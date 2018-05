5 nguyên nhân khiến nám da khó điều trị

Nếu như trước đây, nám da thường xuất hiện ở phụ nữ trên 35 tuổi do tác động của tình trạng lão hóa thì ngày nay với sự thay đổi của môi trường sống, nhiều cô gái trong độ tuổi 20 cũng bắt đầu xảy ra tình trạng này.

Ánh nắng mặt trời

Nguyên nhân đầu tiên là do tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mặt trời. Tia UVA, UVB trong ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng ozon, xuyên qua cửa kính… tác động vào da cực mạnh và sâu, gây nên cơ chế hình thành, sản xuất melanin bảo vệ da, khiến da rám nắng, sạm khô và đốm nâu xuất hiện ngày càng nhiều.

Nám da bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở lứa tuổi U30.

Rối loạn nội tiết tố nữ

Nội tiết tố nữ đóng một vai trò rất quan trọng và có mối liên hệ mật thiết đối với sức khỏe của chị em phụ nữ. Nếu nội tiết tố nữ bị rối loạn sẽ gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến chức năng hoạt động của buồng trứng, tử cung, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm về phụ khoa, ảnh hưởng đến khả năng sinh con và vẻ đẹp làn da như tăng sắc nám, tàn nhang. Điều này tạo nên tâm lý tiêu cực, dễ bị stress kéo dài… ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Di truyền

Di truyền cũng là một trong những yếu tố bên trong hình thành nám da (nám da nguyên phát). Tình trạng này khó điều trị hơn do cơ chế hình thành nám đã nằm trong gen và tự động sao chép. Trong gia đình, nếu có cha, mẹ bị nám, con cái cũng rất dễ bị di truyền. Bên cạnh đó, nám da thường xuất hiện ở người châu Á, người da trắng càng có nguy cơ bị nám nhiều hơn so với người da màu.

Các nguyên nhân gây nám.

Mỹ phẩm

Nhiều sản phẩm được quảng cáo làm trắng da siêu tốc, không an toàn, có thể làm cho da yếu đi, gây nám da. Một số sản phẩm trị nám có thể làm mất nám mặt trong một thời gian nhưng chỉ chưa đầy tháng, nám đã xuất hiện trở lại nặng hơn trước. Đồng thời trong những loại kem này thường có hàm lượng thủy ngân nhỏ có thể làm teo, gây nám da.

Sự lão hóa

Một nguyên nhân nữa gây nên nám da phải kể đến là sự lão hóa do quá trình tấn công liên tục của các gốc tự do. Gốc tự do luôn được sinh ra và phát triển rất nhiều trong sự chuyển hóa diễn ra liên tục của cơ thể. Những gốc tự do này, có khả năng oxy hóa rất mạnh và là tác nhân tấn công trực tiếp vào các tế bào sống của cơ thể, khiến cho các tế bào của chúng ta bị suy yếu và chết sớm hơn. .Khi da chịu sự tấn công của các gốc tự do sẽ làm cho tế bào da suy yếu, dễ nhạy cảm với các tác nhân bên ngoài và dễ bị nám hơn.

Giải pháp loại bỏ đốm nâu từ tảo thiên nhiên

Nhiễm sắc tố da (nám, sạm, tàn nhang) có thể được ngăn ngừa và tiêu diệt theo hai cơ chế chính. Đầu tiên là ức chế men Tryosinase giúp ngăn ngừa sự hình thành melanin. Nhiều thành phần từ hydroquinone, axit kojic, arbutin có trong tảo Silic là những chất ức chế men Tryosinase cực hiệu quả. Thứ hai là chính những tinh thể li ti của Silic yảo sống sẽ ngăn ngừa sự vận chuyển melanin từ lớp tế bào tạo sắc tố da vào trong các tế bào biểu bì, từ đó loại bỏ sắc tố melanin.

Hiệu quả sau liệu trình điều trị: đánh bay nám, sạm da chỉ sau một tuần; chống lão hóa da, xóa nếp nhăn; điều trị mụn, đặc biệt xóa sẹo rỗ; găn ngừa các thương tổn da do chàm, dị ứng.

Sau khi xác định được nguyên nhân gây nám da, bạn dễ dàng lựa chọn công nghệ phù hợp để điều trị dứt điểm nám và làm da trở nên mịn màng, trắng sáng hơn. Xem thêm tại đây.

