4 yếu tố làm nên vẻ đẹp hoàn hảo

“Nhất dáng, nhì da, thứ ba khuôn mặt” là quan niệm về vẻ đẹp toàn diện của phụ nữ. Vì vậy, hút mỡ cho thân hình thon gọn, làn da mịn màng và khuôn mặt chữ V trẻ trung quyến rũ được nhiều chị em quan tâm. Ngoài ra, nhấn mí cho mắt hai mí to tròn cũng góp phần hoàn thiện hơn vẻ đẹp của phụ nữ trước thử thách của thời gian.

Hút mỡ tạo thân hình chữ S

Sau khi hút mỡ, các vùng như đùi, bụng, cánh tay, eo, lưng… thon gọn, săn chắc, tạo thân hình chữ S quyến rũ.

Phương pháp loại bỏ và đào thải mỡ thừa, làm cho tế bào mỡ cứng hay mô mỡ mềm chảy nhão được tác động trực tiếp bằng sóng laser. Đầu laser được đưa vào trong mô mỡ dưới da, toả nhiệt trên đầu đốt đi qua vùng mỡ làm những khối mỡ tan chảy và hoá lỏng. Mỡ sau khi tan chảy được đưa ra ngoài bằng ống nội soi nên quá trình tích tụ mỡ trở lại bị vô hiệu hoá. Đặc biệt, phương pháp này có sự kết hợp và tận dụng ưu điểm các công nghệ với nhau, nên sau khi hút mỡ, da vùng hút mỡ sẽ được săn chắc, mịn màng.

Làn da căng mịn, trắng sáng

Làn da bị rỗ có thể điều trị bằng Fractional Co2-RF, tác động kích thích collagen từ bên trong, loại bỏ sẹo xơ cứng bên dưới da và lấp đầy vết khuyết lõm.

Bước vào tuổi 25, quá trình sản sinh collagen giảm dần, cấu trúc cơ và da không còn khả năng đàn hồi cao gây ra tình trạng chảy xệ, nếp nhăn xuất hiện, da bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu lão hoá: sần sùi, mất vẻ mịn màng tươi trẻ, tệ hơn nữa là thâm, nám, tàn nhang, sẹo rỗ. Làn da lúc này cần được chăm sóc và cung cấp dưỡng chất từ bên trong. Điều trị nám da bằng Meslasma peel giúp da loại bỏ sắc tố, trắng sáng và giảm các nếp nhăn bề mặt. Cơ chế hoạt động của phương pháp này là nuôi dưỡng giúp da khỏe từ bên trong nhờ phương pháp lột da không xâm lấn.

Tạo khuôn mặt chữ V

Khuôn mặt chữ V quyến rũ là tiêu chuẩn vàng cho vẻ đẹp Á Đông.

Với khuôn mặt gầy, xương, thiếu mỡ, chị em được cấy mỡ để lấp đầy những chỗ khuyết như: gò má hóp, hốc mắt trũng, cằm ngắn; Với khuôn mặt tròn, dư mỡ, chảy xệ, bác sĩ sẽ giảm mỡ thừa, dùng chỉ tự tiêu có nấc gai cấy vào da mặt nhằm kéo cân cơ mặt theo sơ đồ. Chỉ tự tiêu sau khi cấy vào da sẽ kích thích sản xuất collagen, tăng cường cường lưu thông mạch máu, cải thiện cấu trúc da làm cho làn da khoẻ mạnh, căng mịn, làm giảm các dấu hiệu lão hoá sớm, tạo khuôn mặt chữ V.

Nhấn mí mắt vĩnh viễn - mẹo nhỏ dành riêng cho người mắt một mí, mí lót hay sụp.

Nếu bạn đang sở hữu đôi mắt hai mí to tròn thì nhấn mí mắt là không cần thiết. Ngược lại, nếu bạn có mắt một mí muốn chỉnh sửa tạo mắt hai mí thì bạn nên tìm hiểu kỹ thuật tạo mí mắt mới mà không cần đến phẫu thuật cắt mí, đó là nhấn mí mắt vĩnh viễn. Đây là kỹ thuật dùng chỉ tự tiêu chuyên dụng đính vào da và tổ chức dưới da vào cơ nâng mí tạo mí to mà không phải qua phẫu thuật nên an toàn. Đặc biệt hơn nữa, mí mắt hình thành sâu bên trong lớp da mắt nên tồn tại vĩnh viễn.

