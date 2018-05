6 loại dưỡng chất quan trọng giúp phát triển chiều cao

Dưới đây là 6 loại vitamin và dưỡng chất cần thiết, có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển chiều cao của bạn.

Vitamin A

Vitamin A là một trong những chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh của xương. Vitamin A đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng xương và răng chắc khỏe. Vitamin A giữ canxi trong xương, giúp xương khỏe mạnh, dẫn đến sự phát triển chiều cao.

Vitamin A có nhiều trong các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, chẳng hạn như trứng, thịt, sữa, phô mai, gan, cá tuyết, cá bơn và dầu cá.

Cơ thể cũng chuyển đổi beta-carotene thành vitamin A. Beta - carotene được tìm thấy nhiều trong các loại trái cây màu vàng và màu cam tươi sáng như dưa hấu, cam, chanh, đào, đu đủ và mơ. Các loại rau như cà rốt, bí ngô, khoai lang, rau củ cải.

Các nguồn khác của beta-carotene bao gồm các loại rau lá xanh đậm như bông cải xanh, rau xanh, rau diếp, rau chân vịt…

Vitamin D

Vitamin D cũng là một trong những vitamin cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh của xương và răng. Thiếu vitamin D sẽ khiến trẻ em có nguy cơ bị bệnh còi xương. Loại vitamin này còn giúp cơ thể hấp thụ đủ canxi và phốt pho để kéo dài xương hiệu quả hơn. Đó là lý do trẻ nhỏ nên uống sữa và tắm nắng (một nguồn vitamin D) thường xuyên để cơ thể hấp thụ đủ vitamin D. Cơ thể tổng hợp vitamin D từ ánh nắng mặt trời, vì vậy, để thúc đẩy sự phát triển xương bạn nên cho trẻ tắm nắng ít nhất hai lần một tuần.

Các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin D.

Bạn có thể nhận được vitamin D từ hai nguồn tự nhiên: qua da và từ chế độ ăn uống. Nguồn thực phẩm tự nhiên bao gồm cá nước mặn như cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá mòi và dầu cá. Các nguồn khác là tôm, gan, lòng đỏ trứng, pho mát, đậu nành, bơ thực vật và sữa với vitamin D.

Vitamin B

Vitamin B là một vitamin cần thiết để tăng chiều cao. Vitamin B bao gồm một nhóm 11 vitamin: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 và B12. Vitamin B hỗ trợ trong việc sản xuất các tế bào mới. Vitamin B5 (pantothenic acid) và B6 (pyridoxine) cho phép tủy xương sản xuất các tế bào hồng cầu khỏe mạnh, và B12 (cobalamin) đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng của cơ thể và tạo ra hồng cầu. Vitamin B1 và ​​vitamin B2 cũng thúc đẩy tăng trưởng trong cơ thể đặc biệt là sự tăng trưởng của xương.

Vitamin B có thể được tìm thấy trong nhiều nhóm thực phẩm bao gồm các loại rau xanh và lá xanh, các sản phẩm từ sữa, trái cây tươi, và các loại thịt gia cầm.

Vitamin C

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe của xương, răng và tăng khả năng miễn dịch. Đặc biệt, Vitamin C có tác dụng thúc đẩy và củng cố xương, cho bạn xương khỏe mạnh và nó cũng giúp tổng hợp collagen cho cơ thể. Vitamin C rất tốt để phòng tránh một số bệnh nhiễm trùng, cải thiện sự lưu thông máu, từ đó tăng cường sự phát triển xương và sự phát triển tổng thể của cơ thể.

Trái cây là một nguồn dồi dào của vitamin C: dưa hấu, cam, chanh, bưởi, ổi, dâu tây, đu đủ, tất cả các loại quả mọng. Ngoài ra, một số loại rau củ giàu vitamin C như cà chua, khoai tây, bông cải xanh, súp lơ, ớt chuông, bắp cải, và rau bina. Đặc biệt, hàm lượng vitamin C trong ớt chuông đỏ cao gấp ba lần so với trong nước cam.

Hoa quả chứa nhiều trong vitamin C

Canxi

Canxi là một chất quan trọng trong việc giữ xương của bạn luôn khỏe mạnh. Trong 30 năm đầu tiên của cuộc đời mỗi con người, xương của chúng ta không ngừng hấp thụ và lưu trữ canxi, do đó tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu canxi sẽ làm tăng chiều cao nhanh chóng.

Các sản phẩm từ sữa như sữa, pho mát và sữa chua có chứa lượng canxi dồi dào hơn các thực phẩm khác. Ngoài ra, canxi cũng được tìm thấy trong các loại ngũ cốc, yến mạch, nước cam, đậu hũ và sữa đậu nành, một số loại hạt và trái cây khô. Canxi có mặt trong lá rau xanh, cải xoong, đậu và đậu xanh, một số loại rau có lá màu xanh sẫm đặc biệt là rau bina, cải xoăn, cải thảo, bông cải xanh.

Kẽm

Kẽm cũng là một khoáng chất quan trọng cho xương khỏe mạnh. Các chuyên gia cũng khuyên bạn nên tăng tiêu thụ các loại thực phẩm giàu kẽm để tăng chiều cao, ngăn còi xương.

Nguồn thực phẩm tốt nhất của kẽm bao gồm các loại hải sản (như tôm, cua, hàu), thịt bò, thịt gia cầm. Những người ăn chay có thể nhận được kẽm từ măng tây, đậu nành, ngũ cốc, đậu đen, mầm lúa mì, ngũ cốc tăng cường, các loại hạt, quả hạnh nhân, đậu phộng, đậu xanh, đậu nành đậu hũ thực phẩm, sô cô la và các sản phẩm sữa.

(Nguồn: Kivi)