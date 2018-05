4 bước trang điểm cho đôi mắt

Bốn bước trang điểm cho đôi mắt như sau:

Bước 1: Dưỡng ẩm và chăm sóc vùng mắt với kem dưỡng mắt thích hợp.

Bước 2: Trộn đều hỗn hợp kem dưỡng mắt với một lượng nhỏ Concealer trên mu bàn tay, chọn màu Concealer phù hợp với màu da của khách hàng. Sử dụng ngón tay đeo nhẫn nhẹ nhàng thoa đều hỗn hợp dưỡng ẩm này vào toàn bộ khu vực phía dưới mắt, sau đó vỗ nhẹ cho đến khi sản phẩm thẩm thấu hoàn toàn trên da. Sử dụng cọ che khuyết điểm thoa sản phẩm che khuyết điểm vào khóe mắt và đuôi mắt, tán đều để làm mất đi ranh giới.

Ngoài ra, ở bước này, bạn cần tăng thêm độ sáng da toàn bộ vùng mắt bằng cách dặm thêm kem che khuyết điểm ở phía dưới đường vòng cung của chân mày đến đuôi mắt và dọc theo xương gò má. Kế đến, bạn nên phủ phấn lên vùng da phía dưới mắt để cố định lớp nền.

Bạn nên chọn kem dưỡng mắt dạng gel để hỗn hợp thẩm thấu nhanh chóng. Sản phẩm tham khảo: Estee Lauder CyberWhite eye creme, Estee Lauder Advanced Night Repair Eye.

Bước 3: Bắt đầu từ góc bên ngoài của mắt, kẻ đường viền mắt theo sát đường mi mắt, sử dụng những động tác ngắn, nhẹ. (không cần thiết chú trọng vào việc tạo nên đường viền mắt hoàn hảo). Để tạo sự rõ nét và mềm mại của đường kẻ, tán màu mắt đậm lên trên đường kẻ bằng cọ viền mắt hoặc đầu cọ mút của chì viền mắt. Dùng màu sáng tán lên toàn bộ bầu mắt từ đường viền mắt lên đến hốc mắt để đôi mắt trông tự nhiên hơn.

Bạn nên chọn những tông màu tạo vẻ sáng ngời cho khuôn mặt như: xanh biển và xanh đen, hồng phấn và hồng tím, tím nhạt và tím than. Sản phẩm tham khảo: Estee Lauder Pure color eye shadow.

Bước 4: Chải mascara lên toàn bộ mi mắt trên và dưới và giữ cọ sao cho nó đẩy mi lên và giữ yên trong vòng 5 giây để "khóa" độ cong. Bạn nên chú ý chải dày hơn ở phần đuôi mắt để ánh nhìn trông lung linh và rạng rỡ hơn. Sản phẩm tham khảo: Double Wear mascara.

Các sản phẩm tham khảo từ Estée Lauder:

CyberWhite Eye Crème SPF15 / PA+: Kem dưỡng ẩm nhẹ nhàng dịu dàng làm dịu vùng da quanh mắt khỏi những tác hại của tia UVA/UVB và sự ô nhiễm của môi trường. Công nghệ quang học ngay lập tức làm sáng những vùng thâm quanh mắt và những đốm không đều màu da. Dung tích 15 ml, giá 1.100.000 đồng.

Advanced Night Repair Eye: Tất cả những khả năng phục hồi và bảo vệ quanh mắt giúp làm mịn các đường nhăn hiện tại và ngăn chặn những vết nhăn mới xuất hiện, giúp trị khô da, bong mắt và quầng thâm. Sản phẩm có dung tích 15 ml, giá 1.150.000 đồng.

New Pure Color Eye Shadow: 25 tông màu trẻ trung đầy sống động và trung thực với công nghệ True Vision đem lại cho đôi mắt những điểm nhấn nổi bật. Công thức hạt phấn siêu mịn và kết hợp với ánh nhũ hay ánh kim tuyến mang đến nhiều sự lựa chọn, dễ dàng thích hợp với mọi màu da, lứa tuổi và mục đích sử dụng. Màu sắc dễ tán, lâu trôi, giúp bạn tự tin hơn. Sản phẩm có giá 500.000 đồng.

Double Wear Zero Smudge Lengthening Mascara & Double Wear Zero Smudge Eyeliner: Sản phẩm Mascara lâu trôi tới 15 giờ sử dụng, không lem màu, không nhòe, không bong thậm chí với nhiệt độ cao hay thời tiết ẩm. Sản phẩm mang lại cho lông mi sự mềm mại và nuôi dưỡng nhờ hỗn hợp thân thiệt với sợi mi Panthanol. Mặt khác, sản phẩm này lâu trôi và có thể tẩy trang bằng nước hay tẩy trang bằng mắt thông thường, không can tới sản phẩm làm sạch đặc biệt. Giá 530.000 đồng.

( Nguồn: Estee Lauder)