thể vào bệnh viện để thực hiện kỹ thuật treo và làm mỏng cánh mũi với chi phí khoảng 6-7 triệu đồng.

Chào bác sĩ. Cho hỏi em đã nâng mũi được hơn 3 năm. Em có dùng silicon nâng mũi và lấy sụn ở sau tai bọc đầu mũi. Mùa đông mũi em vẫn bị đỏ. Có cách nảo để hết bị đỏ mũi như vậy không bác sĩ. Em nghe mọi người nói nâng mũi không được mãi mãi, đến một thời gian phải làm lại (thay silicon), có phải không? Em cảm ơn bác sĩ.

nguyễn thị hồng, 31 tuổi

Phương pháp dùng sụn vành tai đắp lên thanh silicon dẻo ở đầu mũi, có nghĩa là ghép sụn tự do không được chuẩn xác, bởi vì sụn đặt ở vị trí này sẽ không được nuôi dưỡng, vì thế sẽ dễ tạo môi trường viêm nhiễm và ửng đỏ. Sụn vành tai khi cấy ghép tự do thì không có ý nghĩa, phải ghép vào sụn cánh mũi thì mới được nuôi dưỡng lâu dài và an toàn.

Xin hỏi bác sĩ mũi nâng sử dụng được bao lâu? Có sử dụng cả đời được không ah?

Kim Phung, 32 tuổi, Q3

Nếu em không có tình trạng mụn ở cánh mũi, da nhờn, biết bảo vệ chăm sóc thì khả năng sử dụng lâu dài. Trong trường hợp mụn cám nhiều, da nhờn thì nếu không chăm sóc kỹ và cẩn thận thì dễ bị nhiễm trùng vùng hốc đặt thanh silicon dẻo.

Thưa bác sĩ, cách đây 10 năm tôi có nâng mũi nhưng vì không hợp với cây sụn nên ở đầu sống mũi bị sưng đỏ vì thế tôi đã lấy ra. Nay tôi muốn nâng lại liệu có bị giống 10 năm trước không? Xin bác sĩ tư vấn và địa chỉ an toàn để thực hiện.

Võ Thị Hiền, 35 tuổi, 19 Nguyễn Du Tp Quảng Ngãi

Chất liệu silicon dẻo hiếm khi bị phản ứng, chỉ khi thực hiện phẫu thuật nâng mũi trong môi trường không an toàn nên mới bị nhiễm trùng phải lấy ra. Nếu bạn lo lắng lần hai nên ghé những cơ sở thẩm mỹ có uy tín, bác sĩ có trình độ để được thực hiện an toàn.

Nếu đang đeo kính cận thì có thể làm phẫu thuật được không ạ?

Nguyễn Duyên, 23 tuổi, Cần Thơ

Việc đeo kính không ảnh hưởng đến chuyện nâng mũi.

Chào bác sĩ! Cháu bị viêm xoang mãn tính từ cấp 2. Xin hỏi bác sĩ liệu cháu có thể sửa mũi được không? Nếu được thì chi phí khoảng bao nhiêu? Cảm ơn bác sĩ.

Ngoc Mai, 27 tuổi, Huyện Củ Chi TP.HCM

Việc viêm xoang độc lập với nâng mũi. Nâng mũi có nghĩa là đặt một thanh silicon dẻo lên xương chính mũi, không ảnh hưởng gì đến các xoang kế cận.

Xin bác sĩ cho biết giá làm lại mũi hếch (đã từng phẫu thuật thẩm mỹ trước đó) tại Bệnh viện Chợ Rẫy là bao nhiêu?

Nguyen Hoai Thu, 42 tuổi, Vung Tau

Trung bình mũi truyền thống (đặt thanh silicon dẻo) chỉ cần 8 triệu đồng trở lại là đủ. Nếu làm phương pháp mũi Hàn Quốc tức là dùng thanh silicon dẻo kết hợp với sụn tự thận từ cách ngăn mũi và vành tai, các bạn chuẩn bị 25 đến 30 triệu, mổ gây mê trong thời gian 2,5 giờ. Nằm viện 2 ngày.

Đã hết thời gian tư vấn. Xin cám ơn độc giả.

