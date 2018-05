5 lưu ý trước khi giảm mỡ

Mỡ thừa không chỉ là kẻ thù của sắc vóc, tâm lý mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của con người. Do đó, bạn nên sớm loại bỏ mỡ thừa để cải thiện sắc vóc và ngăn ngừa bệnh tật. Để bắt đầu tiến hành công cuộc giảm mỡ một cách hiệu quả và an toàn, bạn cần xem xét đến một số lưu ý sau:

Giảm mỡ hiệu quả khi da còn đàn hồi tốt. Trên thực tế, việc điều trị giảm mỡ có thể thực hiện được ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, kết quả giảm mỡ tốt nhất chỉ đạt được khi da còn đủ độ căng và đàn hồi. Nếu làn da đã bước vào giai đoạn lão hóa do collagen bị hư tổn sẽ gây ra sụt lún biểu bì, mất độ đàn hồi cần thiết, dẫn đến tình trạng chùng nhão, chảy xệ nặng nề. Lúc này cần phải thực hiện thêm phẫu thuật căng da hoặc cắt bỏ những tổ chức da thừa rất mất thời gian và đau đớn.

Phân biệt giữa cấu trúc tế bào mỡ và cấu trúc cơ bắp.

Giảm mỡ không phải là giảm cân. Nếu như giảm cân là sự sụt giảm trọng lượng của toàn bộ cơ thể thì giảm mỡ chỉ là việc làm giảm khối lượng mỡ ở khu vực cục bộ được tác động điều trị. Do đó, để công cuộc lấy lại vóc dáng đạt hiệu quả, bạn cần xác định rõ nên giảm mỡ ở những vị trí nào là cần thiết. Đồng thời, sau khi giảm mỡ, cần tích cực rèn luyện thể chất, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh để bảo đảm mỡ thừa không có cơ hội tích tụ trở lại.

Phân biệt giữa mỡ và cơ bắp. Mỡ là hệ thống những mô đệm bảo vệ cơ thể và các cơ quan nội tạng, tập trung ở tầng nông dưới lớp hạ bì và nằm lẫn giữa các khối cơ bắp. Một số người có những vùng cơ thể đầy đặn như bụng, bắp tay, bắp đùi không hẳn là do mỡ, nhưng là do cơ bắp phát triển. Do đó, bạn cần phân biệt được thể trạng mập mạp là do mỡ hay cơ để có cách điều trị tốt. Bởi một cơ thể săn chắc luôn quan trọng hơn số đo cân nặng.

Công nghệ giảm mỡ Cavi-Deluxe không có tác động dao kéo nguy hiểm, an toàn, nhẹ nhàng nhưng đem lại hiệu quả phá vỡ tế bào mỡ cao.

Đảm bảo đủ sức khỏe trước khi giảm mỡ. Trước khi hút mỡ, bệnh nhân phải được khám sức khỏe tổng quát cẩn thận. Đối với những người có tiền sử mắc bệnh tiểu đường, rối loạn đông máu, các bệnh lý liên quan đến tim mạch, huyết áp, nghiện bia rượu, thuốc lá…tuyệt đối không được tiến hành các phương pháp phẫu thuật hút mỡ nguy hiểm, không đúng kỹ thuật.

Ưu tiên sử dụng phương pháp giảm mỡ không phẫu thuật. Trước kia, để giảm mỡ với khối lượng lớn, người ta thường làm phẫu thuật hút mỡ. Tuy nhiên, phương pháp cần tác động dao kéo này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng không đáng có như sưng đau, nhiễm trùng, chảy xệ da sau điều trị…nếu không được thực hiện trong điều kiện kỹ thuật tốt. Do đó, phương án cải thiện vóc dáng bằng những công nghệ giảm mỡ không phẫu thuật hiện đại, nhẹ nhàng, an toàn đang trở thành lựa chọn thay thế tốt hơn và được nhiều người ưa chuộng hơn

Bạn có thể tham khảo công nghệ giảm mỡ không phẫu thuật Cavi-Deluxe. Công nghệ này hoạt động dựa trên nguyên tắc sử dụng năng lượng nhiệt và sóng âm để phá vỡ màng tế bào mỡ, ngay cả tế bào mỡ ở tầng sâu, ở những vùng bị chảy xệ nặng như bụng, eo, đùi, bắp tay, lưng, nách… sau đó hóa lỏng một cách nhẹ nhàng và loại bỏ ra ngoài cơ thể, đồng thời tái tạo, làm săn chắc da, ngăn chảy xệ, khắc phục tình trạng rạn da bụng.

Chỉ sau một lần điều trị, mỡ thừa ở vòng eo đã được xóa bỏ đến gần 95%.

Chỉ với một lần điều trị, Cavi-Deluxe có thể giải quyết đến 95% mỡ thừa mà không cần tác động phẫu thuật, không đau đớn, không mất thời gian nghỉ dưỡng, giúp bạn nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả, gọn gàng như ý. Để biết thêm chi tiết, xem thêm tại đây.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury. Hotline: 0906888836.

559-561 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM. ĐT: 08 38388836 - 08 66527999.

135-137 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 0902 8888 36.

227A Lê Hồng Phong, phường 8, Vũng Tàu. ĐT: 064 3554855 - 0982159258.

Website:http://dencosluxury.com.

Facebook:https://www.facebook.com/thammyviendencos

(Nguồn: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury)