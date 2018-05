5 ưu điểm của sản phẩm điều trị huyết trắng

Sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho nhiều chị em.

Không chỉ chia sẻ nỗi lo thầm kín với chị em, Hoàng Tố Nữ còn là chìa khóa bảo vệ sức khỏe sinh sản và giữ lửa cuộc sống lứa đôi cho nhiều gia đình.

5 ưu điểm dưới đây giúp Hoàng Tố Nữ trở thành lựa chọn của nhiều chị em:

Thành phần từ thiên nhiên: được chiết xuất từ thiên nhiên nên Hoàng Tố Nữ rất an toàn và thân thiện với sức khỏe phụ nữ.

Hiệu quả: sản phẩm được kết tinh từ những thảo dược là khắc tinh của huyết trắng. Bạch truật tác dụng ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Đẳng sâm công dụng bổ khí. Kim anh chứa nhiều khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe, kháng khuẩn, điều hòa khí huyết và bệnh lý huyết trắng. Trần bì diệt khuẩn, chống dị ứng, lợi mật và ức chế cơ trơn của tử cung. Khiếm thực - vị thuốc bổ dùng cho các bệnh tê thấp, đau lưng và khí hư ở phụ nữ. Liên nhục có tác dụng an thần, điều hòa kinh nguyệt, ngăn ngừa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, giải độc cho cơ thể…

Những thảo dược là “khắc tinh” của huyết trắng.

Sản phẩm của công ty dược uy tín: Hoàng Tố Nữ được nghiên cứu, phát triển bởi những chuyên gia nổi tiếng về đông dược. Ngoài ra, đây cũng là một trong những sản phẩm của Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú - đơn vị sở hữu nhiều nhãn hàng nổi tiếng như Sắc Ngọc Khang, Finomas, Ăn ngủ ngon Bách linh, Viên uống Hoa Thiên…

Đạt nhiều giải thưởng: sản phẩm giành được nhiều giải thưởng lớn và được đông đảo khách hàng lựa chọn chính là một minh chứng thuyết phục cho hiệu quả của Hoàng Tố Nữ: Top 4 sản phẩm phụ khoa bán chạy trên thị trường OTC (Over the counter) - kết quả khảo sát do IMS thực hiện quý 1/2015; Đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2016 (do người tiêu dùng bình chọn).

Tiện dụng: do được bào chế thành dạng viên nang uống nhỏ gọn, bạn có thể mang theo sản phẩm đi bất cứ nơi đâu.

Khi có dấu hiệu bị huyết trắng bệnh lý, bên cạnh việc xây dựng chế độ ăn uống khoa học, tập luyện thể thao thường xuyên, thăm khám định kỳ thì Hoàng Tố Nữ chính là một gợi ý giúp bạn đẩy lùi bệnh phụ khoa.

Liên hệ 1900 6033 để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm. Xem thêm tại đây. Thực phẩm chức năng Hoàng Tố Nữ được chiết xuất từ các thảo dược thiên nhiên như: bạch truật, đẳng sâm, bán hạ chế, trần bì, khiếm thực, liên nhục, kim anh… giúp hỗ trợ điều trị khí hư bạch đới (huyết trắng) ở phụ nữ. Sản phẩm thích hợp cho những phụ nữ bị bệnh khí hư (huyết trắng). Phân phối bởi: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú Số 10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM Sản phẩm không phải là thuốc và không có chức năng thay thế thuốc chữa bệnh.



(Nguồn: Hoa Thiên Phú)